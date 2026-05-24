Как избавить участок от тли и муравьев — проверенные способы без вреда для урожая

С началом весны на дачных участках активизируются вредители. Если не начать бороться с ними прямо сейчас, есть риск остаться без урожая. Если в начале мая садовод не видит на участке вредных насекомых, это не повод расслабляться. На растениях могут прятаться яйца паразитов, которые пережили зиму и готовы «порадовать» дачников.

Чем опасна тля

Самые распространенные и вездесущие насекомые на участке — тли. Они питаются растительными соками, повреждают листья и переносят болезни. Если недосмотреть, можно лишиться заметной части урожая.

«Это вредитель. Вредитель, который высасывает из листьев сок. На месте, на том, на котором она сидела, образуется пятнышко некрозное. Потом ткань отмирает и листик становится прозрачным», — рассказала ведущий научный сотрудник Омского аграрного научного центра Анна Сорока.

Тли особенно любят кусты вишни, сливы и смородины, а также яблони. Сейчас среди садоводов набирают популярность розы и другие цветы — паразиты прекрасно себя чувствуют и на них.

Декан агротехнологического факультета ОмГАУ Алексей Гайвас рассказал о еще одной «суперсиле» тлей: огромной плодовитости. Именно поэтому в начале дачного сезона паразиты почти незаметны, а уже в июне борьба с ними становится бесконечной.

«Проблема в том, что тля в течение сезона дает очень большое количество поколений. Может давать 10, 12, 14 — даже до 20 поколений. И когда вы обрабатываете, вы боретесь с насекомыми, которые на поверхности — а это либо личинки, либо имаго [взрослые особи. — Прим. ред.]. А яйца в это время, они всегда будут присутствовать. Вам кажется, что вы всех победили, но проходит 2–3 дня, и из яиц отрождаются новые поколения тлей».

Почему нужно избавляться от муравьев

Сами по себе муравьи не причиняют вреда растениям. Зато они помогают выживать тле. Всё дело в том, что вредитель выделяет сладкую падь — особое вещество, богатое сахарами. Для муравьев это излюбленная пища. Поэтому они охраняют тлю от хищных насекомых, а «особенно отличившимся» особям помогают перезимовать.

«Когда глубокой осенью муравейник уходит в зимнюю диапаузу [замедление жизнедеятельности. — Прим. ред.], муравьи обходят свою территорию, выбирают самых мощных, толстеньких, развитых тлей-самок и уносят их к себе в муравейник на нижние ярусы, чтобы они перезимовали. И весной, когда в начале мая листья появляются на растениях, они этих тлей достают из муравейника и опять разносят по всей территории, чтобы тля организовала колонии на новый сезон», — уверил Алексей Гайвас.

Дерновые муравьи, которые любят селиться на дачных участках, строят жилища под землей и не возводят больших заметных куч. Это значит, что найти убежище маленьких тружеников будет непросто. Тем не менее это нужно сделать, ведь если на участке есть муравьи, то обязательно появится тля.

Как вывести тлей и муравьев с участка

Бороться с вредителями и их «друзьями» нужно начинать с весны. И главное, чем нужно запастись — это терпение. Вывести тлю с первого раза, скорее всего, не получится, процедуру придется повторять как минимум раз в неделю — только тогда можно говорить о контроле численности вредителей.

Простые и незатратные способы

Самым простым и дешевым методом борьбы с насекомыми может стать кипяток. Он одинаково эффективен против муравьев, тлей и их яиц. Подходящее время для обработки — весна. Садоводы обычно заливают кипятком входы в муравейники. Если взять теплую воду (чтобы не повредить растения), то можно обработать ветки и особенно почки — именно там зимуют яйца тлей.

Не хуже помогают от насекомых мыльный раствор, зола, борная кислота и окуривание табаком. Все они пагубно действуют на вредителей, но, как сообщила Анна Сорока, дают только временный эффект. Часть насекомых погибнет, но выжившие достаточно быстро «починят» колонию.

«Насыпают еще красный перец иногда, эфирные травы, всё, что с резким запахом. Это помогает, но ненадолго. Отпугивает, но тля возвращается. С муравьями так же».

Еще предлагают разрушить муравейник или вынести его в лес. По словам агрономов, способ малоэффективен — маленькие труженики восстановят свое жилище. А если их всё-таки получится вывести с участка, тля выживет и без своих защитников.

Препараты

Самый эффективный способ — инсектициды контактного действия. Они относительно недорогие, не проникают в ткани растения, а значит, не накапливаются в ягодах и фруктах.

«Тля — поверхностное насекомое, легко убиваемое, любые контактные препараты на нее действуют. Иногда говорят: я купил дорогой системный препарат, чтобы в растениях он держался долго. Системные препараты в растениях очень долго содержатся, больше 40 дней. А нам же кушать надо ягоду, 40 дней у нас нету. Контактных препаратов достаточно. Срок ожидания — 1,5–2 недели», — заявил Алексей Гайвас.

Чтобы обработка принесла максимальный эффект, нужно опрыскать листья с обеих сторон и стебли. Вредители селятся на всех частях растения, поэтому важно, чтобы никто из них не избежал препарата.

Другой вариант — биологические средства. Они считаются безвредными для человека и одновременно эффективными против насекомых. Но есть важный нюанс: с их применением придется подождать до лета.

«Биологические препараты работают при относительно высокой температуре. Если мы обработали, а температура резко падает, там +14…+16 градусов — препарат биологический работать не будет. Надо в районе +22 и выше», — подчеркнул Алексей Гайвас.

Только современные препараты дают надежный эффект. Но подбирать их нужно с учетом многих нюансов, например, вида растения, на котором поселилась тля, численности вредителей.