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Животные обзор Самый красивый кот в мире выбран: вы только посмотрите, что за миляга очаровал жюри

Самый красивый кот в мире выбран: вы только посмотрите, что за миляга очаровал жюри

Но у нас есть вопрос — почему наших питомцев не позвали?

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4 комментария

Кот Бакарди смог обойти сильнейших конкурентов

Наверняка каждый из нас считает свою кошку самой красивой, милой и неповторимой. Однако у пушистика из Гданьска по кличке Бакарди теперь и справка есть о том, что он красивейший кот в мире.

Самого красивого кота выбрали на международно выставке в Норвегии. В общей сложности на нее съехались 1500 животных со всего мира и их двуногие кожаные друзья. Бакарди прибыл на мероприятие впервые и оказался единственным представителем Польши. Однако это не помешало ему схватить победу своими кошачьими лапками и завоевать титул самой красивой кошки в мире.

Начнем, пожалуй, с детских фотографий красавца

— Я всегда знала, что он самый красивый кот в мире. Я повторяла ему это каждый день. Я очень люблю его, он самый замечательный, — только и смогла выговорить неимоверно обрадованная победой Бакарди его заводчица Йоанна Ковальчик.

В ответ на вопрос, почему она назвала кота в честь алкоголя, его хозяйка недвусмысленно икнула

Победитель — представитель породы русская голубая кошка. Как подчеркивает Бакардивладелица, кот прекрасно знает, как использовать свое обаяние, например, когда просит дополнительную порцию угощения.

— Он прекрасно использует свое личное обаяние. Позволяет себе выбирать еду по своему вкусу и перебирает ее в зависимости от настроения, — говорит хозяйка питомца.

Вероятно, на фото запечатлен тот самый момент, когда Бакарди выбирает себе закуску, то есть еду

Считается, что русские голубые кошки появились примерно в XVII веке на севере России (в Архангельске и близлежащих территориях) и были любимицами русских императоров. Визитная карточка этой породы — густая плюшевая шерсть сине-серого цвета, а также большие глаза насыщенного зеленого или голубого оттенка. Своими яркими и большими глазами они очаровывают с первого взгляда.

Русские голубые любопытны и дружелюбны, ласковы к опекунам и часто очень привязаны к одному человеку. Их также можно научить нескольким трюкам, кроме того, они отличаются аристократичными манерами. Сочетание этих качеств делает русскую голубую кошку неизменно популярной породой.

Как вам самый красивый кот в мире?

Мой кот в сто раз лучше
Очень красивый кот
Знаю эту породу, они всегда красивые
Ой, да у меня же такой же
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Комментарии
4
Гость
44 минуты
вот так и делают идиотов из вчерашних людей. Впрочем-каждому своё
Гость
6 минут
сегодня я напишу всем-с днём Октябрьской Революции
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