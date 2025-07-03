«Это уже безумие!» Как фермер превратил в свинарник целый город — и никто не может это остановить

Свиньи гуляют на детских площадках и отсыпаются во дворах Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Уральский фермер Анатолий Лутков по кличке Ташкент прославился на всю страну — он умудрился подложить свинью целому городу. Уже несколько лет его хряки спокойно разгуливают по Ревде Свердловской области, не замечая, что вокруг живут люди.

Сначала свободно пасущееся стадо стали замечать в частном секторе, но теперь животные захватили центральные улицы города и ведут себя откровенно по-свински: бросаются под колеса машин, перерывают дворы, спят в детских песочницах, а на днях вытоптали клумбу около главной площади.

Чиновники администрации всё это видят, но сделать ничего не могут. Больше всего местных жителей возмущает, что на отвязное поголовье нет никакой управы.

Журналист E1.RU Дарья Манохина побывала в Ревде и своими глазами увидела всё это свинство.

История скотного двора

Фермер с соседями и журналистами общается по-свински Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Ферма Ташкента (никто из местных не помнит, почему его так прозвали) — настоящий свинарник, и дело не только в хряках. На его участке срач: покосившийся уличный туалет, старая собачья будка, ржавые качели. Повсюду разбросаны какие-то трубки и клочки от разорванных пакетов. Соседи говорят, что в этой упаковке он привозит животным еду. Свиньи едят, но за собой почему-то не убирают.

«Он кормит их потрохами, они воняют просто невозможно», — рассказывает E1.RU соседка Ташкента Светлана. — «Когда он привозит их, дышать тут нечем. А он говорит: „Не нравится — надевай намордник“. Это был его ответ».

Свиньи гуляют по участку фермера Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

И вальяжно лежат на земле Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Сразу видно, что на ферме живут свиньи Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

В этих пакетах фермер привозит корм. Соседи говорят, что еды животным не хватает Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Хряки свободно выходят за территорию фермы Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

И бегают по округе Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Ташкент стал местной знаменитостью в 2020 году, впервые попав на страницы ревдинских газет. Правда, в то время он держал не свиней, а коров, которые точно так же кошмарили город. Буренки объедали чужие огороды и клумбы, топтали и «удобряли» газоны.

Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Вместе с поросятами на ферме обитают истощенные овцы Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Местные жители обращались в полицию, но дела одно за другим закрывали. Ташкент открещивался от коров, говорил, что это вовсе не его стадо. Постепенно рогатого поголовья не стало, зато расплодились свиньи. И с ними история повторяется: каждое утро с участка фермера выходят здоровые хряки, а он утверждает, что знать их не знает.

Как свиньи стали хозяевами Ревды Источник: Дарья Манохина, Ксения Беляева / E1.RU

Вот и журналистам E1.RU он с порога заявил, что свиной апокалипсис в Ревде не на его совести.

«Вон, видите: все мои свиньи закрыты. Мои дома, остальное не знаю, — говорит Анатолий и показывает нам небольшой загон, где лежат несколько хряков. — Я хотел всех на бойню сдать, мне зачем? Сейчас тяжело кормить — так сейчас законы изменили, их просто так и не сдашь».

Дом Ташкента явно видал виды Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

То, что Анатолию тяжело, очевидно. Стены его частного дома явно обгорели во время пожара, и с крышей не всё в порядке.

Анатолий говорит, что его незаконно обвиняют в разведении общегородского свинарника Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Когда мы уже попрощались с фермером и заглянули к соседям, он догнал нас и накинулся с угрозами.

«Чё у тебя, лишняя камера? В лоб тебе дать, я тебе показал моих свиней. Вы враги народа, только задавить можете, больше ничего», — кричал Анаталий.

Настоящее свинство

Местные жители устали от такого соседства и создали специальную группу во «ВКонтакте», куда каждый день выкладывают новые фото и видео свиней. Так они отслеживают их перемещение по городу.

Владельцы частных домов строят заборы-баррикады в надежде защитить участки от животных Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Они перекрывают береговую линию, чтобы свиньи не подходили близко к их огородам Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

В прошлом году хряки испортили урожай жителям частного сектора. Ближайший сосед Ташкента, дядя Леня, рассказывает, что его поросята оставили без картошки: часть клубней съели, часть вытоптали. Чтобы защитить остальные посадки, пришлось установить дополнительное ограждение.

«Я поставил забор от своего участка к реке, чтобы они не смогли даже подойти близко, — рассказывает пенсионер Леонид Анатольевич. — Они специально не делают подкопы, корни ищут».

В городе свиньи чувствуют себя как дома Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Когда частники перекрыли путь к участкам, свиньи пошли искать еду среди многоэтажек.

«Здесь у нас большая клумба была во дворе. Женщина ее высаживала, они всё перекопали, дорыли до самой парковки», — жалуется Светлана, которая живет на центральной улице Ленина.

Свинье в детской песочнице в Ревде уже никто не удивляется Источник: Где, где? В Ревде! / Vk.com

Боров дрыхнет под балконом Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Огромный боров поселился прямо под балконом соседей Светланы и не уходит отсюда даже на ночь. Ревдинцы ходят мимо него с камнями в руках, чтобы в случае чего отбиваться.

«Вы знаете, очень страшно. Они ведь могут быть агрессивными, а у нас тут дети. У меня вот дочка их ужасно боится. Это же не маленькие хрюшки, они огромные», — говорит местная жительница Наталья, крепко держа за руку 11-летнюю дочь.

Свиньи в Ревде обитают повсюду, спокойно разгуливая в парках и скверах. Но самое страшное — хозяевами они себя чувствуют на дорогах. Отец Оксаны попал в ДТП со свиньей, которая внезапно выскочила на дорогу. Хрюшка не пострадала, а вот машина разбита.

Дочь водителя говорит, они пытались добиться компенсации от Ташкента и даже нанимали юриста. Но фермер заладил старую песню: свинья не моя. И ремонтировать автомобиль пришлось за свой счет.

«Нам в ГАИ так и сказали, что ничего взыскать невозможно. У него же животные не чипированы», — рассказала E1.RU Оксана. — «Аварий было много, кто-то заявлял, кто-то нет. Но ни один водитель ничего доказать не смог».

«Будем продавать свинячьи сувенирчики»

Суд еще в прошлом году запретил Луткову выгуливать животных в городе, но после этого ничего не изменилось. Фермер решение игнорирует, а поросят, наоборот, стало только больше. По подсчетам соседей, их теперь около полусотни.

За время свинской жизни у местных накопился целый архив фотографий, видео и ответов из разных инстанций. Вот, например, один из них — от администрации Ревды.

«Органы местного самоуправления не уполномочены осуществлять контроль в данном направлении. В свою очередь администрацией МО Ревда многократно направлялись письма в надзорные органы, в том числе в прокуратуру, органы ветнадзора», — сообщают в мэрии.

Жители Ревды совсем не рады такому городскому символу Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Ревдинцы уже обсуждают, что такими темпами свиньи Ташкента скоро станут брендом их города.

«У нас уже появились юмористы, которые говорят: „Давайте туристов сюда привлекать, будем показывать свиней и сувенирчики свинячьи продавать!“ У людей отчаяние. Это уже безумие какое-то», — говорит местная жительница Светлана Романчук.

«Мы боимся эпидемии»

В ближайшее время в Ревду в очередной раз приедут специалисты Россельхознадзора. Об этом E1.RU рассказали в ведомстве. Они уже выписывали владельцу свиней предписания и вновь планируют проверить хозяйство Ташкента. Если найдут нарушения в содержании животных, ему опять выпишут штраф.

Свиньи не в курсе, что им нельзя гулять в городе — и продолжают это делать Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Вместе с Россельхознадзором к фермеру наведаются и представители прокуратуры. Они в курсе, что Анатолий игнорирует закон. Вопросы у ревизоров есть и к приставам, которые должны следить за исполнением судебного решения.

«В связи с выявленными нарушениями при исполнении судебного акта и ведении исполнительного производства прокуратура внесла представление начальнику УФССП России по Свердловской области с требованием устранить нарушения», — сообщила пресс-секретарь прокуратуры региона Марина Канатова.

Фермеру не впервой принимать ревизоров Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Анатолий уже готовится к их приезду. Он возвел на участке свежий забор, которого много лет не было, и на каждом углу рассказывает, что выставил объявление о продаже своего поголовья. Но никто из жителей его в глаза не видел, и поэтому ревдинцы уверены, это просто его байка.

«Последние дни мы стали замечать, что свиньи стали плохо ходить, что-то с лапами. Недалеко от его дома поросенок маленький валяется умерший, у церкви свинья лежала погибала. А вдруг это какая-то заразная массовая болезнь? Мы боимся эпидемии», — говорят местные жители.