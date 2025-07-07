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Авто Водительские права подорожают вдвое: какой будет доплата

Водительские права подорожают вдвое: какой будет доплата

Власти планируют повысить ряд госпошлин для автовладельцев

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20 комментариев
Пошлины для водительских прав старых образцов не менялись в течение 11 лет, а для новых&nbsp;— в течение семи лет | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПошлины для водительских прав старых образцов не менялись в течение 11 лет, а для новых&nbsp;— в течение семи лет | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Пошлины для водительских прав старых образцов не менялись в течение 11 лет, а для новых — в течение семи лет

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Автомобилисты столкнутся с существенным подорожанием некоторых госуслуг с 1 сентября 2025 года. Соответствующий законопроект сегодня внесли в Госдуму. Рассказываем, какие изменения ждут водителей, в материале.

Уже с сентября 2025 года придется вдвое заплатить за получение водительских прав. Удостоверение старого образца обойдется в 4 тысячи рублей, а новое в 6 тысяч рублей.

Пошлины для старых прав не менялись в течение 11 лет, а для новых — в течение семи лет. По мнению Игоря Моржаретто, партнера аналитического агентства «Автостат», повышение стоимости сборов оправдано с учетом роста инфляции за этот период.

Он отметил, что за прошедшее время значительно выросли цены на материалы для изготовления документов, включая новые виды пластика, а также на специальное оборудование для производства удостоверений.

Выдача международных прав тоже подорожает, а также подорожает и их замена. Госпошлина вырастет с 1,6 тыс. до 3,2 тыс. рублей. Цена на получение паспорта транспортного средства вырастет в 1,5 раза до 1,2 тысячи рублей, а пластиковое свидетельство о регистрации будет стоить 4,5 тысячи рублей.

Оформление паспорта транспортного средства (ПТС) теперь будет стоить на 50% больше — 1200 рублей. При этом внесение изменений в ПТС обойдется в 525 рублей, что на 47% больше текущей стоимости (350 рублей).

Увеличится размер госпошлины за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС): для бумажных свидетельств — с 500 до 1500 рублей, для пластиковых — с 1500 до 4500 рублей.

Повышение также коснется выдачи:

  • государственных номеров на машину — с 2 до 3 тыс.;

  • регистрационных знаков на прицепы и мотоциклы — с 1,5 до 2,25 тыс.;

  • свидетельства о соответствии ТС требованиям безопасности — с 1,5 до 4,5 тыс.;

  • разрешения на изменения в конструкцию ТС — с 1 до 3 тыс.;

  • документа о допуске к перевозке опасных грузов — с 1,5 до 2,25 тыс. и его продлении — с 1 до 1,5 тыс.;

  • госзнаков транспортных средств «Транзит» — с 200 до 300 рублей (на бумаге), с 1,6 до 2,4 тыс. (на металле).

Большинство граждан получают водительские удостоверения раз в 10 лет. В пандемию срок их действия продлевался автоматически. Эксперты считают, что поправки не создадут большой нагрузки.

Сбор вводится не только для автомобилистов, но и для автошкол. С сентября 2025 года эти учреждения будут платить госпошлину в 15 тыс. рублей за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы государственным требованиям. При оформлении диагностической карты появится пошлина 500 рублей за внесение данных в ЕАИСТО.

В Минфине считают, что эти меры принесут в федеральный бюджет 28,3 млрд рублей, передают «Известия».

Изменятся не только цены на госпошлины, а также некоторые правила для автомобилистов. Теперь можно остаться без прав, если у водителя обнаружат противопоказания к вождению при внеочередном медосмотре. Подробности об этом мы рассказывали здесь.

Кроме того, власти предлагают увеличить госпошлину за регистрацию иностранцев. Новые требования для мигрантов начнут работать с сентября 2025 года. Подробности об этом мы писали в отдельном материале.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Водительские права Госпошлина Минфин Законопроект Мигранты Госдума
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Комментарии
20
Гость
30 июня, 13:10
Основная статья дохода, всевозможные поборы с населения, денежек уже ни на что не хватает.
Гость
30 июня, 09:23
Чтоб корова давала больше молока, её нужно меньше кормить и больше доить. Старая ЕдРосовская мудрость.
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