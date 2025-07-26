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Животные В Ярославской области на год ввели карантин из-за опасной болезни у крупного рогатого скота

В Ярославской области на год ввели карантин из-за опасной болезни у крупного рогатого скота

Где был обнаружен очаг

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1 комментарий
В Ярославской области ввели карантин | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославской области ввели карантин | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области ввели карантин

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Рыбинском округе Ярославской области на год ввели карантин из-за лейкоза крупного рогатого скота. Об этом свидетельствует приказ Государственной ветеринарной службы в регионе. Ограничения будут действовать до 22 июля 2026 года.

Ограничения коснутся не всего округа, а территории, где был обнаружен очаг заболевания. В документе речь идет о личном подсобном хозяйстве в Рыбинске, на улице Мологской, 48.

«Определить неблагополучным пунктом территорию городского округа города Рыбинска в границах Соснового переулка, улицы Любимцевской (домов 10 — 28), Березового переулка (домов 1 — 20), улиц Кипячевской (домов 39-50, 10 — 48), Череповецкой (домов 4а, 15а, 13а, 9а, 20, 27, 29, 31, 33). Весьегонской (домов 1 — 19), Калининской, Большой Вольской, Коммунальной (домов 34 — 52), Бадаева (домов 1 — 25)», — говорится в приказе.

В эпизоотическом очаге запрещено вывозить восприимчивых животных, за исключением ситуаций, когда скот везут на убой. На территорию запрещено заходить посторонним, также нельзя использовать быков-производителей для случки, содержать вместе инфицированных и здоровых животных, доить их одним аппаратом, поить телят молоком больных животных. Также запрещен совместный выпас, и проведение ярмарок.

Лейкоз крупного рогатого скота — хроническая инфекционная болезнь, которую вызывает вирус лейкоза. При такой болезни под удар попадает кроветворная система животного. У инфицированного скота возникают опухоли в органах и тканях. Здоровые животные могут заразиться через биологические жидкости: кровь, слюну, сперму. Также инфекцию могут переносить комары или клопы.

Вылечить животное не получится, обычно их уничтожают, чтобы не допустить распространения вируса в стаде.

Людям нельзя есть мясо зараженного лейкозом животного, поскольку вирус копит в себе токсины, что негативно сказывается на здоровье человека.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Карантин Крупный рогатый скот Лейкоз
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Комментарии
1
Гость
3 минуты
Приказ! Покупайте в магазинах. Нечего своё выращивать.
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