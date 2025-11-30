НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

2 м/c,

зап.

 758мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,23
EUR 90,82
Экопроекты российских компаний
Строят новую поликлинику
«Умные решения»
Нашли опасную рыбу в Ярославской области
Афиша концертов на декабрь
Сибирячка сбежала из Ярославля. Причина
Пушистые работники пожарных частей
Врачи ответили на самые частые запросы из интернета
Обзор сладких подарков на Новый год
Животные Жил в тесном вонючем ящике и не мог ходить. Как спасали льва Гошу — старейшего царя зверей в России

Жил в тесном вонючем ящике и не мог ходить. Как спасали льва Гошу — старейшего царя зверей в России

Этот величественный дикий кот празднует 20-летие — он совсем ослеп, но всё еще прекрасен

85
В зоопарк Гоша попал, еще будучи котенком | Источник: «Иркутский зоопарк» / TelegramВ зоопарк Гоша попал, еще будучи котенком | Источник: «Иркутский зоопарк» / Telegram

В зоопарк Гоша попал, еще будучи котенком

Источник:

«Иркутский зоопарк» / Telegram

Лев Гоша, который живет в Иркутском зоопарке уже почти два десятилетия, не так давно отметил 20-летний юбилей. В природе эти дикие кошки до такого возраста не доживают, да и в неволе им это удается нечасто, так что Гоша — долгожитель. IRCITY.RU рассказал историю этого красавца с непростой судьбой.

В зоопарк Гоша попал крошечным заморышем — выжил только чудом

Источник:

Городские медиа

«Ждали, что выскочит как чертик из табакерки, но ошиблись»

Иркутский зоопарк в своих соцсетях не раз писал, что лев Гоша — подкидыш, к которому никто не был готов. Он свалился на голову Людмиле и Вадиму Ивушкиным 13 марта 2007 года, и с тех пор у коллектива зоогалереи появился собственный праздник — день подкидыша. Всё потому, что практически ни одно 13 марта не обходится в зоопарке без новых питомцев, которые всегда появляются внезапно.

Таким был Гоша в детстве | Источник: «Иркутский зоопарк» / TelegramТаким был Гоша в детстве | Источник: «Иркутский зоопарк» / Telegram

Таким был Гоша в детстве

Источник:

«Иркутский зоопарк» / Telegram

Маленького львенка привезли в зоогалерею в деревянном ящике, от которого исходил «неповторимый шлейф».

— Мы знали, что внутри коробки находится живой львенок, и ожидали его эффектного появления в стиле «чертик из табакерки», как только откроется крышка, но, увы, ошиблись. Кроме усиления дичайшей вони, после подъема дверцы ничего не произошло. Ящик оказался вовсе не транспортным, а жилым, и из признаков той самой жизни у его обитателя, смотревшего на нас из глубокой экскрементной подстилки, были только глаза, — рассказывали в своих соцсетях владельцы зоопарка.

Крошечному царю зверей в тот момент было всего 3 месяца, и он был еле живой. У малыша отказали почти все лапы.

Людмила Ивушкина и юный Гоша | Источник: «Иркутский зоопарк» / TelegramЛюдмила Ивушкина и юный Гоша | Источник: «Иркутский зоопарк» / Telegram

Людмила Ивушкина и юный Гоша

Источник:

«Иркутский зоопарк» / Telegram

Малыш был еле живой | Источник: «Иркутский зоопарк» / TelegramМалыш был еле живой | Источник: «Иркутский зоопарк» / Telegram

Малыш был еле живой

Источник:

«Иркутский зоопарк» / Telegram

— История, рассказанная хозяином, оказалась довольно короткой. Некий братский олигарх заказал себе на Новый год живой экзотический сюрприз, но, когда подарочек прибыл к месту назначения, отказался его забирать, сказав, что пока не готов. И уехал львенок в Ангарск, где поселился в гараже у продавца прямо вместе с тем геологическим ящиком, — вспоминали в зоопарке.

Ни тогда, ни сейчас сотрудники зоопарка не понимали, как малыш протянул без материнского молока 2,5 месяца. Выжил львенок каким-то чудом.

Роскошный Гоша

Источник:

«Иркутский зоопарк» / Telegram

Хозяин пытался кормить его говядиной, но такому крошечному хищнику одного лишь мяса было недостаточно. Из-за этого его организм ослаб, а здоровье было сильно подорвано.

Чтобы понять, как выходить крошечного львенка, сотрудники Иркутского зоопарка консультировались с ветеринарами из самых крупных зоопарков страны. Подобрали и нашли препараты, началось длительное лечение и буквально борьба за его жизнь. Ситуацию осложняло то, что юный хищник никого к себе не подпускал. Почти никого.

В такого красавца-льва Гоша вырос | Источник: «Иркутский зоопарк» / TelegramВ такого красавца-льва Гоша вырос | Источник: «Иркутский зоопарк» / Telegram

В такого красавца-льва Гоша вырос

Источник:

«Иркутский зоопарк» / Telegram

Главной кормилицей Гоши стала маленькая дочка Вадима и Людмилы Александра Ивушкина. Именно она кормила львенка с руки фаршем, перемешанным с таблетками. Саше тогда было всего 8 лет, но она под присмотром взрослых стала помогать Гоше, чтобы тот вернулся к жизни. И это сработало!

— Не могу сказать, что я делала это из чувства ответственности, я просто почему-то знала, что нужно делать именно так, ведь львенок совсем кроха, ему больно, страшно и одиноко. Знаете, мы всегда так делали, делаем и будем делать дальше — выхаживать животных, которым некому больше помочь, — рассказывала Александра позднее в интервью для журнала «Вот это да».

Гоша&nbsp;— долгожитель | Источник: «Иркутский зоопарк» / TelegramГоша&nbsp;— долгожитель | Источник: «Иркутский зоопарк» / Telegram

Гоша — долгожитель

Источник:

«Иркутский зоопарк» / Telegram

Через три месяца Гоша основательно окреп, хоть и заработал себе панкреатит. Прежний хозяин не стал забирать львенка к себе, поэтому он стал питомцем зоопарка.

«Мог прижать так, что трещали кости»

Когда Гоше исполнилось два года, пошел третий, Ивушкины поняли, что ему нужна настоящая семья. В природе львы живут прайдами, без сородичей им трудно.

Вадим Ивушкин для Гоши — верный друг и любимый человек

Источник:

«Иркутский зоопарк» / Telegram

— Его нежности, а тактильный контакт львам необходим, были довольно суровыми, мягко говоря. Он мог в порыве чувств прижать к стене так, что трещали кости, или лизнуть прямо в шею до кровоподтека (язык у всех кошек шершавый, и чем крупнее, тем страшнее). Прямой агрессии к человеку не проявлял, да и техника безопасности не допускала, но в эмоциональном порыве напугать мог, — вспоминала Людмила.

Львиное семейство

Источник:

«Иркутский зоопарк» / Telegram

Поэтому Гоше начали искать подружку. Выяснилось, что в зоопарке Новокузнецка не так давно родились львята. Их забронировал для себя местный цирк, но вовремя не выкупил питомцев. Котята переросли, им исполнилось полгода, а это уже слишком поздно для того, чтобы обучать их цирковым премудростям. Поэтому львята Маркиза и Цезарь поехали в Иркутск в зоогалерею.

Юная Сараби | Источник: «Иркутский зоопарк» / TelegramЮная Сараби | Источник: «Иркутский зоопарк» / Telegram

Юная Сараби

Источник:

«Иркутский зоопарк» / Telegram

Чуть позже Цезарь полетел во Владивосток, а юная львица осталась у нас. Ей дали новое имя Сараби и вообще-то не планировали так быстро знакомить с ней Гошу. Но дикие кошки решили всё сами.

— На третий день жизни в смежных вольерах шибер (откатная дверь) был сломан, и Гоша впустил подругу к себе. То, что сожрать он ее не мечтает, мы поняли еще до воссоединения молодых, но всё равно побаивались, что обидеть может, например, за еду. Но в прайдах у львов царит матриархат, и маленькая Сараби не только об этом знала, но и смогла очень быстро объяснить положение дел будущему супругу, — рассказывали в соцсетях зоопарка.

В такую шикарную львицу выросла Сараби | Источник: «Иркутский зоопарк» / TelegramВ такую шикарную львицу выросла Сараби | Источник: «Иркутский зоопарк» / Telegram

В такую шикарную львицу выросла Сараби

Источник:

«Иркутский зоопарк» / Telegram

Сколько достоинства в этом взгляде | Источник: «Иркутский зоопарк» / TelegramСколько достоинства в этом взгляде | Источник: «Иркутский зоопарк» / Telegram

Сколько достоинства в этом взгляде

Источник:

«Иркутский зоопарк» / Telegram

Крошечная Сараби всегда ела первой, а большой и сильный Гоша терпеливо ждал рядышком, когда его дама пообедает.

Гоша не видит, но чувствует свою любимую рядом

Источник:

«Иркутский зоопарк» / Telegram

— Когда Сараби повзрослела, они с Гошей стали полноценной парой и три года подряд удивляли нас потомством, хотя там мороки было больше, чем радости. Все дети рождались в декабре, в самые морозы, но это уже совсем другая история, — отмечали в зоопарке.

Нежности Гоши и Сараби | Источник: «Иркутский зоопарк» / TelegramНежности Гоши и Сараби | Источник: «Иркутский зоопарк» / Telegram

Нежности Гоши и Сараби

Источник:

«Иркутский зоопарк» / Telegram

Эта пара до сих пор вместе | Источник: «Иркутский зоопарк» / TelegramЭта пара до сих пор вместе | Источник: «Иркутский зоопарк» / Telegram

Эта пара до сих пор вместе

Источник:

«Иркутский зоопарк» / Telegram

Его кормят с рук, но он держится

Супруги Гоша и Сараби вместе до сих пор, и даже в своем почтенном возрасте они продолжают заботиться друг о друге и проявляют удивительную нежность. Гоша уже совсем ослеп и чувствует себя не так бодро, как когда-то, но всё равно не перестает уделять внимание своей дикой кошечке.

Эти двое любят друг друга | Источник: «Иркутский зоопарк» / TelegramЭти двое любят друг друга | Источник: «Иркутский зоопарк» / Telegram

Эти двое любят друг друга

Источник:

«Иркутский зоопарк» / Telegram

В зоопарке говорят, что львы в природе доживают максимум до 14 лет, а самцы умирают даже раньше, примерно в 10 лет. Так что 20-летний юбилей для Гоши — большое достижение. По человеческим меркам этому царю зверей сейчас около 100 лет.

Слепота отняла у Гоши часть самостоятельности

Источник:

«Иркутский зоопарк» / Telegram

— Из-за полной слепоты он не может даже полноценно питаться, нашим ребятам приходится его кормить буквально с рук. Но ничего, в остальном еще держится, хоть и выглядит соответственно своему возрасту, — говорится в публикации зоопарка.

Всё время Гоша и Сараби проводят рядышком | Источник: «Иркутский зоопарк» / TelegramВсё время Гоша и Сараби проводят рядышком | Источник: «Иркутский зоопарк» / Telegram

Всё время Гоша и Сараби проводят рядышком

Источник:

«Иркутский зоопарк» / Telegram

Ивушкины отмечают, что старение коллекции (да, такой термин существует) — крайне грустное, но неизбежное явление. Но в зоопарке стараются заботиться обо всех своих питомцах и продлевать им жизнь настолько, насколько это возможно.

ПО ТЕМЕ
Алина РинчиноАлина Ринчино
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Иркутский зоопарк Людмила Ивушкина Лев
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Старость не болезнь»: психолог о том, как не утратить молодость раньше времени
Лариса Паркина
Мнение
Купил квартиру и остался должен. Эксперт назвала пять финансовых ловушек при покупке жилья на вторичке
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Ромком, который вы давно ждали: кому точно стоит посмотреть фильм «Сводишь с ума»
Анна Колотова
Мнение
«Нормальной рыбой убить можно»: как правильно выбирать минтай. Советы эксперта
Юлия Ковалева
Предприниматель, владелица сети Владелица сети рыбных магазинов «Дары Камчатки»
Мнение
Ор выше гор. Почему третий сезон «Метода» не вывозит — впечатления от первых серий
Зоя Кузнецова
главный редактор Ирсити.Ру
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление