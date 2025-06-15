«Закрывайте крышки унитазов». Змея сбежала по стояку к соседям

Семья пригрела змею Источник: Городские медиа

На Урале в городе Березовском жильцы многоэтажки неделю ловили змею. Одна из жительниц, зашла в туалет и увидела, как из-за унитаза выползает экзотическая живность. Змейка была крохотной, но напугала женщину. Та даже вызвала МЧС, но спасатели, как сообщает E1.RU, расспросили про змейку, ее расцветку, размеры и на вызов не поехали. Посоветовали поискать хозяев.

Соседка написала в домовой чат: «Чья змея?» Люди забеспокоились, начали писать: «Закрывайте крышки унитазов», но тут откликнулись владельцы.

Сбежавшая змея — домашний любимец воспитательницы детского сада Кристины, ее мужа и детей. Это маисовый полоз пяти месяцев от роду, зовут Васей. Видимо, домашние неплотно закрыли крышку террариума, и питомец ускользнул, а дальше заполз в туалет и по стояку спустился на два этажа. Подробнее об этой истории — в нашем видео выше .

Кристина с младшим сыном Марком — ему семь лет, Лёвой — ему восемь, и домашним питомцем Васей — ему пять месяцев Источник: Елена Панкратьева / E1.RU

Кристина успокоила соседей, что змейка безопасная, неядовитая. Те сначала немного поругали хозяйку: мол, следить надо за своей экзотикой. Но потом начали обсуждать, чем помочь, как поймать, чем приманить, беспокоились, как такой маленький продержится без еды. Но оказывается, змеи едят всего раз в неделю. В итоге Васю примерно через неделю поймал один сосед и вернул домой.

— У нас замечательные соседи, — говорит Кристина. — После этой истории интересуются, как дела у Васи. Вспоминают историю с юмором. Хотя, конечно, тогда было не до смеха. Сейчас мы бдительны.

Кристина купила Васю накануне года Змеи: говорит, захотела сделать себе такой вот подарок к Новому году. Наткнулась на объявление о том, что маленькие змейки вылупились в квартире одного из любителей.

Маисовые полозы обитают в Северной Америке. В домашних условиях они иногда вырастают до полутора метров, но обычно меньше — все зависит от того, насколько большой террариум. Они спокойные и неагрессивные, в содержании тоже неприхотливы, поэтому их часто заводят любители в домашних условиях.