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Животные фоторепортаж Эти смешные фото с символами китайского Нового года точно поднимут вам настроение — улыбнитесь

Эти смешные фото с символами китайского Нового года точно поднимут вам настроение — улыбнитесь

Собрали фотографии животных из Ярославля

465
2 комментария

Смотрим на символы года, которые можно встретить в Ярославле

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Китайский Новый год — древнейший праздник, который отмечают не только в Китае, но и в ряде других восточных стран. С этим торжеством связано множество традиций, которые формировались тысячелетиями. Празднуют китайский Новый год две недели. Первый день торжества начинают с запуска фейерверков и зажигания благовоний, которые отпугивают злых духов. Заканчивают праздником фонарей, когда на улицах зажигаются красные фонари. В 2025 году начало китайского Нового года отмечают 29 января.

Важная часть Нового года в Китае — Китайский зодиак. Это 12 животных, которые символизируют определенный год. Также считается, что каждое животное влияет на судьбы тех, кто родился в это время.

В этом фоторепортаже мы собрали все символы китайского Нового года, которые можно встретить в Ярославле.

Крысы могут быть смешными и милыми

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Комментарии
2
Гость
2 часа
дорогой Пу поздравил Sи? наверное подарил очередные скидки и оплату после второго пришествия
Гость
1 час
Моего фото опять нет. Обидно, понимаешь.
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