Самые смешные коты: эти 15 фотографий сделают ваш день

Эти снимки лишний раз подтверждают, что коты лучше всех повышают настроение Источник: Sarah Fiona Helme / Comedypetphoto.com











Однажды психологи провели исследование и выяснили, что просмотр фотографий с котиками уменьшает уровень тревоги и улучшает настроение. Проверить это вы можете прямо сейчас — вместе с победителями и выдающимися номинантами премии Comedy Wildlife Photography Awards.

Майкл Зогзоги «Событие, меняющее жизнь»

Майк спас котят с улицы, и теперь, чтобы делать классные кадры, ему не нужно куда-то ехать, достаточно посмотреть, чем занимаются эти два малыша.

Вот так сидишь тихо, никого не трогаешь, а сзади уже подкрадывается желание потратить все выходные на безделье Источник: Michel Zoghzoghi / Comedypetphoto.com











— Мои спасенные котята. Алекс — застенчивый. Макс — игривый. Вместе они составляют убийственно милый дуэт, — рассказал Майкл.

Неизвестно, как долго готовилось это нападение, но скрыться незамеченным у Макса не получилось.

Иэн Макконнелл «Танцующий котенок»

Ну где же ваши ручки, а точнее, лапки? А вот же они! Источник: Iain McConnell / Comedypetphoto.com











Котенок Эдмунд будто только с мастер-класса по бачате и готов учить своих хозяев новым движениям. Задумайтесь, если ваш питомец по утрам устраивает «тыгыдык», — скорее всего, он тоже хочет пуститься с вами в пляс.

Малгожата (Гося) Рассел «Почему ты вверх ногами, мама?»

В 2020 году фотография с озорным жителем Шотландии впечатлила членов жюри конкурса, и они назвали ее победителем в номинации «Наши сказочные кошачьи друзья».

Этот кот мог бы стать амбассадором песни «Можно я с тобой» Источник: Malgorzata (Gosia) Russell / Comedypetphoto.com











Чем заняться, пока сидишь дома? А почему бы не поиграть в догонялки и прятки со своим питомцем: спорт и развлечение — два в одном. Автор фотографии, Малгожата, каждое утро бегает со своим котом по саду, в этот раз ее догнали.

— Это наш годовалый котенок Бэзил. Он очень игривый, подвижный и любит наш сад, которым мы часто пользовались во время карантина, — рассказала Малгожата Рассел.

Кэтрин Кларк «Время вина»

Пока ответ на вопрос «Кто тебе принесет стакан воды» не найден, автор фотографии Кэтрин Кларк не переживает, кто подержит ее бокал вина.

Вечер пятницы еще никогда не был настолько наглядным Источник: Kathryn Clark / Comedypetphoto.com











— Снова наступило это время суток! Малышке Блю оно нравится почти так же сильно, как и мне, — прокомментировала фотографию Кэтрин.

Кадзутоси Оно «Тарзан»

Кто-то пересмотрел фильмы с Джеки Чаном и решил разучить парочку приемов Источник: Kazutoshi Ono / Comedypetphoto.com











Вот это грация и пластика, ей бы позавидовала даже Анастасия Волочкова. «Это похоже на пребывание в джунглях», — подписал фотографию автор.

Кеничи Моринага «Большой босс»

Говорят, котики — копия их хозяев, но этот брутальный пухляш выглядит как внутреннее состояние каждого из нас.

Этому парню явно нужен отпуск — от его тяжелой работы быть неотразимым Источник: Kenichi Morinaga / Comedypetphoto.com











Японский фотограф Кеничи написала, что на этой фотографии «Большой босс» великодушный и добрый, страшно представить, как же он выглядит, когда в гневе.

Джонатан Кейси «Бабушка Кэнди»

Смотрим на фотографию, а в голове сразу всплывает фраза из «Простоквашино» (0+): «Будь у меня такой кот, я бы, может, и не женился никогда». Вы только представьте: и в шахматы сыграет, и в случае если проиграете, поддержит мурлыканьем — лучший соперник.

