Из-за сильной магнитной бури над Россией разлилось полярное сияние. 15 фото (и опасно ли это)

Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы / T.me











В ночь на 10 октября на Земле разыгралась геомагнитная буря. Ее уровень G4 — то есть «очень сильная». Она может вызвать сбои в работе GPS и радиосвязи. А еще — зажечь в небе полярное сияние.

В России его видно сразу в ряде регионов. Жители делятся фото из Перми, Коми, Самары, Тулы и многих других городов.

Кадры полярного сияния Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы / T.me











Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы / T.me











Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы / T.me











«Механизм» появления сияния объяснил метеоролог Алексей Пулин. Для людей оно совершенно безопасно.

— Поток заряженных частиц солнечного ветра взаимодействует с верхними слоями атмосферы, возбуждая атомы кислорода и азота, то есть приводит к переходу этих атомов в состояние с более высокой энергией. Возврат в начальное, равновесное состояние происходит путем излучения квантов света характерных длин волн, то есть к полярному сиянию. Это безопасно для здоровья, — рассказал Пулин.

Фото из Республики Коми. Кадры выложил телеграм-канал «Фобос. Катаклизмы и катастрофы» Источник: Кира Клюзина











Источник: Кира Клюзина











Источник: Кира Клюзина











Тем не менее из-за сияния может пострадать техника.

— Мощный поток заряженных частиц, прилетевших от Солнца, опасен для космической электроники и может повлиять на электронные элементы, нарушить беспроводную связь, — сообщил астроном Владилен Санакоев.

Источник: «Осторожно, новости» / T.me











Источник: «Осторожно, новости» / T.me











Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы / T.me











Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы / T.me











Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы / T.me











Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы / T.me

Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы / T.me











Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы / T.me











Врачи советуют метеозависимым в период бурь пить больше воды, ограничить употребление алкоголя и соли, а также избегать стрессов и нервных нагрузок. Чтобы облегчить свое состояние, очень важно высыпаться и не нагружать организм. Лучше отказаться от тяжелых жирных блюд и съедать несколько порций овощей и фруктов в день, не забывать пить достаточно воды и избегать чрезмерной физической активности.