«Копейке» стукнуло 55 лет! Как создавали легендарную машину, которая окупила ВАЗ всего за три года, — факты и фото

«Копейку» выпустили к юбилею Ильича, он и «смотрел» на парад автомобилей Источник: «На заводе» / Vk.com











19 апреля 1970 года, ровно 55 лет назад, с конвейера Волжского автозавода в Тольятти сошли первые шесть автомобилей ВАЗ-2101, которые назвали в народе «копейками». В честь этого события редакция TOLYATTY.ru с помощью пресс-центра АВТОВАЗа и управления по делам архивов администрации Тольятти подготовила материал о самом массовом автомобиле в СССР и России.

Бытует миф, что первые «Жигули» оснащались фиатовскими двигателями. Но изначально предложенный двигатель FIAT-124 был устаревшей конструкции — с нижним расположением распределительного вала. И советская сторона настояла на передовом в то время верхневальном двигателе Источник: пресс-центр АВТОВАЗа











Первая модель «Жигулей» базировалась на итальянском седане FIAT-124, который в 1967 году получил звание «автомобиль года» в Европе. Для производства и продаж в Советском Союзе зарубежный прототип прошел серию испытаний на дорогах, бездорожье и специальных участках брусчатки.

Только тестов не выдержал — показал полную неприспособленность к отечественным условиям. Например, кузов Fiat-124 рассыпался спустя 5000 километров пробега на булыжном покрытии на Дмитровском автополигоне*. Его также пришлось дорабатывать.

* Автополигон НАМИ (Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники) в Дмитровском городском округе Московской области.

По итогам тестов в конструкцию лицензионного автомобиля внесли свыше 800 изменений, в основном для повышения надежности для эксплуатации в условиях советских дорог.

15 апреля 1970 года Волжский автомобильный завод посетил Генри Форд-младший, руководитель Ford Motor Company (на фото первый справа). Он увидел и оценил масштабы нового советского автогиганта Источник: управление по делам архивов Тольятти











Название «Жигули» не подходило для экспорта (в отдельных языках перекликалось с обозначением мужчины с низкой социальной ответственностью), поэтому при поставках за рубеж использовали название LADA. В 2004 году было принято решение распространить бренд LADA на всю модельную гамму АВТОВАЗа Источник: управление по делам архивов Тольятти











Был усилен кузов, изменена кинематика шасси, установлен двигатель иной конструкции с верхним расположением распредвала, применено усиленное сцепление, повышен дорожный просвет, задние тормоза для защиты от грязи и пыли были заменены на барабанные.

— Некоторые внешние отличия заметны с первого взгляда: у «Фиата» другие бамперы и колпаки, выступающие ручки дверей и одинарная проушина под домкрат — прямо по центру порога, — сообщили в пресс-центре АВТОВАЗа.

Переработали и интерьер: у ВАЗ-2101 иная комбинация приборов, а сиденья получили удобный механизм раскладывания спинки, тогда как на «Фиате» она вовсе не регулировалась.

15 апреля 1970 года, когда почти всё было готово, Волжский автомобильный завод посетил Генри Форд-младший, руководитель Ford Motor Company. Американца, вспоминают жители автограда, масштаб завода впечатлил.

Беленькие корпуса едут по конвейеру завода Источник: пресс-центр АВТОВАЗа











Рабочие проверяют, всё ли в порядке внутри автомобиля Источник: пресс-центр АВТОВАЗа











И вот она, готовая красавица! Источник: пресс-центр АВТОВАЗа











На первом автомобиле с конвейера съехал итальянец Источник: пресс-центр АВТОВАЗа











Процесс наладили — сходит 600-й по счету ВАЗ-2101 Источник: пресс-центр АВТОВАЗа











Массовый запуск не заставил себя ждать. А потом производить автомобили начали миллионами Источник: пресс-центр АВТОВАЗа











Пуск производства, как рассказали специалисты управления по делам архивов администрации Тольятти, был скромным. Директор ВАЗа Виктор Поляков распорядился на главный конвейер с фотоаппаратом никого не пускать. Нескольким рабочим под руководством итальянских инструкторов предстояло собрать точно по технологии на конвейере шесть первых машин.

