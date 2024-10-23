Центральную Россию атакует дождливый циклон: МЧС предупредило ярославцев об опасной погоде

Ярославцев предупредили о дожде и ветре Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Ярославцев предупредили об ухудшении погоды с 18 часов 23 октября до 18 часов 24 октября. В частности прогнозируется усиление ветра.

— По данным Гидрометцентра, местами по Ярославской области ожидается небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах усиление северо-западного ветра порывами до15-17 м/с, — сообщили в региональном МЧС.

Спасатели отметили, что из-за этого могут произойти обрывы проводов, нарушения в работе систем ЖКХ, падения широкоформатных конструкций.

Синоптики пояснили, что ветер и дождь в Центральной России — это влияние нового дождливого циклона.

— До сих пор в регионе царила погожая золотая осень. Но на севере Русской равнины уже сконцентрировались поля фронтальной облачности нового циклона. Сегодня эти облака принесут дожди в среднюю полосу, а на пик ненастье выйдет в четверг, — рассказали в центре «Фобос».

Прогноз погоды в Ярославле по дням: