От их укуса можно умереть: полный гид по опасным медузам Приморья

Некоторых ядовитых медуз заметить в воде почти невозможно Источник: Приморский океанариум / primocean.ru

В соцсетях стали появляться упоминания об укусах медуз в Приморье, некоторые отдыхающие наткнулись на одну из самых опасных в местных водах — крестовика. Но какие еще животные этого вида обитают в водах Приморского края и как их различить?

Наши коллеги из VLADIVOSTOK1.RU поговорил с кандидатом биологических наук Александром Олифиренко и узнали, как туристам, которые собираются этим летом отдохнуть в регионе, отличить крестовичка от другой, неядовитой медузы и что делать, если столкновения с ними всё же не удалось избежать.

Медуза — морское животное со студенистым телом, снабженным щупальцами.

Кого можно встретить, купаясь в море

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

По словам специалиста, в Приморье обитает несколько десятков видов медуз, но крупных, которых можно заметить, шесть:

аглянта;

крестовичок;

цианея;

компасная медуза;

аурелия;

ропилема.

«Три из них не опасны, но могут оставить небольшой ожог: это аурелия, ропилема и аглянта. Последняя совсем маленькая, и ее можно спутать с крестовичком, она примерно такого же размера. У нее бежевый крестик виден на куполе. Но купол у нее не в виде блюдца, как у крестовичка, а в виде такой чашки, более вытянутой, округлой», — объяснил специалист.

Крестовичок обычно размером от 2 до 3,4–4 сантиметров, с характерным коричневым крестом на куполе. Сам купол похож на блюдце, плоский. По краю — множество мелких щупалец, в среднем их около 80, и у каждого из них на конце есть присосочка.

Источник: Максим Чихунов. Политик и правозащитник / T.me

«Если вас эта медуза задела хотя бы одним щупальцем, она сразу к вам присасывается и подтягивает все остальные. Они тут же касаются кожи и выбрасывают свои стрекательные клетки, внутри которых содержится нервно-паралитический яд. На щупальцах — трубка с гарпуном на конце и маленькая ресничка. Стоит его задеть, он срабатывает как курок, трубочка, плотно свернутая в спираль, как пружина, резко разворачивается, и гарпун втыкается в ткани жертвы, впрыскивая яд», — рассказал Олифиренко.

Где обитают крестовики Узнать В самых теплых местах, особенно часто можно встретить в наиболее каменистой и выдающейся части Уссурийского и Амурского заливов. Например, побережье от Угловой до Седанки — их главный рассадник. За мостом, где есть заросли морской травы, крестовики чувствуют себя особенно комфортно.

Ожоги от укуса крестовичка бывают очень болезненные, но проявляются не сразу. Сначала что-то обожгло, но потом боль нарастает, начинает действовать на нервную систему, наблюдаются судороги, изменения температуры, слабость, и это может привести к параличу дыхания, человек может умереть.

«Все эти эффекты нарастают в течение получаса. Поэтому, если вы почувствовали, что вас что-то обожгло в воде и начинает что-то жечь, болеть, немедленно выбирайтесь на берег, потому что, если это будет прогрессировать в воде, можно даже утонуть. Таких случаев довольно много. Никакой иммунитет к яду крестовичка не вырабатывается, и более того, с каждым следующим укусом он переносится всё тяжелее и тяжелее, осложнений всё больше и больше. Это касается, кстати, всех медуз», — предупредил ученый.

Пейте больше теплой воды и находитесь в тени. Обязательно вызовите врача. Крестовики обитают на теплых и прогреваемых участках пляжей, особенно в кутовой части Уссурийского и Амурского заливов. Они не переносят опреснения и могут опускаться на дно во время дождей. Александр Олифиренко кандидат биологических наук

Эксперт подчеркнул, что противоядий от укуса медузы не существует, лечение чисто симптоматическое. Всё, что могут сделать медики, — это поставить капельницу, давать больше воды и антигистаминные препараты. Обрабатывать сам ожог рекомендуется морской водой, в идеале промыть из ирригатора. Нельзя промывать пресной водой: остатки щупалец могут полопаться и выплеснуть оставшийся яд. А также тереть ожог голыми руками.

