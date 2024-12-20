Смерть в коробке: почему нельзя брать котят и щенков у метро — как работает теневой зообизнес

Людей с коробками можно встретить как на улице, так и в метро Источник: Рихарда Лем / NGS.RU











Продажа котят и щенков в России регулируется плохо. Из-за этого на животных делают деньги люди, которые содержат живой товар скученно, не прививают питомцев, из-за чего они зачастую быстро погибают. Чтобы остановить теневой бизнес, зоозащитники, юристы и ветеринары советуют «начать с себя»: не пользоваться подобными услугами «по пристройству», стерилизовать своих животных и никогда самим не покупать котят и щенков с рук на улице. В проблеме коробочников разбиралась наша коллега из NGS.RU Рихарда Лем.

«Было море слез»

На городских улицах до сих пор можно встретить неопрятных женщин (реже — мужчин), которые сидят в людных местах с коробками и корзинками, полными щенков или котят. Рядом обычно табличка «Отдам котят / щенков». Если подойти поинтересоваться, выясняется, что животных отдают не совсем даром. Обычно это 300–500 рублей за обычных, а за красивых, похожих на породистых, могут попросить до 5000 рублей. Это перекупщики животных, их еще называют «коробочники».

Сибирячка Надежда Ш. рассказала, как однажды, еще в десятых, взяла котенка у коробочницы около метро.

— Кошечка была вяленькой, грустной, ничего не ела, поносила. Мы кололи ей физраствор и глюкозу, но она всё равно умерла. Скорее всего, это была панлейкопения (или, как ее в народе называют, чумка). Было море слез. Второй раз я столкнулась с этим явлением через десять лет. Дети нашли в лесу три или четыре порванные коробки с загаженными тряпками внутри. Неподалеку они подобрали потрясающе красивую кошечку, похожую на сноу-шу. Других котят не обнаружили, возможно, они разбежались. Кошечку назвали Сита. У нее панлейкопения уже точно подтвердилась, ее удалось выходить и пристроить, — рассказала Надежда.

Ситу удалось спасти Источник: предоставлено Надеждой











Бизнес перекупщиков строится на крови, утверждают зоозащитники. В группе «Потеряшка-Нск» в соцсети «ВКонтакте» с регулярностью публикуются призывы никогда не брать и не отдавать животных в таких местах.

— Они берут деньги с тех, кто им приносит животных, и очень хорошие деньги. По 500 рублей штука, выводок котят — 2–2,5 тысячи чистой прибыли. Животных не кормят, не тратят на них вообще ничего. Кого получается — сразу продают, остальных держат, пока они не потеряют «товарный вид», а потом избавляются. Кто как это делает — трудно выяснить. Топят, складывают в мешок и вывозят в лес, выбрасывают в мусорный контейнер в замотанных скотчем коробках, — рассказала NGS.RU Татьяна Палкина, одна из основателей Первого городского приюта в Новосибирске. — Им несут котят и щенят альтернативно одаренные люди, которые не хотят стерилизовать своих питомцев, и именно они поддерживают этот кровавый бизнес.

Зоозащитница отметила, что однажды ее подопечного купили у коробочницы на Центральном рынке. Вышло так, что пристроенный ею далматин сбежал от новых владельцев. Его подобрал бомж и отвел к коробочнице, она дала ему на водку 100 рублей, а сама продала пса за 4000 семье с ребенком. Дальше след приютского питомца теряется.

Многие перекупщики остаются «в бизнесе» годами Источник: Рихарда Лем / NGS.RU











Животных, выброшенных перекупщиками, часто находят обычные люди — чаще всего они приносят свои находки в приют.

— Был у меня случай, — вспоминает Татьяна Палкина. — Молодой мужчина пошел в кусты по надобности, а там лежит большая спортивная сумка и шевелится. В сумку было набито 20 кошек разного окраса и возраста. Начиная от новорожденных котят!

Поэтому Палкина призвала борьбу с перекупщиками начать с себя — не допускать рождения у питомцев нежеланного потомства, стерилизовать своих животных и никогда не связываться с коробочниками.

Еще коробочники часто собирают пожертвования на улицах, действуя как обычные попрошайки. Чтобы завоевать доверие, они называют себя приютами.

Но приюты, в отличие от перекупщиков, никогда не собирают приплоды домашних кошек и собак у населения. Они не держат вместе котят и щенков из разных пометов, чтобы избежать перезаражения. Еще одно важное отличие — приюты питомцев прививают, стерилизуют и отдают не первому встречному на улице, а проверенным людям после тщательного собеседования, зачастую — по договору.

«Сколько не жалко — чтобы прижились»

Обзвон большинства номеров известных новосибирских перекупщиков результата не дает. Телефон коробочника Александра, который раздавал свои визитки в центре в 2015 году, отключен. Наталья с Ленинского рынка сказала, что никаких щенков уже не берет, так как «старая стала», Михаил бросил трубку, едва услышал вопросы.

Знаменитый коробочник Александр представлялся приютом «Друг» Источник: «Антиперекупщики» / ВКонтакте











В переходе метро на площади Маркса можно часто встретить женщину с котятами в коробке, она представляется Ларисой. Ее номер достать нетрудно: его знают и те, кто регулярно пользуется ее «услугами», и некоторые зооволонтеры. Она охотно рассказала о своей деятельности, не считая ее чем-то предосудительным: ей уже на протяжении 20 лет приносят котят и щенков как подобранных где-то, так и рожденных дома.

— У меня соседей полно, приносят. Один инвалид, на костылях мужик, вот я у него беру. Кошка на улицу бегает, рожает, — рассказала Лариса. — На улице люди тоже подходят, говорят: «У нас вот такая история, можете пристроить?» Я говорю: «Ну, пристрою».

Женщина говорит, что минимальная такса за одного котенка — 300 рублей. По ее словам, эти деньги она тратит на проезд и животных (покупает глистогонку, а если кишечник у детенышей не в порядке, то еще «Смекту» и ветеринарный препарат «Ветом»). На вопрос, жертвуют ли ей деньги в метро, признается: «Иногда бывает».

Животных на улице Лариса пристраивает тоже «за копеечку».

— Я говорю: «Сколько не жалко. Чтоб животное прижилось», — рассуждает коробочница. Кстати, применительно к себе это слово она справедливым не считает. Хотя говорит, что ее иногда так называют.

— Дыма без огня не бывает. Бывают и такие. Ложка дегтя всю бочку меда портит, — обтекаемо ответила про «настоящих плохих коробочников» Лариса.

Лариса торгует котятами в метро Источник: Рихарда Лем / NGS.RU











Что касается содержания своего живого товара, то, по ее словам, она не берет больше шести котят или щенков за раз. Они живут у нее в комнате все вместе. Но как таковой смертности, если верить ее словам, у нее нет.

— Крайне-крайне редко. Бывает такое, что из подвала принесли котят маленьких, а у них заглистованность сильная… — на этом женщина замолкает. То есть ни смертельных вирусных инфекций, ни врожденных заболеваний — ничего такого на ее памяти не было, одни лишь глисты.

При этом прививки она никому не ставит: якобы все, кого она принимает, для этого слишком малы. Как и для стерилизации. На то, чтобы раздать котят, у нее уходит от пары дней до одного месяца, а на подростков — до полугода.

— Взрослых не беру, их мне пристраивать очень сложно. А потом, имея взрослых, я не могу взять мелочь, — объяснила она.

Судьбой пристроенных котят женщина по своей инициативе интересуется редко, договоры не заключает, максимум берет номер телефона. Но, по ее словам, к ней иногда потом в метро подходят благодарные хозяева, показывают фото взятых у нее котят.

Незаконно, но эффективных мер воздействия нет

Легально противостоять этому явлению трудно, разве что повышая потребительскую грамотность населения.

— Где бы человек ни брал животное, он имеет право требовать документы на него, ветпаспорт с необходимыми отметками, а если животное заявляется как породистое, то и родословную. И если всего этого нет, лучшее, что можно сделать — это развернуться и уйти. Если есть великая готовность лечить больных, самому тратиться на прививки и прочее — лучше взять каких-нибудь котят, вытащенных из мусорного бака. Ничем не хуже, зато бесплатно, — говорит руководитель приюта «Наследие Бастет» Имран Тано.

Брать животных на улице не советует и руководитель Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт. У него на этот счет свои аргументы.

— Эти животные непонятно от кого произошли, у них нет ветеринарных паспортов, нет ветеринарных сопроводительных документов. Неизвестно, как содержались их родители, какая у них генетика, какие проводились ветеринарно-санитарные мероприятия, то есть вакцинация и профилактика особо опасных инфекций. В том числе прививка от бешенства, от стригущего лишая, дегельминтизация против очень серьезных глистных заболеваний. Если всего этого не было, значит, маленький котенок в корзиночке с розовой ленточкой на шее вместо радости может принести очень серьезные проблемы, — предупредил Юрий Шмидт. — В отличие от продуктивных животных (дойных коров, лошадей, свиней), оборот кошек и собак я могу назвать «серым». Что это значит? Нет обязательной маркировки, то есть четко определить владельца невозможно, потому что не введена процедура обязательной идентификации.

Так выглядит несанкционированная торговля животными Источник: Рихарда Лем / NGS.RU

По его словам, сейчас деятельность коробочников контролировать сложно. Ветеринарное освидетельствование мелких домашних животных, участвующих в организованных выставках и раздачах, является обязательным, но в местах несанкционированной торговли этим никто не занимается.

— Сейчас продолжаются так называемые административные каникулы. Проверять просто так мы никого не можем, только по согласованию с прокуратурой. Причем только в случае, если деятельность представляет опасность для жизни и здоровья человека. Конечно, вероятнее всего, скоро придет время этим заняться, — рассуждает он.

Шмидт подчеркивает, что часть ответственности за это явление лежит на плечах потребителей услуг перекупщиков, так как спрос рождает предложение. Покупать или брать животных он советует в проверенных местах, официально зарегистрированных питомниках и зоосалонах.

На запрос NGS.RU в ГУ МВД России по Новосибирской области пояснили, что торговля животными регулируется статьей 14.15 КоАП РФ. Теоретически нарушителей к ответственности можно привлечь за непредоставление потребителю полной информации о животном, невыдачу товарного чека, а также за продажу животных в неотведенных для этого местах. Но за это назначат разве что штраф (от 300 до 1,5 тысячи рублей для граждан), а то и вовсе можно отделаться предупреждением. Дела о таких правонарушениях рассматриваются «должностными лицами органов по контролю и надзору в сфере защиты прав потребителей и потребительского рынка», то есть Роспотребнадзором.

Кроме того, запрет на торговлю животными в неотведенных для этого местах прописан в Федеральном законе «Об ответственном обращении с животными» (от 27.12.2018 № 498-ФЗ). А также с 1 марта 2023 года в России ужесточили правила продажи домашних животных в зоомагазинах и на птичьих рынках, где не созданы благоприятные условия для содержания.

Приюты никогда не выйдут с табличкой «Возьму котят» Источник: Рихарда Лем / NGS.RU











— В случае обнаружения торговли животными на территории метрополитена человек вправе обратиться к дежурному по станции метро для передачи информации сотруднику полиции, — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области. Но за последние два года обращения по несанкционированной торговле животными в отделы полиции не поступали.

Руководитель юридической компании «Егоров и Партнеры» Сергей Егоров добавил, что перекупщиков животных привлечь к какой-либо ответственности при нынешнем законодательстве практически невозможно.