— На столах, принесенных из столовой, кабинетов и расставленных на протяжении всего конвейера, выложили детали. Не все детали подходили хорошо: смежники тоже отрабатывали технологию впервые. Сложной операцией оказалась установка лобового и заднего стекол: бились, не всегда подходили к проему кузова, сборщики еще не владели нужными навыками в совершенстве, — рассказывал Юрий Астахов, тогда бригадир бюро отдела технического контроля.

По воспоминаниям первого технического директора ВАЗа Евгения Башинджагяна, в 3 часа ночи 19 апреля на машины установили колеса. После чего они с зажженными фарами и сигналя клаксонами носились по свободным цехам.

18–19 апреля прошел пробный пуск главного конвейера, выпущены первые шесть автомобилей ВАЗ-2101 — два синих и четыре вишневых. На первом автомобиле с конвейера съехал итальянец — шеф-инструктор Бенито Гуидо Савоини. Также выводил первые «копейки» начальник участка цеха № 45-3 СКП В. Сафонов.

Это был тестовый пуск главной нитки конвейера еще недостроенного завода. По соседству рабочие разбирали ящики с оборудованием, строители продолжали укладывать тротуар и дороги на заводских территориях.

Так выглядели первые планы на выпуск автомобиля Источник: управление по делам архивов администрации Тольятти











Белые и красные, яркие и гладкие ВАЗ-2101 Источник: пресс-центр АВТОВАЗа











Распространение «Жигулей» изменило даже российские правила дорожного движения. В 1976 году в СССР впервые была ограничена скорость движения на загородных трассах (до 90 км/час) Источник: пресс-центр АВТОВАЗа











Массовое производство «Жигулей» было налажено довольно быстро. В августе 1970 года выпускалось по 70 машин в смену. Всего в 1970 году было собрано 23 тысячи 115 машин. В марте 1971 года завод вышел на 500 автомобилей в сутки.

28 октября 1970 года в Москву был отправлен первый эшелон с автомобилями «Жигули».

В Москву поехали поезда с «Жигулями» Источник: пресс-центр АВТОВАЗа











Уже в 1973 году был собран миллионный автомобиль ВАЗ-2103, то есть «копейка» с доработками. И вот вам любопытный факт: первый миллион автомобилей окупил все инвестиции, вложенные государством в создание ВАЗа.

А сам ВАЗ-2101 продолжили совершенствовать. В разные годы на «копейку» устанавливали моторы объемом 1,2 л и 1,3 л. А самым мощным — 120 л. с. — был роторно-поршневой двигатель. Ограниченную партию таких машин выпустили для советских спецслужб.

Для советских автолюбителей «Жигули» стали мечтой, эпохой, надежным транспортом. Для автостроителей же они задали стандарты качества и принципов создания автомобилей Источник: пресс-центр АВТОВАЗа











На шоу каскадеров, которые выполняли невероятные трюки на «копейках», люди приходили тысячами Источник: пресс-центр АВТОВАЗа











Тольяттинские каскадеры ездили по России, за рубеж, выступали перед шейхами и миллиардерами, и везде им рукоплескали стадионы Источник: пресс-центр АВТОВАЗа











Многие «копейки» стали раритетами и коллекционными экземплярами Источник: пресс-центр АВТОВАЗа











Название первому автомобилю ВАЗа выбирали из нескольких вариантов: в августе 1968 года журнал «За рулем» объявил читательский конкурс на лучшее название для новой машины. Издание получило тысячи предложений, среди них были «Фиалка», «Мемориал» или «Перворожец». Выбрали вариант, который предложил вазовский конструктор Алексей Черный, — «Жигули». Так называются горы напротив Тольятти.

Но в народе вскоре переименовали легковушку: сначала ее прозвали «единичкой», а уже в 80-х за автомобилем закрепилось название «копейка». Как выразился тогда один из конструкторов завода (потом это подхватили все автомобилисты страны): «Вышла „первая копейка“ в копилку водителей нашей страны».

Производство оригинальной «копейки» было прекращено в 1983 году (хотя еще несколько лет выпускалась ее модификация 21013). Но слава автомобиля пережила его жизнь на производстве. В 2000 году ВАЗ-2101 был назван лучшим отечественным автомобилем XX века по результатам всероссийского опроса журнала «За рулем».

По данным агентства «Автостат», около 150 тысяч ВАЗ-2101 до сих пор стоят на регистрации в России.