Другая опасная медуза — цианея , которая встречается в холодной воде в начале лета или на больших глубинах. Ее купол может достигать 60–70 сантиметров в диаметре, а щупальца — нескольких метров. В центре яркого малинового купола — коричневое тело. Прикосновение к щупальцам может вызвать сильные ожоги, даже если они оторвались и плавают в воде отдельно.

«На месте укуса жжется еще сильнее, чем от крестовичка, но вот на нервную систему воздействует немного меньше, поэтому она менее опасна. Последствия всё же неприятные, так что лучше не трогать саму медузу и ее оторванные щупальца», — рассказал ученый.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Компасная медуза , также известная как морская крапива, имеет купол диаметром до полуметра с коричневыми радиальными полосами. Ее щупальца тоже длинные и тонкие. Яд этой медузы менее сильный, чем у цианеи, но ожоги всё равно болезненные.

«Щупальца у нее довольно длинные, тоже в виде тонких коричневых нитей. Этот коричневый цвет в медузах как раз повод насторожиться. Если такие видите, держитесь от них подальше», — посоветовал Олифиренко.

Аурелия ушастая — прозрачная медуза с белесоватыми кольцами на куполе и короткими щупальцами. Ее ожоги быстро проходят и не представляют опасности. По словам Олифиренко, если по ней сильно шлепнуть, особенно местом с тонкой кожей, останется небольшой ожог.

Источник: Приморский океанариум | Научно-образовательный комплекс / T.me

Ропиллема , пожалуй, имеет самый грозный вид. Это голубая очень крупная медуза с мощными, мясистыми, короткими щупальцами. Но опасности она не представляет. Ожог, конечно, не будет бесследным, но быстро пройдет и не доставит сильного дискомфорта.

Огромный размер медуз удивляет горожан Источник: телеграм-канал «Владивосток и точка»

Встретить медуз можно почти во всех теплых заливах и бухтах. Они любят заросли и камни, не переносят опресненную воду, поэтому в дождь спускаются на дно.

Редкие, но меткие

Два года назад в районе скал на пляже «Шамора» Олифиренко встретил медузу, похожую на кубомедузу. Эти представители считаются самыми опасными: небольшого размера тело, до 10 сантиметров, купол вытянутый в виде параллелепипеда, щупальца длинные, меньше метра, совершенно прозрачная. Если не присматриваться, то в воде заметить почти невозможно.

«Скорее всего, это была не она, хотя по форме очень напоминала. Всё же меня она ужалила. Ожог ее сразу не ощутил, но потом началось раздражение, покраснение. Вскоре всё прошло, но ночью появились волдыри, и они долго не проходят, оставляют шрамы», — поделился ученый.

Он добавил, что любителям нырять с маской стоит опасаться «сидячих медуз» — актиний . Это отряд морских стрекающих из класса коралловых полипов. Они характеризуются отсутствием минерального скелета и чаще всего ведут одиночный, сидячий образ жизни, прикрепляясь к твердому морскому дну. Красиво распускаются под водой, похожи на кораллы, но сворачивают свои щупальца, как только к ним подплываешь.

Морская актиния метридиум, или морская гвоздика Источник: Сергей Труболыс

«Их нападение тоже не ощущается, но на следующий день место начинает сильно зудеть. Через пару дней появляются волдыри, которые тоже долго не проходят и сильно болят. Совет купальщикам: не трогать красивые камни или кораллы голыми руками», — заключил Олифиренко.

Что делать, если вас ужалили

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Урина не помогает от ожога медузы, также нельзя пытаться высосать их яд или стереть его рукой. Не стоит закрывать поверхность пластырем или повязкой. Если ожог уже появился, а место укуса покрылось волдырями, сдирать или лопать их запрещено.

Основные правила первой помощи, которые нужно знать: