НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как -1

0 м/c,

 737мм 81%
Подробнее
3 Пробки
USD 100,00
EUR 105,71
Отсудили компенсацию у экс-депутата
Замуровали окна
Сколько стоит икра
Древнее кладбище в Ярославле
Что хранится в заброшке
Незаконный забор у ЖК
Кто строит новую Россию
Рыбинск засветился на Первом канале
Продают фитнес-клуб за 59 млн
Авто Штрафы для водителей хотят увеличить, а скидку для их оплаты сократить — сколько придется платить за нарушения

Штрафы для водителей хотят увеличить, а скидку для их оплаты сократить — сколько придется платить за нарушения

Сумма вырастет уже с нового года

365
7 комментариев

За превышение скорости придется заплатить от 750 рублей

Правительство решило увеличить размер штрафов за нарушение правил дорожного движения с Нового года. Они уже прорабатывают изменения, которые внесут в КоАП. Помимо этого, изменится привычный способ оплаты. Если раньше в течение 20 дней можно было заплатить штраф со скидкой в 50%, теперь ее размер составит лишь 25%. Сколько придется платить с 1 января 2025 года за разные виды нарушений — в материале.

Почему решили поднять штрафы для водителей

Текущая система штрафов в России действует с 2013 года. Их размер не менялся более 10 лет, а инфляция за это время составила порядка 70%. К тому же, как отмечает доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко, текущие штрафы не являются сдерживающим фактором для нарушителей. К этому же склоняются в правительстве. Источник поясняет, что на принятие водителем решения о нарушении ПДД влияют два фактора: неотвратимость наказания и величина ответственности. Первый, по мнению властей, полностью реализован за счет систем фото- и видеофиксации. А вот величина ответственности не соответствует действительности.

Еще один важный фактор для увеличения — то, что деньги со штрафов идут в бюджет региона. Часть из них вкладывают в развитие дорожной инфраструктуры. А значит, когда увеличатся поступления, вырастут и финансовые возможности.

Как изменится размер штрафов

Планируя увеличение, правительство сделало акцент на самых «популярных» штрафах. Так, по новому проекту придется платить:

  • за непристегнутый ремень безопасности — 1500 рублей вместо 1000;

  • за вождение в нетрезвом виде — 45 000 рублей вместо 30 000 (аналогично поднимут и штраф за отказ от медосвидетельствования);

  • за превышение скорости — от 750 рублей до 7500 вместо текущих 500–5000;

  • за несоблюдение разметки и требований дорожных знаков — от 750 до 7500 вместо 500–5000;

  • за причинение легкого вреда здоровью — от 3700 до 7500 рублей вместо 2500–5000;

  • за причинение среднего вреда здоровью — от 15 000 до 30 000 вместо текущих 10 000–20 000.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
2 часа
они в своём репертуаре-люди вторая нефть--доить доить доить-
Гость
47 минут
зачем так сложно всё, надо прощк , нарушил - на СВО. И нарушать меньше будут, и на фронте пополнение
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Любителям „всё включено“ такой отдых не понравится»: почему отдых в Южной Корее лучше надоевшей Турции
Анонимное мнение
Мнение
«Териберка впечатлила меньше всего». Колонка туристки о невероятном путешествии в Мурманскую область
Серафима Путиева
Мнение
«Бессмысленное издевательство над собой». Можно ли правильно питаться на 1000 рублей в неделю: эксперимент
Анонимное мнение
Мнение
Любовницы, проститутки и случайные связи — бизнесмен откровенно рассказал о своих изменах
Анонимное мнение
Мнение
«Мясо берем только по праздникам и не можем сводить детей в цирк»: многодетная мать — о семейном бюджете и тратах
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление