Жил в тесном вонючем ящике и не мог ходить. Как спасали льва Гошу — старейшего царя зверей в России

В зоопарк Гоша попал, еще будучи котенком Источник: «Иркутский зоопарк» / Telegram

Лев Гоша, который живет в Иркутском зоопарке уже почти два десятилетия, не так давно отметил 20-летний юбилей. В природе эти дикие кошки до такого возраста не доживают, да и в неволе им это удается нечасто, так что Гоша — долгожитель. IRCITY.RU рассказал историю этого красавца с непростой судьбой.

В зоопарк Гоша попал крошечным заморышем — выжил только чудом Источник: Городские медиа

«Ждали, что выскочит как чертик из табакерки, но ошиблись» Иркутский зоопарк в своих соцсетях не раз писал, что лев Гоша — подкидыш, к которому никто не был готов. Он свалился на голову Людмиле и Вадиму Ивушкиным 13 марта 2007 года, и с тех пор у коллектива зоогалереи появился собственный праздник — день подкидыша. Всё потому, что практически ни одно 13 марта не обходится в зоопарке без новых питомцев, которые всегда появляются внезапно.

Таким был Гоша в детстве Источник: «Иркутский зоопарк» / Telegram

Маленького львенка привезли в зоогалерею в деревянном ящике, от которого исходил «неповторимый шлейф». — Мы знали, что внутри коробки находится живой львенок, и ожидали его эффектного появления в стиле «чертик из табакерки», как только откроется крышка, но, увы, ошиблись. Кроме усиления дичайшей вони, после подъема дверцы ничего не произошло. Ящик оказался вовсе не транспортным, а жилым, и из признаков той самой жизни у его обитателя, смотревшего на нас из глубокой экскрементной подстилки, были только глаза, — рассказывали в своих соцсетях владельцы зоопарка. Крошечному царю зверей в тот момент было всего 3 месяца, и он был еле живой. У малыша отказали почти все лапы.

Людмила Ивушкина и юный Гоша Источник: «Иркутский зоопарк» / Telegram Малыш был еле живой Источник: «Иркутский зоопарк» / Telegram

— История, рассказанная хозяином, оказалась довольно короткой. Некий братский олигарх заказал себе на Новый год живой экзотический сюрприз, но, когда подарочек прибыл к месту назначения, отказался его забирать, сказав, что пока не готов. И уехал львенок в Ангарск, где поселился в гараже у продавца прямо вместе с тем геологическим ящиком, — вспоминали в зоопарке. Ни тогда, ни сейчас сотрудники зоопарка не понимали, как малыш протянул без материнского молока 2,5 месяца. Выжил львенок каким-то чудом.

Роскошный Гоша Источник: «Иркутский зоопарк» / Telegram

Хозяин пытался кормить его говядиной, но такому крошечному хищнику одного лишь мяса было недостаточно. Из-за этого его организм ослаб, а здоровье было сильно подорвано. Чтобы понять, как выходить крошечного львенка, сотрудники Иркутского зоопарка консультировались с ветеринарами из самых крупных зоопарков страны. Подобрали и нашли препараты, началось длительное лечение и буквально борьба за его жизнь. Ситуацию осложняло то, что юный хищник никого к себе не подпускал. Почти никого.

В такого красавца-льва Гоша вырос Источник: «Иркутский зоопарк» / Telegram

Главной кормилицей Гоши стала маленькая дочка Вадима и Людмилы Александра Ивушкина. Именно она кормила львенка с руки фаршем, перемешанным с таблетками. Саше тогда было всего 8 лет, но она под присмотром взрослых стала помогать Гоше, чтобы тот вернулся к жизни. И это сработало! — Не могу сказать, что я делала это из чувства ответственности, я просто почему-то знала, что нужно делать именно так, ведь львенок совсем кроха, ему больно, страшно и одиноко. Знаете, мы всегда так делали, делаем и будем делать дальше — выхаживать животных, которым некому больше помочь, — рассказывала Александра позднее в интервью для журнала «Вот это да».

Гоша — долгожитель Источник: «Иркутский зоопарк» / Telegram

Через три месяца Гоша основательно окреп, хоть и заработал себе панкреатит. Прежний хозяин не стал забирать львенка к себе, поэтому он стал питомцем зоопарка. «Мог прижать так, что трещали кости» Когда Гоше исполнилось два года, пошел третий, Ивушкины поняли, что ему нужна настоящая семья. В природе львы живут прайдами, без сородичей им трудно.

Вадим Ивушкин для Гоши — верный друг и любимый человек Источник: «Иркутский зоопарк» / Telegram

— Его нежности, а тактильный контакт львам необходим, были довольно суровыми, мягко говоря. Он мог в порыве чувств прижать к стене так, что трещали кости, или лизнуть прямо в шею до кровоподтека (язык у всех кошек шершавый, и чем крупнее, тем страшнее). Прямой агрессии к человеку не проявлял, да и техника безопасности не допускала, но в эмоциональном порыве напугать мог, — вспоминала Людмила.

Львиное семейство Источник: «Иркутский зоопарк» / Telegram

Поэтому Гоше начали искать подружку. Выяснилось, что в зоопарке Новокузнецка не так давно родились львята. Их забронировал для себя местный цирк, но вовремя не выкупил питомцев. Котята переросли, им исполнилось полгода, а это уже слишком поздно для того, чтобы обучать их цирковым премудростям. Поэтому львята Маркиза и Цезарь поехали в Иркутск в зоогалерею.

Юная Сараби Источник: «Иркутский зоопарк» / Telegram

Чуть позже Цезарь полетел во Владивосток, а юная львица осталась у нас. Ей дали новое имя Сараби и вообще-то не планировали так быстро знакомить с ней Гошу. Но дикие кошки решили всё сами. — На третий день жизни в смежных вольерах шибер (откатная дверь) был сломан, и Гоша впустил подругу к себе. То, что сожрать он ее не мечтает, мы поняли еще до воссоединения молодых, но всё равно побаивались, что обидеть может, например, за еду. Но в прайдах у львов царит матриархат, и маленькая Сараби не только об этом знала, но и смогла очень быстро объяснить положение дел будущему супругу, — рассказывали в соцсетях зоопарка.

В такую шикарную львицу выросла Сараби Источник: «Иркутский зоопарк» / Telegram Сколько достоинства в этом взгляде Источник: «Иркутский зоопарк» / Telegram

Крошечная Сараби всегда ела первой, а большой и сильный Гоша терпеливо ждал рядышком, когда его дама пообедает.

Гоша не видит, но чувствует свою любимую рядом Источник: «Иркутский зоопарк» / Telegram

— Когда Сараби повзрослела, они с Гошей стали полноценной парой и три года подряд удивляли нас потомством, хотя там мороки было больше, чем радости. Все дети рождались в декабре, в самые морозы, но это уже совсем другая история, — отмечали в зоопарке.

Нежности Гоши и Сараби Источник: «Иркутский зоопарк» / Telegram Эта пара до сих пор вместе Источник: «Иркутский зоопарк» / Telegram

Его кормят с рук, но он держится Супруги Гоша и Сараби вместе до сих пор, и даже в своем почтенном возрасте они продолжают заботиться друг о друге и проявляют удивительную нежность. Гоша уже совсем ослеп и чувствует себя не так бодро, как когда-то, но всё равно не перестает уделять внимание своей дикой кошечке.

Эти двое любят друг друга Источник: «Иркутский зоопарк» / Telegram

В зоопарке говорят, что львы в природе доживают максимум до 14 лет, а самцы умирают даже раньше, примерно в 10 лет. Так что 20-летний юбилей для Гоши — большое достижение. По человеческим меркам этому царю зверей сейчас около 100 лет.

Слепота отняла у Гоши часть самостоятельности Источник: «Иркутский зоопарк» / Telegram

— Из-за полной слепоты он не может даже полноценно питаться, нашим ребятам приходится его кормить буквально с рук. Но ничего, в остальном еще держится, хоть и выглядит соответственно своему возрасту, — говорится в публикации зоопарка.

Всё время Гоша и Сараби проводят рядышком Источник: «Иркутский зоопарк» / Telegram