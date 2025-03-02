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Животные истории «Гости боятся до ужаса!»: у ярославны 19 лет живет экзотическое животное

«Гости боятся до ужаса!»: у ярославны 19 лет живет экзотическое животное

Как домашние коты и члены семьи уживаются с игуаной

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1 комментарий
Игуану подарили девушке, когда она пошла в первый класс | Источник: София ТолянинаИгуану подарили девушке, когда она пошла в первый класс | Источник: София Толянина

Игуану подарили девушке, когда она пошла в первый класс

Источник:

Многие заводят себе домашних любимцев. Они поднимают настроение, побуждают вести активный образ жизни и больше гулять, помогают успокоиться и расслабиться. Обычно любители животных заводят кошек, собак, попугаев, хомяков и морских свинок. Но есть и те, кто не против поселить в свой дом экзотического питомца. Например, игуану. Так сделали родители нашей героини Софии.

В этом материале рассказываем, трудно ли содержать экзотическое животное и как оно уживается с домочадцами.

История ярославны, у которой дома живет экзотическое животное

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У Софии Толяниной из Ярославля вот уже 19 лет дома живет зеленая игуана Боливар. Экзотического питомца ей подарили родители в связи с началом учебы в школе. Тогда маленькой ящерке семья купила большой террариум с освещением и всем необходимым для комфортной жизни.

Сейчас Боливар проводит время на любимой подушке. В террариум он больше не влезает | Источник: София ТолянинаСейчас Боливар проводит время на любимой подушке. В террариум он больше не влезает | Источник: София Толянина

Сейчас Боливар проводит время на любимой подушке. В террариум он больше не влезает

Источник:

Уход и питание

Игуана — это травоядное животное, поэтому рацион полностью состоит из фруктов, зелени и овощей.

— Летом это также одуванчики и некоторые полевые цветы. Никаких насекомых и прочего закупать не нужно, наоборот, мясо и животные продукты давать нельзя, так как это может привести к необратимым последствиям для здоровья, вплоть до летального исхода, — рассказала София.

Игуана ест фрукты, зелень и овощи | Источник: София ТолянинаИгуана ест фрукты, зелень и овощи | Источник: София Толянина

Игуана ест фрукты, зелень и овощи

Источник:

Условия содержания

Игуаны в диких условиях живут в тропиках, для нормальной работы органов им необходимы обогрев и освещение. Дома необходимые условия обеспечиваются с помощью лампы накаливания и УФ-лампы.

— Без них животное заболевает — появляется грибок, простуды, вялость. Поэтому это обязательные условия для содержания. По этой причине мы лечили наше животное от разных болячек, и сейчас стараемся не допускать прошлых ошибок в содержании, — рассказала София.

Еще Боливар любит купаться в ванне и раковине, поэтому для него регулярно устраивают банные процедуры. Вопрос с ветеринарами у Софии решен — в Ярославле удалось найти нужных специалистов.

Для игуаны нужно создать специальные условия содержания | Источник: София ТолянинаДля игуаны нужно создать специальные условия содержания | Источник: София Толянина

Для игуаны нужно создать специальные условия содержания

Источник:

Как уживается с другими животными и членами семьи

Как рассказывает София, Боливар — очень миролюбивая ящерица. Игуана уживается с другими домашними любимцами — у нашей читательницы раньше жила кошка, а у ее мамы обитают три пушистых любимца. Уживчивость особенно стала заметна с возрастом, когда Боливара перестала интересовать суета вокруг.

— Он прекрасно уживается со всеми котами, спит с ними на своей подушке. Вернее, они с ним спят, потому что там тепло. Кошки им не особо интересуются, как и он ими, поэтому тут всё по мирно и по любви, — делится наша читательница.

Домашние кошки не боятся игуану | Источник: София ТолянинаДомашние кошки не боятся игуану | Источник: София Толянина

Домашние кошки не боятся игуану

Источник:

В разговоре с Софией у нас возник вопрос: «А не страшно ли другим членам семьи или гостям?». Ведь экзотические животные нравятся далеко не всем. Но наша читательница уверяет, что игуана, как и любое живое существо, любит ласку и заботу.

— Наши домочадцы, в том числе бабушка, его не боятся. Он очень спокойный и не кусается. Некоторые гости, в основном пожилые, боятся до ужаса, но зря! С возрастом Боливар стал гораздо медлительнее, поэтому сам стал как пожилой родственник, который требует ухода и внимания. Конечно, это не такое развитое и социальное животное, как кошка или собака, и он не будет бежать на свою кличку или сидеть на руках. Но в целом, он знает, где его хозяйки, а где чужие люди. Особенно остерегается мужчин, — рассказала София.

Для Боливара приятна компания домашних котов | Источник: София ТолянинаДля Боливара приятна компания домашних котов | Источник: София Толянина

Для Боливара приятна компания домашних котов

Источник:
Котикам удобно спать на такой чешуйчатой подушке | Источник: София ТолянинаКотикам удобно спать на такой чешуйчатой подушке | Источник: София Толянина

Котикам удобно спать на такой чешуйчатой подушке

Источник:

Нужны ли разрешения

Специальных разрешений на содержание зеленая игуана не требует. По мнению нашей читательницы, у такого подхода есть свои плюсы и минусы.

— Часто таких животных берут в неподходящие условия, где они болеют и редко доживают до 7-10 лет. Если бы сейчас мне предложили завести такое животное, я бы отказалась. Думаю, что в отличие от кошек и собак, которые были выведены человеком для жизни рядом с ним, экзотам лучше позволить жить в их естественных условиях. Если, конечно, у них нет серьезных проблем со здоровьем, которые этому мешают, — считает София.

Игуана живет у ярославны уже 19 лет | Источник: София ТолянинаИгуана живет у ярославны уже 19 лет | Источник: София Толянина

Игуана живет у ярославны уже 19 лет

Источник:

Хотели бы погладить игуану?

Да, она выглядит дружелюбно
Нет, экзотические животные пугают
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Комментарии
1
Гость
41 минута
Чем бы брошенка не тешилась- лишь бы во всё тяжкое не впала- так решили родители-
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