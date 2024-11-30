Обнимающиеся бобры и деловитые рыси: фотограф показала жизнь в ярославском лесу

Фотограф показала забавные фотографии диких животных Источник: Юлия Афанасьева / Vk.com











Жительница соседней от Ярославской Тверской области Юлия Афанасьева показала уникальные кадры из лесной чащи. Ее хобби — фотография, а героями ее фотосессий становятся дикие звери. Мы узнали у Юлии, как появилось ее увлечение и каких животных удалось снять в естественной среде обитания.

«Хобби стало потребностью»

Напомним, зимой 2023 года мы публиковали уникальные кадры, которые сделала Юлия. Перед ее машиной появились необычные пешеходы — пушистые рыси. Две кошки резвились в снегу, совершенно не пугаясь света фар и близости человека.

Рыси шли вдоль заснеженной дороги и не испугались света фар Источник: Юлия Афанасьева / Vk.com

Хобби у Юлии появилось четыре года назад. Как рассказала фотограф в беседе с 76.RU, начать снимать лесных жителей ее подтолкнула самоизоляция, введенная из-за вспышки коронавируса.

— Весной 2020 года, когда из-за пандемии COVID-19 общение с близкими людьми и друзьями было ограничено, я начала кататься на велосипеде. Во время этих прогулок и пришла идея начать фотографировать всю красоту природы, которую я вижу во время прогулок, и делиться ею в соцсетях, — рассказала нашему порталу Юлия Афанасьева.

Юлия работает специалистом в отделе развития агропромышленного комплекса, наблюдать за природой ей нравилось всегда.

— Фотоаппарат у меня был, и идея быстро воплотилась в жизнь. Так у меня появилось хобби, которое со временем стало для меня потребностью: если на улице хорошая погода, то все мысли уже там, в лесах-полях, где можно встретить свой очередной фотообъект, — поделилась она.

Я не выбираю специально, кого и когда буду снимать, всё получается спонтанно. Юлия Афанасьева фотографирует диких животных

Теперь Юлия везде берет с собой фотоаппарат — для нее это уже привычка. По ее словам, многих животных удалось снять по пути на работу или по возвращении домой, в этом случае как раз пригодилась техника.

— Птицами я интересуюсь с детства и изначально фотографировала их, а 4 года назад, когда переехала в деревню, в объектив стали попадаться и животные. В сельской местности зачастую можно встретить зайцев, лис, лосей, енотовидных собак. Прошлой зимой сказочно повезло, и нам с мужем встретились две рыси, очень красивые звери. Но всегда есть мечта кого-то встретить и сфотографировать, сейчас это медведь, — призналась Юлия.

Юлия фотографирует диких животных 4,5 года Источник: Юлия Афанасьева / Vk.com

«Успеваешь щелкнуть только раз»

Фотографу уже удавалось повстречаться однажды с бурым зверем. Это случилось два с половиной года назад. Опять же по пути на работу Юлия увидела двух медвежат. Сфотографировать косолапых малышей не удалось — попросту не успелось, звери быстро убежали.

— К моему счастью, мамаши-медведицы рядом не было, — добавляет Юлия. — Фотографировать приходится каждый раз по-разному: кто-то спокойно ждет, пока его сфотографируют, а кого-то успеваешь щелкнуть только один раз. Когда кадров много, то есть из чего выбрать, ну а если кадр один, то довольствуешься тем, что есть.

Порой приходится идти на фотоохоту за нужным кадром.

— Самые эффектные фотографии получаются тогда, когда объект тебя не видит и ведет себя естественно, не напрягаясь от твоего присутствия. Для этого нужно или снимать из укрытия, или большая удача, — добавила Юлия.

Публикуем подборку эффектных фото, сделанных на территории Ярославской области.

Минутка романтики от деловитых бобров Источник: Юлия Афанасьева / Vk.com











Трое на зимней дороге Источник: Юлия Афанасьева / Vk.com











Лось на отдыхе после долгой прогулки Источник: Юлия Афанасьева / Vk.com











Пестрая глухарка красуется перед объективом Источник: Юлия Афанасьева / Vk.com











Тетерки и тетерева на ветках Источник: Юлия Афанасьева / Vk.com











На прогулке с мамой Источник: Юлия Афанасьева / Vk.com











Эта водоплавающая птица называется чирок-свистунок Источник: Юлия Афанасьева / Vk.com









