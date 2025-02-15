НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Ярославле
Погода-8°

облачно, без осадков

ощущается как -12

0 м/c,

 748мм 73%
Подробнее
4 Пробки
USD 90,31
EUR 94,89
Информация о насильнике
Лотерейный эксперимент
Репортаж из заброшки
Новый директор ТЮЗа
Проблемы с записью к врачу
Регион заметет снегом
Продают здание поликлиники
Продали известный ресторан
Как отдохнуть зимой по-русски
Животные обзор Самые смешные коты: эти 15 фотографий сделают ваш день

Самые смешные коты: эти 15 фотографий сделают ваш день

Мы не расскажем вашим питомцам, что вы любуетесь чужими пушистиками

115
1 комментарий
Эти снимки лишний раз подтверждают, что коты лучше всех повышают настроение | Источник: Sarah Fiona Helme / Comedypetphoto.comЭти снимки лишний раз подтверждают, что коты лучше всех повышают настроение | Источник: Sarah Fiona Helme / Comedypetphoto.com

Эти снимки лишний раз подтверждают, что коты лучше всех повышают настроение

Источник:

Однажды психологи провели исследование и выяснили, что просмотр фотографий с котиками уменьшает уровень тревоги и улучшает настроение. Проверить это вы можете прямо сейчас — вместе с победителями и выдающимися номинантами премии Comedy Wildlife Photography Awards.

Майкл Зогзоги «Событие, меняющее жизнь»

Майк спас котят с улицы, и теперь, чтобы делать классные кадры, ему не нужно куда-то ехать, достаточно посмотреть, чем занимаются эти два малыша.

Вот так сидишь тихо, никого не трогаешь, а сзади уже подкрадывается желание потратить все выходные на безделье | Источник: Michel Zoghzoghi / Comedypetphoto.comВот так сидишь тихо, никого не трогаешь, а сзади уже подкрадывается желание потратить все выходные на безделье | Источник: Michel Zoghzoghi / Comedypetphoto.com

Вот так сидишь тихо, никого не трогаешь, а сзади уже подкрадывается желание потратить все выходные на безделье

Источник:

— Мои спасенные котята. Алекс — застенчивый. Макс — игривый. Вместе они составляют убийственно милый дуэт, — рассказал Майкл.

Неизвестно, как долго готовилось это нападение, но скрыться незамеченным у Макса не получилось.

Иэн Макконнелл «Танцующий котенок»

Ну где же ваши ручки, а точнее, лапки? А вот же они! | Источник: Iain McConnell / Comedypetphoto.comНу где же ваши ручки, а точнее, лапки? А вот же они! | Источник: Iain McConnell / Comedypetphoto.com

Ну где же ваши ручки, а точнее, лапки? А вот же они!

Источник:

Котенок Эдмунд будто только с мастер-класса по бачате и готов учить своих хозяев новым движениям. Задумайтесь, если ваш питомец по утрам устраивает «тыгыдык», — скорее всего, он тоже хочет пуститься с вами в пляс.

Малгожата (Гося) Рассел «Почему ты вверх ногами, мама?»

В 2020 году фотография с озорным жителем Шотландии впечатлила членов жюри конкурса, и они назвали ее победителем в номинации «Наши сказочные кошачьи друзья».

Этот кот мог бы стать амбассадором песни «Можно я с тобой» | Источник: Malgorzata (Gosia) Russell / Comedypetphoto.comЭтот кот мог бы стать амбассадором песни «Можно я с тобой» | Источник: Malgorzata (Gosia) Russell / Comedypetphoto.com

Этот кот мог бы стать амбассадором песни «Можно я с тобой»

Источник:

Чем заняться, пока сидишь дома? А почему бы не поиграть в догонялки и прятки со своим питомцем: спорт и развлечение — два в одном. Автор фотографии, Малгожата, каждое утро бегает со своим котом по саду, в этот раз ее догнали.

— Это наш годовалый котенок Бэзил. Он очень игривый, подвижный и любит наш сад, которым мы часто пользовались во время карантина, — рассказала Малгожата Рассел.

Кэтрин Кларк «Время вина»

Пока ответ на вопрос «Кто тебе принесет стакан воды» не найден, автор фотографии Кэтрин Кларк не переживает, кто подержит ее бокал вина.

Вечер пятницы еще никогда не был настолько наглядным | Источник: Kathryn Clark / Comedypetphoto.comВечер пятницы еще никогда не был настолько наглядным | Источник: Kathryn Clark / Comedypetphoto.com

Вечер пятницы еще никогда не был настолько наглядным

Источник:

— Снова наступило это время суток! Малышке Блю оно нравится почти так же сильно, как и мне, — прокомментировала фотографию Кэтрин.

Кадзутоси Оно «Тарзан»

Кто-то пересмотрел фильмы с Джеки Чаном и решил разучить парочку приемов | Источник: Kazutoshi Ono / Comedypetphoto.comКто-то пересмотрел фильмы с Джеки Чаном и решил разучить парочку приемов | Источник: Kazutoshi Ono / Comedypetphoto.com

Кто-то пересмотрел фильмы с Джеки Чаном и решил разучить парочку приемов

Источник:

Вот это грация и пластика, ей бы позавидовала даже Анастасия Волочкова. «Это похоже на пребывание в джунглях», — подписал фотографию автор.

Кеничи Моринага «Большой босс»

Говорят, котики — копия их хозяев, но этот брутальный пухляш выглядит как внутреннее состояние каждого из нас.

Этому парню явно нужен отпуск&nbsp;—&nbsp;от его тяжелой работы быть неотразимым | Источник: Kenichi Morinaga / Comedypetphoto.comЭтому парню явно нужен отпуск&nbsp;—&nbsp;от его тяжелой работы быть неотразимым | Источник: Kenichi Morinaga / Comedypetphoto.com

Этому парню явно нужен отпуск — от его тяжелой работы быть неотразимым

Источник:

Японский фотограф Кеничи написала, что на этой фотографии «Большой босс» великодушный и добрый, страшно представить, как же он выглядит, когда в гневе.

Джонатан Кейси «Бабушка Кэнди»

Смотрим на фотографию, а в голове сразу всплывает фраза из «Простоквашино» (0+): «Будь у меня такой кот, я бы, может, и не женился никогда». Вы только представьте: и в шахматы сыграет, и в случае если проиграете, поддержит мурлыканьем — лучший соперник.

Выиграть человека может каждый, а попробуйте победить игрушечного кота | Источник: Jonathan Casey / Comedypetphoto.comВыиграть человека может каждый, а попробуйте победить игрушечного кота | Источник: Jonathan Casey / Comedypetphoto.com

Выиграть человека может каждый, а попробуйте победить игрушечного кота

Источник:

— Моя полосатая кошечка Кэнди заняла первое место в Восточной Англии, — подписала фотографию Джонатан Кейси.

Кадзутоси Оно «Победа»

Японский фотограф Кадзутоси Оно взял из приюта двух котят и начал отслеживать, как они меняются с помощью фотографий. На снимке «Победа» один из них показал, каким стал большим и ловким, а нам же хочется воскликнуть: «Ну красавец, жених».

Если будет сниматься котоверсия «Побега из Шоушенка» (18+), этот малый получит главную роль | Источник: Kazutoshi Ono / Comedypetphoto.comЕсли будет сниматься котоверсия «Побега из Шоушенка» (18+), этот малый получит главную роль | Источник: Kazutoshi Ono / Comedypetphoto.com

Если будет сниматься котоверсия «Побега из Шоушенка» (18+), этот малый получит главную роль

Источник:

Сам же фотограф подписал снимок как: «Идеальное приземление, правда?».

Кеничи Моринага «Футбольный штрафной удар»

Сказал что-то в кругу родственников&nbsp;— будь готов к осуждающим взглядам | Источник: Kenichi Morinaga / Comedypetphoto.comСказал что-то в кругу родственников&nbsp;— будь готов к осуждающим взглядам | Источник: Kenichi Morinaga / Comedypetphoto.com

Сказал что-то в кругу родственников — будь готов к осуждающим взглядам

Источник:

Кеничи Моринага стал свидетелем серьезных дворовых разборок. В чем бы ни провинился котик с дымчатой мордочкой, судя по его выражению, он во всем раскаялся и готов понести наказание.

Кэтрин Тротт «Фотобомба»

Джефф и Джафф — два кота-брата, которые живут у Кэтрин Тротт. Сразу видно, кто из них любит фотографироваться, а у кого прямо в глазах читается «Удали».

У каждого есть такой друг, который портит общие фотографии | Источник: Kathryn Trott / Comedypetphoto.comУ каждого есть такой друг, который портит общие фотографии | Источник: Kathryn Trott / Comedypetphoto.com

У каждого есть такой друг, который портит общие фотографии

Источник:

Жюри не смогли сдержать эмоций, когда увидели таких рыжих обаяшек, и присудили им статус победителя в номинации «Наши сказочные кошачьи друзья». Мы бы назвали их главными обаяшками подборки.

Ацуюки Осима «Китти на кухне»

Есть домовой, а у нас здесь котокухонный. Подружиться с ним даже легче: налить молочка, поделиться вкусняшками и поцеловать в лоб.

Сможете за три секунды найти спрятанного кота? Но предупреждаем, в способах маскировки он не силен | Источник: Atsuyuki Ohshima / Comedypetphoto.comСможете за три секунды найти спрятанного кота? Но предупреждаем, в способах маскировки он не силен | Источник: Atsuyuki Ohshima / Comedypetphoto.com

Сможете за три секунды найти спрятанного кота? Но предупреждаем, в способах маскировки он не силен

Источник:

— Он остался там, как будто был одним из кухонных инструментов, — написал Осима.

Бет Ноубл «Боже, что это?»

Галочка, ты сейчас упадешь! | Источник: Beth Noble / Comedypetphoto.comГалочка, ты сейчас упадешь! | Источник: Beth Noble / Comedypetphoto.com

Галочка, ты сейчас упадешь!

Источник:

Просыпанный пакетик любимого корма или украшенная новогодняя елка с десятками дождинок и новогодних шариков — что бы ни увидел этот кот, к такому его жизнь не готовила.

Кеничи Моринага «Ты это слышал не от меня»

Признайтесь, тоже захотелось стать их другом и узнать, о чём они перешептываются? | Источник: Kenichi Morinaga / Comedypetphoto.comПризнайтесь, тоже захотелось стать их другом и узнать, о чём они перешептываются? | Источник: Kenichi Morinaga / Comedypetphoto.com

Признайтесь, тоже захотелось стать их другом и узнать, о чём они перешептываются?

Источник:

О чем бы ни говорили эти коты, бело-серый пушистик явно весьма доволен услышанным. Автор фото уверен: пушистики секретничают о том, где ловить рыбу на острове, но, возможно, они знают нечто большее и обсуждают мировую экономику.

Эмма Бердсмор «Любопытные соседи»

Кошачий патруль сидит на страже порядка. Их бы можно было взять на работу в охрану, но них усы и хвост — вот и все документы.

Самые гармоничные отношения те, где вы на одной волне | Источник: Emma Beardsmore / Comedypetphoto.comСамые гармоничные отношения те, где вы на одной волне | Источник: Emma Beardsmore / Comedypetphoto.com

Самые гармоничные отношения те, где вы на одной волне

Источник:

— Это мои две кошки во время карантина из-за COVID-19, — написала автор фото. — Они шпионят за соседями, которые нарушают правила!

Иэн Макконнелл «Чересчур драматичный кот»

Это могла бы быть драма в трех актах, но хватило одной фотографии, чтобы прочувствовать всю экспрессию.

Вы тоже слышите от этой фотографии: «Только рюмка водки на столе»? | Источник: Iain McConnell / Comedypetphoto.comВы тоже слышите от этой фотографии: «Только рюмка водки на столе»? | Источник: Iain McConnell / Comedypetphoto.com

Вы тоже слышите от этой фотографии: «Только рюмка водки на столе»?

Источник:

— Мы взяли Эдмунда из приюта Cats Protection в октябре 2017 года, когда ему было несколько месяцев. Он всегда был очень игривым, любил прыгать в воздухе и был очень отважным, — рассказал автор снимка Иэн Макконнелл.

ПО ТЕМЕ
Кот Фотографии Милые животные Смешные котята Красивые фотографии
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
31 минута
Уже и коты все импортные, сами даже котов нафотографировать не могут! И это местные новости! У вас своих котов чтоли нет??!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Я не должна выслушивать крики и оскорбления». Колонка специалиста, которая работает в техподдержке 18 лет
Виталина
Мнение
«Привыкаешь к одним лицам так, что начинает тошнить»: нефтяник — про изнанку работы вахтовика
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Врач рассказала, как нас обманывают в клиниках — откровенная колонка
Алла Ю.
Мнение
Вашу квартиру могут продать, а вы и не узнаете. Разбираемся, как поставить запрет на «тайные» сделки
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Классно звучит, но не работает». Нутрициолог рассказала правду о марафонах похудения
Марина Лубешко
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление