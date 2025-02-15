Самые смешные коты: эти 15 фотографий сделают ваш день

Однажды психологи провели исследование и выяснили, что просмотр фотографий с котиками уменьшает уровень тревоги и улучшает настроение. Проверить это вы можете прямо сейчас — вместе с победителями и выдающимися номинантами премии Comedy Wildlife Photography Awards.
Майкл Зогзоги «Событие, меняющее жизнь»
Майк спас котят с улицы, и теперь, чтобы делать классные кадры, ему не нужно куда-то ехать, достаточно посмотреть, чем занимаются эти два малыша.
— Мои спасенные котята. Алекс — застенчивый. Макс — игривый. Вместе они составляют убийственно милый дуэт, — рассказал Майкл.
Неизвестно, как долго готовилось это нападение, но скрыться незамеченным у Макса не получилось.
Иэн Макконнелл «Танцующий котенок»
Котенок Эдмунд будто только с мастер-класса по бачате и готов учить своих хозяев новым движениям. Задумайтесь, если ваш питомец по утрам устраивает «тыгыдык», — скорее всего, он тоже хочет пуститься с вами в пляс.
Малгожата (Гося) Рассел «Почему ты вверх ногами, мама?»
В 2020 году фотография с озорным жителем Шотландии впечатлила членов жюри конкурса, и они назвали ее победителем в номинации «Наши сказочные кошачьи друзья».
Чем заняться, пока сидишь дома? А почему бы не поиграть в догонялки и прятки со своим питомцем: спорт и развлечение — два в одном. Автор фотографии, Малгожата, каждое утро бегает со своим котом по саду, в этот раз ее догнали.
— Это наш годовалый котенок Бэзил. Он очень игривый, подвижный и любит наш сад, которым мы часто пользовались во время карантина, — рассказала Малгожата Рассел.
Кэтрин Кларк «Время вина»
Пока ответ на вопрос «Кто тебе принесет стакан воды» не найден, автор фотографии Кэтрин Кларк не переживает, кто подержит ее бокал вина.
— Снова наступило это время суток! Малышке Блю оно нравится почти так же сильно, как и мне, — прокомментировала фотографию Кэтрин.
Кадзутоси Оно «Тарзан»
Вот это грация и пластика, ей бы позавидовала даже Анастасия Волочкова. «Это похоже на пребывание в джунглях», — подписал фотографию автор.
Кеничи Моринага «Большой босс»
Говорят, котики — копия их хозяев, но этот брутальный пухляш выглядит как внутреннее состояние каждого из нас.
Японский фотограф Кеничи написала, что на этой фотографии «Большой босс» великодушный и добрый, страшно представить, как же он выглядит, когда в гневе.
Джонатан Кейси «Бабушка Кэнди»
Смотрим на фотографию, а в голове сразу всплывает фраза из «Простоквашино» (0+): «Будь у меня такой кот, я бы, может, и не женился никогда». Вы только представьте: и в шахматы сыграет, и в случае если проиграете, поддержит мурлыканьем — лучший соперник.
— Моя полосатая кошечка Кэнди заняла первое место в Восточной Англии, — подписала фотографию Джонатан Кейси.
Кадзутоси Оно «Победа»
Японский фотограф Кадзутоси Оно взял из приюта двух котят и начал отслеживать, как они меняются с помощью фотографий. На снимке «Победа» один из них показал, каким стал большим и ловким, а нам же хочется воскликнуть: «Ну красавец, жених».
Сам же фотограф подписал снимок как: «Идеальное приземление, правда?».
Кеничи Моринага «Футбольный штрафной удар»
Кеничи Моринага стал свидетелем серьезных дворовых разборок. В чем бы ни провинился котик с дымчатой мордочкой, судя по его выражению, он во всем раскаялся и готов понести наказание.
Кэтрин Тротт «Фотобомба»
Джефф и Джафф — два кота-брата, которые живут у Кэтрин Тротт. Сразу видно, кто из них любит фотографироваться, а у кого прямо в глазах читается «Удали».
Жюри не смогли сдержать эмоций, когда увидели таких рыжих обаяшек, и присудили им статус победителя в номинации «Наши сказочные кошачьи друзья». Мы бы назвали их главными обаяшками подборки.
Ацуюки Осима «Китти на кухне»
Есть домовой, а у нас здесь котокухонный. Подружиться с ним даже легче: налить молочка, поделиться вкусняшками и поцеловать в лоб.
— Он остался там, как будто был одним из кухонных инструментов, — написал Осима.
Бет Ноубл «Боже, что это?»
Просыпанный пакетик любимого корма или украшенная новогодняя елка с десятками дождинок и новогодних шариков — что бы ни увидел этот кот, к такому его жизнь не готовила.
Кеничи Моринага «Ты это слышал не от меня»
О чем бы ни говорили эти коты, бело-серый пушистик явно весьма доволен услышанным. Автор фото уверен: пушистики секретничают о том, где ловить рыбу на острове, но, возможно, они знают нечто большее и обсуждают мировую экономику.
Эмма Бердсмор «Любопытные соседи»
Кошачий патруль сидит на страже порядка. Их бы можно было взять на работу в охрану, но них усы и хвост — вот и все документы.
— Это мои две кошки во время карантина из-за COVID-19, — написала автор фото. — Они шпионят за соседями, которые нарушают правила!
Иэн Макконнелл «Чересчур драматичный кот»
Это могла бы быть драма в трех актах, но хватило одной фотографии, чтобы прочувствовать всю экспрессию.
— Мы взяли Эдмунда из приюта Cats Protection в октябре 2017 года, когда ему было несколько месяцев. Он всегда был очень игривым, любил прыгать в воздухе и был очень отважным, — рассказал автор снимка Иэн Макконнелл.