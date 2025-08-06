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Получить права станет сложнее: в России расширяют список болезней, с которыми не пустят за руль

Изменения вступят в силу с 1 сентября

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1 комментарий
Проверять будут как привычные вещи, так и из нового списка | Источник: Роман Данилкин / 63.RUПроверять будут как привычные вещи, так и из нового списка | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Проверять будут как привычные вещи, так и из нового списка

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Правила допуска водителей к управлению авто изменятся с 1 сентября. Для них поправят перечень медицинских противопоказаний, приведя его в соответствие с переизданием Международной классификации болезней (МКБ-10).

В предыдущем перечне было четыре основные категории противопоказаний, по которым людям запрещали садиться за руль. Среди них психические расстройства; расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ; расстройство нервной системы; болезни глаз.

Сейчас к ним добавятся «общие расстройства психологического развития» — к примеру, аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера. Также в список вошли аномалии цветового зрения, включая дальтонизм.

Медицинские показания, из-за которых человеку нельзя управлять машиной, выявляют на медкомиссии. Ее проходят перед получением прав, а потом раз в 10 лет. Кроме того, бывают внеочередные проверки, например, после лишения прав за пьяное вождение. Кстати, если на них обнаружат противопоказания к вождению, человека смогут лишать прав. Госдума приняла законопроект об этом в конце июня.

Кроме того, с 2027 года изменятся и формат ее выдачи.

«Медицинская справка формы 003/ву, которую получали все водители после медкомиссии, переходит в электронный формат. Вместо бумажного документа теперь будут выдавать QR-код и номер справки», — сообщил руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

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Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Медкомиссия Права Водительские справки
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Комментарии
1
Гость
33 минуты
Давно пора.. Столько слепых развелось за рулем... Надо еще тест на интеллект обязать сдавать, тогда две трети сразу отсеются
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