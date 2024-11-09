Про кривошип слышали? Этот тест определит, сколько здесь автомобилистов-чайников

Много ли вы знаете о машинах? Были времена, когда средний водитель обладал навыками неплохого автомеханика, но с тех пор мы почти перестали вникать в то, что же там внутри этих красивых дизайнерских кузовов. Небольшой тест позволит понять, кто вы на шкале «чайник — профи». Поехали!
А вот тест, который позволит понять, отличаете ли вы китайские автомобили друг от друга (конечно, нет, их никто не отличает). Но еще коварнее тест, в котором нужно вычислить китайский автомобиль среди европейских и японских (это сложнее, чем вы думаете).