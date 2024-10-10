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Осень Из-за сильной магнитной бури над Россией разлилось полярное сияние. 15 фото (и опасно ли это)

Из-за сильной магнитной бури над Россией разлилось полярное сияние. 15 фото (и опасно ли это)

Публикуем кадры из разных регионов страны

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2 комментария

В ночь на 10 октября на Земле разыгралась геомагнитная буря. Ее уровень G4 — то есть «очень сильная». Она может вызвать сбои в работе GPS и радиосвязи. А еще — зажечь в небе полярное сияние.

В России его видно сразу в ряде регионов. Жители делятся фото из Перми, Коми, Самары, Тулы и многих других городов.

Кадры полярного сияния

«Механизм» появления сияния объяснил метеоролог Алексей Пулин. Для людей оно совершенно безопасно.

 — Поток заряженных частиц солнечного ветра взаимодействует с верхними слоями атмосферы, возбуждая атомы кислорода и азота, то есть приводит к переходу этих атомов в состояние с более высокой энергией. Возврат в начальное, равновесное состояние происходит путем излучения квантов света характерных длин волн, то есть к полярному сиянию. Это безопасно для здоровья, — рассказал Пулин.

Фото из Республики Коми. Кадры выложил телеграм-канал «Фобос. Катаклизмы и катастрофы»

Тем не менее из-за сияния может пострадать техника.

— Мощный поток заряженных частиц, прилетевших от Солнца, опасен для космической электроники и может повлиять на электронные элементы, нарушить беспроводную связь, — сообщил астроном Владилен Санакоев.

Врачи советуют метеозависимым в период бурь пить больше воды, ограничить употребление алкоголя и соли, а также избегать стрессов и нервных нагрузок. Чтобы облегчить свое состояние, очень важно высыпаться и не нагружать организм. Лучше отказаться от тяжелых жирных блюд и съедать несколько порций овощей и фруктов в день, не забывать пить достаточно воды и избегать чрезмерной физической активности.

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Комментарии
3
Гость
33 минуты
Разгулялось Солнышко в последние годы. Всё же давно у нас частых полярных сияний в средней полосе не было
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