Получить права станет сложнее: в России расширяют список болезней, с которыми не пустят за руль

Проверять будут как привычные вещи, так и из нового списка Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Правила допуска водителей к управлению авто изменятся с 1 сентября. Для них поправят перечень медицинских противопоказаний, приведя его в соответствие с переизданием Международной классификации болезней (МКБ-10).

В предыдущем перечне было четыре основные категории противопоказаний, по которым людям запрещали садиться за руль. Среди них психические расстройства; расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ; расстройство нервной системы; болезни глаз.

Сейчас к ним добавятся «общие расстройства психологического развития» — к примеру, аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера. Также в список вошли аномалии цветового зрения, включая дальтонизм.

Медицинские показания, из-за которых человеку нельзя управлять машиной, выявляют на медкомиссии. Ее проходят перед получением прав, а потом раз в 10 лет. Кроме того, бывают внеочередные проверки, например, после лишения прав за пьяное вождение. Кстати, если на них обнаружат противопоказания к вождению, человека смогут лишать прав. Госдума приняла законопроект об этом в конце июня.

Кроме того, с 2027 года изменятся и формат ее выдачи.