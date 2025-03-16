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Животные У москвича забрали пуму, с которой он жил 5 лет — на дикую кошку жаловалась Виктория Дайнеко

У москвича забрали пуму, с которой он жил 5 лет — на дикую кошку жаловалась Виктория Дайнеко

Теперь животное находится в зоопарке. А хозяин пытается вернуть его обратно

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1 комментарий
Источник:

У москвича Сергея Татаринцева забрали пуму Геркулеса — она прожила с ним 5,5 года и нередко удивляла местных. Мужчина рассказал нашим коллегам из MSK1.RU, что взял зверя в Пензенском зоопарке в 2019 году. Ему хотелось завести большую и умную кошку. С ней он выходил гулять в парк и аккуратно пытался социализировать животное.

«Важно, чтобы он видел людей, не боялся их. У меня нет цели сделать из Геры объект для заработка, я не сдаю его на съемки. Главная задача — адаптация к жизни в социуме», — рассказывал Сергей в интервью окружной газете.

Но, по словам мужчины, на него ополчились активисты, которые заявляли, что дикое животное не может жить в городе. К тому же в однокомнатной квартире. В 2021 году и певица Виктория Дайнеко выразила свое недовольство тем, что дикий зверь гуляет по парку, где находятся дети. На этом она решила построить политическую карьеру и стать депутатом Госдумы, чтобы защитить диких животных и людей.

Сергей Татаринцев не соглашался с доводами активистов и указывал на то, что его животное никому не мешало. Да и прожило столько лет, несмотря на проблемы со здоровьем.

У Геркулеса случались приступы эпилепсии, а в конце 2024 года случился рецидив воспаления кишечника. Его удалось купировать только к февралю 2025-го. В том же месяце на хозяина зверя завели дело об административном нарушении по статье о причинении вреда животному, занесенному в Красную книгу.

Поводом стало то, что Татаринцев выгуливал пуму во дворе. Вскоре животное у него забрали, отправили в Московский зоопарк и поместили на карантин. С решением суда хозяин животного не согласен и надеется вернуть «своего ребенка».

Подробнее об истории пумы Геркулеса, ставшей одновременно городской легендой и яблоком раздора, — в видео чуть выше.

Ранее MSK1.RU писал, что в Госдуме предложили забирать животных у недобросовестных хозяев. Инициатором выступил первый зампредседателя Комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Он заявил, что такая мера помогла бы избежать и нападения собак на людей.

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Комментарии
1
Гость
41 минута
Маасковский зоопарк? На халяву, и уксус сладкий!
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