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Авто Новые законы В России придумали новый повод оставить водителей без прав: подвести могут не только нарушения на дороге

В России придумали новый повод оставить водителей без прав: подвести могут не только нарушения на дороге

Правила медосмотров изменятся

485
7 комментариев
Отказ от проверки не поможет сохранить водительское удостоверение | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUОтказ от проверки не поможет сохранить водительское удостоверение | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Отказ от проверки не поможет сохранить водительское удостоверение

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В России теперь можно остаться без прав, если обнаружат противопоказания к вождению при внеочередном медосмотре. Соответствующий законопроект Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях. 

«Водителю транспортного средства, получившему уведомление о необходимости прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования, необходимо в течение трех месяцев пройти указанное медицинское освидетельствование», — говорится в законе.

Сейчас водители обязаны проходить медицинские осмотры раз в 10 лет при получении или продлении водительского удостоверения, раз в два года для периодических медосмотров, а для некоторых категорий водителей. Это касается тех, кто перевозит пассажиров или опасные грузы. Также существуют ежедневные проверки перед рейсом и после рейса. 

Теперь же водителя смогут отправить на внеочередное обследование при диспансеризации и медосмотре. Если на проверке подтвердится ухудшение здоровья, сведения автоматически передадут в полицию, где будет приниматься решение о судьбе водительского удостоверения. Неявка на медосвидетельствование также приведет к аннулированию прав. 

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который позволит забирать права за непредоставление преимущества скорой помощи на срок до двух лет. Сейчас за это нарушение предусмотрен штраф от 4,5 до 7 тысяч рублей, при этом водительское удостоверение могут оставить. 

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Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Медицинское обследование Водительское удостоверение Лишение прав Здоровье
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Комментарии
7
Гость
1 час
Такое ощущение, что власти в РФ только тем и озабочены, как бы ещё граждан оставить без прав.
Гость
47 минут
Сидят там и наперегонки придумывают- "Что бы такого сделать плохого !?". На пенсии с Бабушкой ездили тихонько по обочине на огород,..теперь не пойду на диспансеризацию в больничку, а то удостоверение Водителя отнимут..,а на Автобусе не наездишься туда-сюда.
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