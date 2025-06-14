Склады забиты, покупать некому, а цены растут? Что происходит сегодня на российском авторынке

В Россию всё везут и везут авто из Китая Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Кризис в автомобильной отрасли становится пугающим. На складах дистрибьюторов скопился такой гигантский запас нераспроданных авто, что их хватит на 4–7 месяцев продаж. Настолько предложение на авторынке якобы превышает рухнувший спрос. Казалось бы, он и должен падать, если цены даже на отечественные машины улетели в небеса, не говоря уже про иномарки. Агентство «Автостат» подсчитало, что за последние четыре года Niva Legend подорожала на 56%, Lada Granta — на 69%, а вот Lada Largus — на 86%. Нечего сказать, «народный» автомобиль.

Правда, как свидетельствуют сами автодилеры, ситуация с запасами авто варьируется в зависимости от конкретных моделей. Каких-то, самых популярных, скоро уже будет не хватать. А вот отдельных автомобилей на складах уже на 10 месяцев вперед.

— Сейчас у дилеров еще много автомобилей в наличии с датой выпуска 2024 год. Это значит, что дилеры вынуждены давать дополнительную скидку из-за того, что клиент покупает «двухлетнюю» машину, — объясняет известный автоэксперт Андрей Севастьянов в беседе c MSK1.RU. — При этом цены на автомобили пошли вниз. Это видно невооруженным взглядом, все цены переписывают. А при активном спросе никто скидок не делает. В салонах нет пустых мест, машины в шоурумах разных версий и комплектаций. Дилеры продают автомобили с рассрочкой под 0,01%, это тоже говорит о том, что машины хотят продать и идут клиенту навстречу.

Доктор экономических наук, профессор РЭУ имени Плеханова Юрий Ляндау считает, что россиянам даже не стоит задумываться и переживать по поводу того, что автомобили на складах у дилеров когда-нибудь закончатся. Тем более на фоне снижения спроса.

— Последнее время мы наблюдаем падение спроса на автомобили. Это связано с тем, что нет «вменяемых» условий по автокредитам при такой ключевой ставке Центрального банка, — говорит профессор Ляндау. — Да и предпочтения клиентов тоже меняются. Раньше, когда модель автомобиля выходила раз в 6–7 лет и рестайлинг был раз в 3–4 года, рынок формировался таким образом, что кто-то покупал новые автомобили и менял их раз в 3–4 года. Кто-то использовал для этого автокредит, кто-то, наоборот, покупал подержанные авто, которым как раз было 3–4 года. А сейчас цены скачут, машины обновляются чуть-ли не раз в 2 года, угнаться просто невозможно… Это всё тоже сказывается на рынке автомобилей и влияет на спрос.

— Основная проблема заключается не столько в объемах уже ввезенных машин, сколько в нестабильности каналов поставок и усложнении логистики, — делится с MSK1.RU владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов. — Проблемы возникают у дилеров, ориентированных на параллельный импорт машин из недружественных стран, — вот здесь возможны перебои, рост цен и сжатие предложения. Также может повлиять возможное ужесточение условий логистики, особенно через страны ЕАЭС и Азию, откуда поступает часть техники.

— В общем, думаете серьезного кризиса на авторынке удастся избежать?

— Российский рынок уже адаптировался в условиях ограниченного доступа к европейским, японским и корейским брендам. Китайские производители, включая Haval, Geely, Chery, Exeed и другие, заняли освободившиеся ниши и уверенно закрепились. Продажи китайских автомобилей стабильно растут, особенно в сегменте кроссоверов и седанов среднего класса. С российскими машинами ситуация также стабильная.

— А ведь еще недавно было столько негативных отзывов по поводу качества китайских авто.

— Сейчас, по отзывам потребителей, машины из Китая демонстрируют достойное соотношение цены и качества, хорошую комплектацию и современный дизайн. Они уже реально нравятся покупателям, особенно в регионах. Так что рынок сбалансирован за счет китайского и российского предложения, и в перспективе (по крайней мере, краткосрочной) дефицита не ожидается. Однако в долгосрочном плане возможны риски, если нарушится логистика поставок или изменится регулирование в странах-партнерах.

Призывает не паниковать и известный автоэксперт Андрей Севастьянов. Он напоминает, что средний возраст автопарка в России — всего 13–15 лет.