Обнимающиеся бобры и деловитые рыси: фотограф показала жизнь в ярославском лесу

Жительница соседней от Ярославской Тверской области Юлия Афанасьева показала уникальные кадры из лесной чащи. Ее хобби — фотография, а героями ее фотосессий становятся дикие звери. Мы узнали у Юлии, как появилось ее увлечение и каких животных удалось снять в естественной среде обитания.
«Хобби стало потребностью»
Напомним, зимой 2023 года мы публиковали уникальные кадры, которые сделала Юлия. Перед ее машиной появились необычные пешеходы — пушистые рыси. Две кошки резвились в снегу, совершенно не пугаясь света фар и близости человека.
Хобби у Юлии появилось четыре года назад. Как рассказала фотограф в беседе с 76.RU, начать снимать лесных жителей ее подтолкнула самоизоляция, введенная из-за вспышки коронавируса.
— Весной 2020 года, когда из-за пандемии COVID-19 общение с близкими людьми и друзьями было ограничено, я начала кататься на велосипеде. Во время этих прогулок и пришла идея начать фотографировать всю красоту природы, которую я вижу во время прогулок, и делиться ею в соцсетях, — рассказала нашему порталу Юлия Афанасьева.
Юлия работает специалистом в отделе развития агропромышленного комплекса, наблюдать за природой ей нравилось всегда.
— Фотоаппарат у меня был, и идея быстро воплотилась в жизнь. Так у меня появилось хобби, которое со временем стало для меня потребностью: если на улице хорошая погода, то все мысли уже там, в лесах-полях, где можно встретить свой очередной фотообъект, — поделилась она.
Я не выбираю специально, кого и когда буду снимать, всё получается спонтанно.
Теперь Юлия везде берет с собой фотоаппарат — для нее это уже привычка. По ее словам, многих животных удалось снять по пути на работу или по возвращении домой, в этом случае как раз пригодилась техника.
— Птицами я интересуюсь с детства и изначально фотографировала их, а 4 года назад, когда переехала в деревню, в объектив стали попадаться и животные. В сельской местности зачастую можно встретить зайцев, лис, лосей, енотовидных собак. Прошлой зимой сказочно повезло, и нам с мужем встретились две рыси, очень красивые звери. Но всегда есть мечта кого-то встретить и сфотографировать, сейчас это медведь, — призналась Юлия.
«Успеваешь щелкнуть только раз»
Фотографу уже удавалось повстречаться однажды с бурым зверем. Это случилось два с половиной года назад. Опять же по пути на работу Юлия увидела двух медвежат. Сфотографировать косолапых малышей не удалось — попросту не успелось, звери быстро убежали.
— К моему счастью, мамаши-медведицы рядом не было, — добавляет Юлия. — Фотографировать приходится каждый раз по-разному: кто-то спокойно ждет, пока его сфотографируют, а кого-то успеваешь щелкнуть только один раз. Когда кадров много, то есть из чего выбрать, ну а если кадр один, то довольствуешься тем, что есть.
Порой приходится идти на фотоохоту за нужным кадром.
— Самые эффектные фотографии получаются тогда, когда объект тебя не видит и ведет себя естественно, не напрягаясь от твоего присутствия. Для этого нужно или снимать из укрытия, или большая удача, — добавила Юлия.
Публикуем подборку эффектных фото, сделанных на территории Ярославской области.
Кроме того, в объектив Юлии попадали зайцы, лисы, белки, ежи, енотовидные собаки и кабанчики. Ранее мы также публиковали историю фотографа Александра Левашова, который 30 лет ходит в лес, чтобы наблюдать за животными.