Эти смешные фото с символами китайского Нового года точно поднимут вам настроение — улыбнитесь

Китайский Новый год — древнейший праздник, который отмечают не только в Китае, но и в ряде других восточных стран. С этим торжеством связано множество традиций, которые формировались тысячелетиями. Празднуют китайский Новый год две недели. Первый день торжества начинают с запуска фейерверков и зажигания благовоний, которые отпугивают злых духов. Заканчивают праздником фонарей, когда на улицах зажигаются красные фонари. В 2025 году начало китайского Нового года отмечают 29 января.