Центральную Россию атакует дождливый циклон: МЧС предупредило ярославцев об опасной погоде

Ярославцев предупредили об ухудшении погоды с 18 часов 23 октября до 18 часов 24 октября. В частности прогнозируется усиление ветра.
— По данным Гидрометцентра, местами по Ярославской области ожидается небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах усиление северо-западного ветра порывами до15-17 м/с, — сообщили в региональном МЧС.
Спасатели отметили, что из-за этого могут произойти обрывы проводов, нарушения в работе систем ЖКХ, падения широкоформатных конструкций.
Синоптики пояснили, что ветер и дождь в Центральной России — это влияние нового дождливого циклона.
— До сих пор в регионе царила погожая золотая осень. Но на севере Русской равнины уже сконцентрировались поля фронтальной облачности нового циклона. Сегодня эти облака принесут дожди в среднюю полосу, а на пик ненастье выйдет в четверг, — рассказали в центре «Фобос».
Прогноз погоды в Ярославле по дням:
в среду, 23 октября, облачно, небольшой дождь, ветер западный умеренный. Температура днем: +8… +10 °С;
в четверг, 24 октября, облачно небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха ночью: +2…+7°С, днем: + 5…+10°С, ветер северо-западный порывами до15-17 м/с;
в пятницу, 25 октября, облачная с прояснениями погода, ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков, ветер северо-западный, северный 6-11 м/с. Температура ночью: +1…+6 °С, днем: +4…+9 °С;
в субботу, 26 октября, облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, ветер западный и северо-западный 3-8 м/с. Температура ночью: -2…+3 °С, днем: +4… +9 °С;
в воскресенье, 27 октября, облачно, небольшой кратковременный дождь, ветер юго-западный 2 м/с. Температура ночью +3°С, днем +9 °С.