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Права в обход инспекторов: автомобилистов отучат от посещения ГИБДД

7 мая 2018 06:45
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ГИБДД

Серьёзные изменения ждут систему регистрации автомобилей и выдачи водительских удостоверений: в правительстве разрабатывают алгоритм передачи части «гаишной» работы в многофункциональные центры (МФЦ), а уже летом нас ждёт переход на электронные паспорта транспортных средств (ПТС). Что это означает для автомобилистов — в нашем материале.

ГИБДД разгрузят от очередей

Передача части функционала от ГИБДД в пользу МФЦ должна прежде всего снизить нагрузку на регистрационные подразделения инспекции. В принципе процесс уже идёт, и, например, заменить действующее водительское удостоверение через МФЦ можно уже сегодня. Но список расширят: граждане смогут получать права (в том числе впервые) и свидетельства о регистрации транспортных средств (СТС), не посещая МРЭО ГИБДД. Об этом пишут «Известия».

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Новую схему разрабатывают сразу четыре ведомства — Минэкономразвития, Минкомсвязь и Минпромторг. По задумке властей, выполнять регистрационные действия и заверять документы по-прежнему будет Госавтоинспекция, но человек сможет выбрать способ их получения: через отделение ГИБДД или удобные ему МФЦ.

Пилотным регионом станет Татарстан, где трёхмесячный эксперимент начнётся в декабре 2018 года. Обсуждается участие в проекте Москвы и Санкт-Петербурга.

Проблему очередей в ГИБДД отчасти решил портал госуслуг, который позволяет, например, при замене водительского удостоверения назначить удобное время и пройти процедуру фактически без ожидания.

По личному опыту автора, система работает неплохо: замена прав осенью прошлого года заняла минут десять, включая фотографирование и печать самого удостоверения. Правда, свободное время оказалось через неделю после даты запроса через «Госуслуги», а наиболее затратной по времени и бессмысленной частью мероприятия стало посещение медцентра и психиатра. Передача работы в МФЦ не решает этой проблемы.

Тем не менее у водителей появится альтернатива, и очереди на получение документов должны сократиться, что будет особенно заметно в высокий сезон, например, в конце года.

Постепенное «отчуждение» ГИБДД имеет и другую подоплёку: в России идёт большая реформа структуры, которая избавит инспекцию от ряда функций. Так, контроль за соблюдением ПДД всё больше берут на себя камеры видеофиксации, которые планируют передать в ведение муниципалитетов и регионов. Оформление лёгких ДТП, не исключено, возьмут на себя аварийные комиссары и сотрудники страховых компаний.

Электронный ПТС зафиксирует историю автомобиля

С 1 июля новые автомобили получат электронные паспорта технических средств, которые с осени прошлого года уже выдаются в тестовом режиме. Принудиловки в вопросе нет: бумажные ПТС будут действовать до конца срока. Более того, во второй половине года по желанию можно будет получить бумажный ПТС, например, если в старом закончились поля. Первыми электронные ПТС получат новые автомобили, а также импортированные в частном порядке. Владельцы бумажных документов смогут оформить их электронную версию, если возникнет желание.

Что такое ЭПТС? По сути, запись в защищённой базе данных, которая содержит информацию об автомобиле. Оформление ЭПТС дешевле бумажного (600 рублей вместо 800 рублей), и его нельзя потерять. В масштабах страны ожидается экономия миллиарда рублей на одних только бланках. Но главные плюсы даже не в этом.

Если обычный паспорт содержит лишь регистрационную информацию об автомобиле и технические характеристики, то электронная версия будет хранить историю конкретной машины. Например, данные о прохождении техосмотров и плановых ТО, участии в ДТП или покупке за счёт заёмных средств. Записи ЭПТС должны стать «медицинской картой» автомобиля, по которым можно понять всю историю его «болезни».

Есть, правда, и неясные моменты. Например, пока новому владельцу автомобиля разрешено не вносить данные о себе в ЭПТС — руководство АО «Электронный паспорт» (оператор системы) оставило такую возможность в соответствии с законом о защите персональных данных. Но сегодня ПТС является одним из двух документов, подтверждающих право собственности на автомобиль, тогда как второй — договор купли-продажи — заключается в свободной форме и не имеет ни малейшей защиты от подделок. Предполагается, что личные данные владельца, включая адрес прописки, всё же станут обязательными.

— Переход на электронные ПТС пока вызывает недоумение, — считает автоэксперт Юрий Панченко. — Например, по Гражданскому кодексу, автомобиль считается источником повышенной опасности, и были прецеденты, когда за аварию нового владельца нёс ответственность прежний. Поэтому любые нововведения, связанные с изменением порядка регистрации, могут иметь нежелательные последствия. При перепродаже машин с электронным ПТС нужно очень аккуратно оформлять договор купли-продажи, чтобы он соответствовал нормам Гражданского кодекса и приказа № 605 МВД.

Остаются и вопросы надёжности базы данных ЭПТС, доступ к отдельным разделам которой получат не только сотрудники Госавтоинспекции, но и дилерские центры, пункты ТО, кредитные учреждения и все организации, подключенные к системе. Нет ясности об ответственности за внесение ложных данных или замалчивании информации, например, об участии автомобиля в ДТП.

Мы обратились за комментарием в ГИБДД, но конкретных сроков перехода на электронный документооборот нам назвать не смогли. Судя по всему, вторая половина 2018 года будет ещё переходным периодом.

В перспективе электронные паспорта позволяют цивилизовать вторичный рынок машин, где до сих пор существуют проблемы с определением истории автомобиля. Но эффект от перехода на ЭПТС проявится не ранее чем через 3-5 лет, когда рынок подержанных машин наводнят экземпляры с электронной «пропиской». И то при условии, что данные ЭПТС будут защищены от фальсификации.

Артем Краснов Написать письмо
Фото: Дарья Селенская, Олег Каргаполов, АО "Электронный паспорт" (инфографика)
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