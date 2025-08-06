Получить права станет сложнее: в России расширяют список болезней, с которыми не пустят за руль

Правила допуска водителей к управлению авто изменятся с 1 сентября. Для них поправят перечень медицинских противопоказаний, приведя его в соответствие с переизданием Международной классификации болезней (МКБ-10).
В предыдущем перечне было четыре основные категории противопоказаний, по которым людям запрещали садиться за руль. Среди них психические расстройства; расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ; расстройство нервной системы; болезни глаз.
Сейчас к ним добавятся «общие расстройства психологического развития» — к примеру, аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера. Также в список вошли аномалии цветового зрения, включая дальтонизм.
Медицинские показания, из-за которых человеку нельзя управлять машиной, выявляют на медкомиссии. Ее проходят перед получением прав, а потом раз в 10 лет. Кроме того, бывают внеочередные проверки, например, после лишения прав за пьяное вождение. Кстати, если на них обнаружат противопоказания к вождению, человека смогут лишать прав. Госдума приняла законопроект об этом в конце июня.
Кроме того, с 2027 года изменятся и формат ее выдачи.
«Медицинская справка формы 003/ву, которую получали все водители после медкомиссии, переходит в электронный формат. Вместо бумажного документа теперь будут выдавать QR-код и номер справки», — сообщил руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.