Выиграть человека может каждый, а попробуйте победить игрушечного кота Источник: Jonathan Casey / Comedypetphoto.com











— Моя полосатая кошечка Кэнди заняла первое место в Восточной Англии, — подписала фотографию Джонатан Кейси.

Кадзутоси Оно «Победа»

Японский фотограф Кадзутоси Оно взял из приюта двух котят и начал отслеживать, как они меняются с помощью фотографий. На снимке «Победа» один из них показал, каким стал большим и ловким, а нам же хочется воскликнуть: «Ну красавец, жених».

Если будет сниматься котоверсия «Побега из Шоушенка» (18+), этот малый получит главную роль Источник: Kazutoshi Ono / Comedypetphoto.com











Сам же фотограф подписал снимок как: «Идеальное приземление, правда?».

Кеничи Моринага «Футбольный штрафной удар»

Сказал что-то в кругу родственников — будь готов к осуждающим взглядам Источник: Kenichi Morinaga / Comedypetphoto.com











Кеничи Моринага стал свидетелем серьезных дворовых разборок. В чем бы ни провинился котик с дымчатой мордочкой, судя по его выражению, он во всем раскаялся и готов понести наказание.

Кэтрин Тротт «Фотобомба»

Джефф и Джафф — два кота-брата, которые живут у Кэтрин Тротт. Сразу видно, кто из них любит фотографироваться, а у кого прямо в глазах читается «Удали».

У каждого есть такой друг, который портит общие фотографии Источник: Kathryn Trott / Comedypetphoto.com











Жюри не смогли сдержать эмоций, когда увидели таких рыжих обаяшек, и присудили им статус победителя в номинации «Наши сказочные кошачьи друзья». Мы бы назвали их главными обаяшками подборки.

Ацуюки Осима «Китти на кухне»

Есть домовой, а у нас здесь котокухонный. Подружиться с ним даже легче: налить молочка, поделиться вкусняшками и поцеловать в лоб.

Сможете за три секунды найти спрятанного кота? Но предупреждаем, в способах маскировки он не силен Источник: Atsuyuki Ohshima / Comedypetphoto.com











— Он остался там, как будто был одним из кухонных инструментов, — написал Осима.

Бет Ноубл «Боже, что это?»

Галочка, ты сейчас упадешь! Источник: Beth Noble / Comedypetphoto.com











Просыпанный пакетик любимого корма или украшенная новогодняя елка с десятками дождинок и новогодних шариков — что бы ни увидел этот кот, к такому его жизнь не готовила.

Кеничи Моринага «Ты это слышал не от меня»

Признайтесь, тоже захотелось стать их другом и узнать, о чём они перешептываются? Источник: Kenichi Morinaga / Comedypetphoto.com











О чем бы ни говорили эти коты, бело-серый пушистик явно весьма доволен услышанным. Автор фото уверен: пушистики секретничают о том, где ловить рыбу на острове, но, возможно, они знают нечто большее и обсуждают мировую экономику.

Эмма Бердсмор «Любопытные соседи»

Кошачий патруль сидит на страже порядка. Их бы можно было взять на работу в охрану, но них усы и хвост — вот и все документы.

Самые гармоничные отношения те, где вы на одной волне Источник: Emma Beardsmore / Comedypetphoto.com











— Это мои две кошки во время карантина из-за COVID-19, — написала автор фото. — Они шпионят за соседями, которые нарушают правила!

Иэн Макконнелл «Чересчур драматичный кот»

Это могла бы быть драма в трех актах, но хватило одной фотографии, чтобы прочувствовать всю экспрессию.

Вы тоже слышите от этой фотографии: «Только рюмка водки на столе»? Источник: Iain McConnell / Comedypetphoto.com









