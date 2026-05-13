Лишить прав станет проще: подробности нового закона

Процедура сократит время работы сотрудников ГИБДД Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Лишить прав водителей в состоянии алкогольного опьянения станет проще. Госдума приняла закон во втором и третьем чтении, который сокращает количество документов при оформлении нетрезвых водителей. Теперь полицейским не придется составлять до пяти разных бумаг.

Сейчас при выявлении водителя с признаками опьянения инспекторам нужно оформлять протокол об отстранении от управления, акт освидетельствования, протокол направления на медосвидетельствование, протокол об административном правонарушении и протокол задержания транспортного средства.

Новый закон разрешает делать отметку об отстранении от управления прямо в акте освидетельствования или в других протоколах, а также в постановлении по делу. Запись о задержании автомобиля можно вносить в протокол о правонарушении или в определение о возбуждении дела.