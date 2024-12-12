Штрафы для водителей увеличили, а скидку для их оплаты сократили — сколько придется платить за нарушения

За превышение скорости придется заплатить от 750 рублей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Правительство решило увеличить размер штрафов за нарушение правил дорожного движения с нового года. Госдума уже приняла изменения, которые внесут в КоАП. Помимо этого, изменится привычный способ оплаты. Если раньше в течение 20 дней можно было заплатить штраф со скидкой в 50%, теперь ее размер составит лишь 25%. Сколько придется платить с 1 января 2025 года за разные виды нарушений — в материале.

Почему решили поднять штрафы для водителей

Текущая система штрафов в России действует с 2013 года. Их размер не менялся более 10 лет, а инфляция за это время составила порядка 70%. К тому же, как отмечает доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко, текущие штрафы не являются сдерживающим фактором для нарушителей. Так же рассуждают в правительстве. Источник поясняет, что на принятие водителем решения о нарушении ПДД влияют два фактора: неотвратимость наказания и величина ответственности. Первый, по мнению властей, полностью реализован за счет систем фото- и видеофиксации. А вот величина ответственности не соответствует действительности.

Еще один важный фактор для увеличения — то, что деньги со штрафов идут в бюджет региона. Часть из них вкладывают в развитие дорожной инфраструктуры. А значит, когда увеличатся поступления, вырастут и финансовые возможности.

Как изменится размер штрафов

Планируя увеличение, правительство сделало акцент на самых «популярных» штрафах. Так, по новому проекту придется платить: