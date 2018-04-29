Не поскользнитесь на «вафле»: разбираемся, как проезжать перекрёстки с новой разметкой

С 28 апреля в России начали действовать поправки в Правила дорожного движения и наиболее «колоритная» обновка: жёлтая крестообразная разметка, прозванная в народе «вафлей». Мы разобрались, что она означает, почему вместо улучшения ситуации может повлечь ещё большие заторы и как проезжать её без последствий.

Новая разметка запретит выезд на перекресток при заторе

Что умеет «вафля»

Разметка 1.26 обозначает пересечение проезжих частей и запрещает въезд, если впереди образовался затор, который вынудит вас остановиться и создать помехи поперечному потоку.

Вроде бы правило не новое. Но есть нюанс: раньше за подобное практически не наказывали, и пункт 13.2 ПДД существовал на правах мертворождённого, хотя проблема с каждым годом становится все острее.

Распознавать нарушение будут в основном камеры, хотя не запрещено это делать и сотрудникам ДПС

Теперь всё изменится, потому что при наличии разметки нарушение будут распознавать комплексы фотовидеофиксации, а значит, штрафная машина заработает в конвейерном режиме.

Знак-дублёр поможет в снегопад

Знак 1.35 «Участок перекрестка»

Надежда на разметку в России живёт до первого снега, поэтому есть дублирующий знак 1.35 в виде жёлтого квадрата с перекрестьем. На перекрёстках сложных конфигураций его можно ставить на расстоянии до 30 метров от границы перекрёстка, что увеличивает активную зону «вафли». В любом случае, штраф грозит лишь тем водителям, кто въехал на само пересечение и мог создать помехи другим участникам.

Кстати, наличие знака-дублёра не обязательно: разметка может применяться и без него.

«Авторам» заторов — штраф 1000 рублей

За выезд на забитый перекрёсток предусмотрен штраф в 1000 рублей по части 1 статьи 12.13 КоАП. Прогрессии нет: за второе, третье и последующие нарушения — всё та же тысяча рублей.

Пересечение улиц Автозаводской и Велозаводской в Москве: в столице «вафли» уже используются

Как проезжать перекрёстки с «вафлей»

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Нет, причина заторов в другом

Нет, очередной сбор денег

Нарушением считается остановка в обозначенной разметкой 1.26 зоне таким образом, чтобы возникали помехи поперечному транспорту. А если вы, остановившись, всё же успели покинуть перекрёсток до того, как транспорт с поперечного направления тронулся?

— Как таковой судебной практики по нарушению пункта 13.2 ПДД практически нет, поэтому сложно предсказать, какую позицию займут ГИБДД и суды в трактовке этого нарушения, — рассуждает автоюрист Лев Воропаев. — Но формально состав правонарушения образует именно создание помех, то есть камера должна зафиксировать, как поперечный поток, упираясь в стоящий на перекрёстке автомобиль, меняет скорость или направление. Если вспомнить опыт первых месяцев фотовидеофиксации заезда на стоп-линию, допускаю, что суды поначалу используют жёсткую трактовку, когда достаточно будет самого факта остановки в размеченной зоне в момент смены сигнала светофора, даже если как такового создания помех не было.

Поэтому алгоритм следующий: если вы не уверены, что сумеете проехать размеченную зону перекрёстка без торможения — остановитесь перед стоп-линией и ждите, когда освободится место за перекрёстком. Если в этот момент на светофоре ещё горит зелёный свет, можете ехать. Если жёлтый или красный — ждите следующей очереди.

Проехать такой перекресток прямо нужно без остановки

Поворачивайте без страха

Для тех, кто поворачивает налево и направо, в ПДД сделано исключение, потому что остановки на перекрёстке в этом случае «естественны» из-за необходимости пропускать встречные машины и пешеходов. Новые требования касаются лишь проезда перекрёстков в прямом (или близком к нему) направлениях.

Неясной остается лишь ситуация с разворотом, хотя здравый смысл подсказывает, что для него должны действовать те же послабления. Но в правилах это не прописано.

Патовые ситуации

В отдельных случаях новые требования способствуют запиранию перекрёстка в одном из направлений. Представьте, что вы подъехали к пересечению, за которым плотными рядами стоят автомобили. Вы пропускаете свой зелёный, что не создавать помех, и само по себе это правильно. Но пока вы стоите, поворачивающие с поперечного направления машины забивают перекрёсток перед вами, потому что на них требование «не выезжать на вафлю при заторе» не распространяется. И вы снова не можете миновать перекрёсток без остановки, поэтому ждете следующего интервала, когда всё повторяется...

Кроме того, при средней интенсивности затора зачастую сложно предугадать, проедет ли порция машин перед вами без остановки или нет. Осторожные водители будут останавливаться перед пересечением и ждать, пока машина впереди уедет за перекресток, что уменьшит его пропускную способность.

В любом случае, причина таких проблем — перегруженность дороги или неудачная регулировка светофоров. Поэтому они должны решаться за счёт реорганизации движения.

Эксперименты с такой разметкой проводились и в других городах России, на фото — Челябинск

А если не рассчитал?

Если вы оказались на перекрёстке, но путь вперёд блокирован, попробуйте перестроиться, а из крайних рядов — повернуть налево или направо, если это разрешено, безопасно и допустимо для вас. А вот сдавать назад на перекрёстке стоит едва ли: во-первых, за это предусмотрен штраф в 500 рублей (часть 2 статьи 12.14 КоАП), во-вторых, вы всё равно кратковременно остановитесь и, вполне вероятно, получите штраф и за нарушение пункта 13.2. Вырабатывайте привычку проезжать «вафли» без лишних остановок.