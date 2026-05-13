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Лишить прав станет проще: подробности нового закона

Зачем потребовались нововведения

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Процедура сократит время работы сотрудников ГИБДД | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПроцедура сократит время работы сотрудников ГИБДД | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Процедура сократит время работы сотрудников ГИБДД

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Лишить прав водителей в состоянии алкогольного опьянения станет проще. Госдума приняла закон во втором и третьем чтении, который сокращает количество документов при оформлении нетрезвых водителей. Теперь полицейским не придется составлять до пяти разных бумаг.

Сейчас при выявлении водителя с признаками опьянения инспекторам нужно оформлять протокол об отстранении от управления, акт освидетельствования, протокол направления на медосвидетельствование, протокол об административном правонарушении и протокол задержания транспортного средства.

Новый закон разрешает делать отметку об отстранении от управления прямо в акте освидетельствования или в других протоколах, а также в постановлении по делу. Запись о задержании автомобиля можно вносить в протокол о правонарушении или в определение о возбуждении дела.

Авторы инициативы подсчитали, что упрощение процедуры сэкономит около 33,6 тысячи рабочих часов в год. Также это сократит расходы на покупку бланков.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Лишение прав Алкогольное опьянение ГИБДД
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Комментарии
5
Гость
13 мая, 17:52
Слишком много водителей допускают опасное вождение. И как с этим бороться?
Гость
13 мая, 16:55
Водителя лишают водительского удостоверения дающего право управлять ТС, а прав лишили уже всех очень давно
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Гость
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