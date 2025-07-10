Белый мишка в зоопарке заигрался с мороженым. Это видео поднимет вам настроение на весь день

Внутри мороженого вместо сладкой начинки — полезная рыба Источник: Владислав Шитюк / Городские медиа

В Екатеринбургском зоопарке устроили показательные кормления белых медведей Вилюя и Хатанги. Мишек угостили мороженым, правда, вместо сладкой начинки внутри была рыбка.

Хищникам пришлось потрудиться, чтобы расколоть лед и добраться до вкусной серединки. Это было невероятно мило!

В зоопарке рассказали нашим коллегам из E1.RU, что Хатанга родилась в дикой природе, она осталась без мамы, и ее подкармливали вахтовики. Правда, такая диета негативно сказалась на здоровье медведицы, поэтому в Екатеринбурге ей пришлось сменить рацион и долгое время питаться индейкой.

Позже для Хатанги построили роскошный вольер, в котором теперь живет и медвежонок Вилюй, он родился в якутском зоопарке и переехал в Екатеринбург зимой 2024 года.

«Сейчас у обоих медведей в рационе есть семь сортов рыбы, а также опекун „Роснефть“ присылает для них мясо нерпы. Оба мишки ее любят, — рассказала E1.RU Анна Постовалова, научный сотрудник зоопарка. — Про Хатангу можно сказать, что она прям настоящая артистка. Она любит взаимодействовать с людьми, у нее есть своя такая фишка».

Она любит пугать людей: подплывает незаметно снизу и резко выныривает. Дети визжат, и нам кажется, медведице нравится, потому что она повторяет этот фокус много раз подряд. Анна Постовалова научный сотрудник зоопарка