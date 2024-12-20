Смерть в коробке: почему нельзя брать котят и щенков у метро — как работает теневой зообизнес

Продажа котят и щенков в России регулируется плохо. Из-за этого на животных делают деньги люди, которые содержат живой товар скученно, не прививают питомцев, из-за чего они зачастую быстро погибают. Чтобы остановить теневой бизнес, зоозащитники, юристы и ветеринары советуют «начать с себя»: не пользоваться подобными услугами «по пристройству», стерилизовать своих животных и никогда самим не покупать котят и щенков с рук на улице. В проблеме коробочников разбиралась наша коллега из NGS.RU Рихарда Лем.
«Было море слез»
На городских улицах до сих пор можно встретить неопрятных женщин (реже — мужчин), которые сидят в людных местах с коробками и корзинками, полными щенков или котят. Рядом обычно табличка «Отдам котят / щенков». Если подойти поинтересоваться, выясняется, что животных отдают не совсем даром. Обычно это 300–500 рублей за обычных, а за красивых, похожих на породистых, могут попросить до 5000 рублей. Это перекупщики животных, их еще называют «коробочники».
Сибирячка Надежда Ш. рассказала, как однажды, еще в десятых, взяла котенка у коробочницы около метро.
— Кошечка была вяленькой, грустной, ничего не ела, поносила. Мы кололи ей физраствор и глюкозу, но она всё равно умерла. Скорее всего, это была панлейкопения (или, как ее в народе называют, чумка). Было море слез. Второй раз я столкнулась с этим явлением через десять лет. Дети нашли в лесу три или четыре порванные коробки с загаженными тряпками внутри. Неподалеку они подобрали потрясающе красивую кошечку, похожую на сноу-шу. Других котят не обнаружили, возможно, они разбежались. Кошечку назвали Сита. У нее панлейкопения уже точно подтвердилась, ее удалось выходить и пристроить, — рассказала Надежда.
Бизнес перекупщиков строится на крови, утверждают зоозащитники. В группе «Потеряшка-Нск» в соцсети «ВКонтакте» с регулярностью публикуются призывы никогда не брать и не отдавать животных в таких местах.
— Они берут деньги с тех, кто им приносит животных, и очень хорошие деньги. По 500 рублей штука, выводок котят — 2–2,5 тысячи чистой прибыли. Животных не кормят, не тратят на них вообще ничего. Кого получается — сразу продают, остальных держат, пока они не потеряют «товарный вид», а потом избавляются. Кто как это делает — трудно выяснить. Топят, складывают в мешок и вывозят в лес, выбрасывают в мусорный контейнер в замотанных скотчем коробках, — рассказала NGS.RU Татьяна Палкина, одна из основателей Первого городского приюта в Новосибирске. — Им несут котят и щенят альтернативно одаренные люди, которые не хотят стерилизовать своих питомцев, и именно они поддерживают этот кровавый бизнес.
Зоозащитница отметила, что однажды ее подопечного купили у коробочницы на Центральном рынке. Вышло так, что пристроенный ею далматин сбежал от новых владельцев. Его подобрал бомж и отвел к коробочнице, она дала ему на водку 100 рублей, а сама продала пса за 4000 семье с ребенком. Дальше след приютского питомца теряется.
Животных, выброшенных перекупщиками, часто находят обычные люди — чаще всего они приносят свои находки в приют.
— Был у меня случай, — вспоминает Татьяна Палкина. — Молодой мужчина пошел в кусты по надобности, а там лежит большая спортивная сумка и шевелится. В сумку было набито 20 кошек разного окраса и возраста. Начиная от новорожденных котят!
Поэтому Палкина призвала борьбу с перекупщиками начать с себя — не допускать рождения у питомцев нежеланного потомства, стерилизовать своих животных и никогда не связываться с коробочниками.
Еще коробочники часто собирают пожертвования на улицах, действуя как обычные попрошайки. Чтобы завоевать доверие, они называют себя приютами.
Но приюты, в отличие от перекупщиков, никогда не собирают приплоды домашних кошек и собак у населения. Они не держат вместе котят и щенков из разных пометов, чтобы избежать перезаражения. Еще одно важное отличие — приюты питомцев прививают, стерилизуют и отдают не первому встречному на улице, а проверенным людям после тщательного собеседования, зачастую — по договору.
«Сколько не жалко — чтобы прижились»
Обзвон большинства номеров известных новосибирских перекупщиков результата не дает. Телефон коробочника Александра, который раздавал свои визитки в центре в 2015 году, отключен. Наталья с Ленинского рынка сказала, что никаких щенков уже не берет, так как «старая стала», Михаил бросил трубку, едва услышал вопросы.
В переходе метро на площади Маркса можно часто встретить женщину с котятами в коробке, она представляется Ларисой. Ее номер достать нетрудно: его знают и те, кто регулярно пользуется ее «услугами», и некоторые зооволонтеры. Она охотно рассказала о своей деятельности, не считая ее чем-то предосудительным: ей уже на протяжении 20 лет приносят котят и щенков как подобранных где-то, так и рожденных дома.
— У меня соседей полно, приносят. Один инвалид, на костылях мужик, вот я у него беру. Кошка на улицу бегает, рожает, — рассказала Лариса. — На улице люди тоже подходят, говорят: «У нас вот такая история, можете пристроить?» Я говорю: «Ну, пристрою».
Женщина говорит, что минимальная такса за одного котенка — 300 рублей. По ее словам, эти деньги она тратит на проезд и животных (покупает глистогонку, а если кишечник у детенышей не в порядке, то еще «Смекту» и ветеринарный препарат «Ветом»). На вопрос, жертвуют ли ей деньги в метро, признается: «Иногда бывает».
Животных на улице Лариса пристраивает тоже «за копеечку».
— Я говорю: «Сколько не жалко. Чтоб животное прижилось», — рассуждает коробочница. Кстати, применительно к себе это слово она справедливым не считает. Хотя говорит, что ее иногда так называют.
— Дыма без огня не бывает. Бывают и такие. Ложка дегтя всю бочку меда портит, — обтекаемо ответила про «настоящих плохих коробочников» Лариса.
Что касается содержания своего живого товара, то, по ее словам, она не берет больше шести котят или щенков за раз. Они живут у нее в комнате все вместе. Но как таковой смертности, если верить ее словам, у нее нет.
— Крайне-крайне редко. Бывает такое, что из подвала принесли котят маленьких, а у них заглистованность сильная… — на этом женщина замолкает. То есть ни смертельных вирусных инфекций, ни врожденных заболеваний — ничего такого на ее памяти не было, одни лишь глисты.
При этом прививки она никому не ставит: якобы все, кого она принимает, для этого слишком малы. Как и для стерилизации. На то, чтобы раздать котят, у нее уходит от пары дней до одного месяца, а на подростков — до полугода.
— Взрослых не беру, их мне пристраивать очень сложно. А потом, имея взрослых, я не могу взять мелочь, — объяснила она.
Судьбой пристроенных котят женщина по своей инициативе интересуется редко, договоры не заключает, максимум берет номер телефона. Но, по ее словам, к ней иногда потом в метро подходят благодарные хозяева, показывают фото взятых у нее котят.
Незаконно, но эффективных мер воздействия нет
Легально противостоять этому явлению трудно, разве что повышая потребительскую грамотность населения.
— Где бы человек ни брал животное, он имеет право требовать документы на него, ветпаспорт с необходимыми отметками, а если животное заявляется как породистое, то и родословную. И если всего этого нет, лучшее, что можно сделать — это развернуться и уйти. Если есть великая готовность лечить больных, самому тратиться на прививки и прочее — лучше взять каких-нибудь котят, вытащенных из мусорного бака. Ничем не хуже, зато бесплатно, — говорит руководитель приюта «Наследие Бастет» Имран Тано.
Брать животных на улице не советует и руководитель Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт. У него на этот счет свои аргументы.
— Эти животные непонятно от кого произошли, у них нет ветеринарных паспортов, нет ветеринарных сопроводительных документов. Неизвестно, как содержались их родители, какая у них генетика, какие проводились ветеринарно-санитарные мероприятия, то есть вакцинация и профилактика особо опасных инфекций. В том числе прививка от бешенства, от стригущего лишая, дегельминтизация против очень серьезных глистных заболеваний. Если всего этого не было, значит, маленький котенок в корзиночке с розовой ленточкой на шее вместо радости может принести очень серьезные проблемы, — предупредил Юрий Шмидт. — В отличие от продуктивных животных (дойных коров, лошадей, свиней), оборот кошек и собак я могу назвать «серым». Что это значит? Нет обязательной маркировки, то есть четко определить владельца невозможно, потому что не введена процедура обязательной идентификации.
По его словам, сейчас деятельность коробочников контролировать сложно. Ветеринарное освидетельствование мелких домашних животных, участвующих в организованных выставках и раздачах, является обязательным, но в местах несанкционированной торговли этим никто не занимается.
— Сейчас продолжаются так называемые административные каникулы. Проверять просто так мы никого не можем, только по согласованию с прокуратурой. Причем только в случае, если деятельность представляет опасность для жизни и здоровья человека. Конечно, вероятнее всего, скоро придет время этим заняться, — рассуждает он.
Шмидт подчеркивает, что часть ответственности за это явление лежит на плечах потребителей услуг перекупщиков, так как спрос рождает предложение. Покупать или брать животных он советует в проверенных местах, официально зарегистрированных питомниках и зоосалонах.
На запрос NGS.RU в ГУ МВД России по Новосибирской области пояснили, что торговля животными регулируется статьей 14.15 КоАП РФ. Теоретически нарушителей к ответственности можно привлечь за непредоставление потребителю полной информации о животном, невыдачу товарного чека, а также за продажу животных в неотведенных для этого местах. Но за это назначат разве что штраф (от 300 до 1,5 тысячи рублей для граждан), а то и вовсе можно отделаться предупреждением. Дела о таких правонарушениях рассматриваются «должностными лицами органов по контролю и надзору в сфере защиты прав потребителей и потребительского рынка», то есть Роспотребнадзором.
Кроме того, запрет на торговлю животными в неотведенных для этого местах прописан в Федеральном законе «Об ответственном обращении с животными» (от 27.12.2018 № 498-ФЗ). А также с 1 марта 2023 года в России ужесточили правила продажи домашних животных в зоомагазинах и на птичьих рынках, где не созданы благоприятные условия для содержания.
— В случае обнаружения торговли животными на территории метрополитена человек вправе обратиться к дежурному по станции метро для передачи информации сотруднику полиции, — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области. Но за последние два года обращения по несанкционированной торговле животными в отделы полиции не поступали.
Руководитель юридической компании «Егоров и Партнеры» Сергей Егоров добавил, что перекупщиков животных привлечь к какой-либо ответственности при нынешнем законодательстве практически невозможно.
— Дело в том, что они особо ничего не нарушают. Эта сфера деятельности сейчас законодательно никак не урегулирована. У полиции нет ресурса ими заниматься, да это и не их прерогатива. Можно говорить, что они получают доход и не платят налоги, но это не преступление, и никто не будет за это наказывать. Органы ФНС тоже не будут ими заниматься. В прошлом году отрегулировали продажу животных в магазинах, но этот закон касается только юрлиц и ИП, а на граждан никак не распространяется. Как итог — проблема бесконтрольного разведения и продажи животных годами не решается.