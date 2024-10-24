В ожидании новой семьи. Как живет самый толстый пес России Кругетс и сколько он теперь весит

Источник: Никита Егоров, Кристина Калинина / Городские порталы

Год назад страну потрясла история Кругетса — пса из Нижнего Новгорода, — который из-за предельной степени ожирения не мог даже передвигаться. Хозяева откормили собаку и выбросили ее на улицу умирать. Кругетса спасли волонтеры и почти год выхаживали в клинике. За это время пес практически вернулся к нормальному весу: теперь ему активно ищут новую семью, но никто не торопится взять хорошего мальчика к себе. Наши коллеги из NN.RU побывали в приюте, где пока живет Кругетс.

Изначально была информация, что Кругетс при поступлении в приют весил 100 кг. Но цифры оказались неверными, так как пес не помещался на весы, и они показывали ложный результат. Ветеринары считают, что вес Кругетса был около 70–80 кг, однако даже для крупной собаки это предельно много.

За год работы с ветврачами и волонтерами пес заметно похудел и сейчас весит 50,4 кг. Живет Кругетс в собственном вольере, где всегда ждет волонтеров, которые почешут ему за ушком.

Наши коллеги навещали его, когда он только попал в приют. Тогда это был запуганный пес с очень грустными глазами — лишь при одном взгляде на него хотелось расплакаться. Сейчас же Кругетс флегматичный добряк, который очень любит внимание и всячески старается его привлечь.

Несмотря на скинутые килограммы, собака продолжает соблюдать диету, наблюдается у врачей и гуляет. Но волонтеры и врачи стараются сильно не перегружать пса, потому что из-за большого веса у него появились проблемы с конечностями, которые стали хроническими и останутся надолго. Есть у добряка и проблемы с зубами, но они появляются у большинства собак с возрастом. Кстати, Кругетс оказался довольно взрослым парнем. Ветеринары считают, что ему около семи лет.

Кругетс давно готов к переезду в новый дом. Но забирать его пока никто не торопится. Интересуется псом только одна пожилая женщина, которая приходила знакомиться с добряком. Волонтеры считают, что лучше всего Кругетсу подойдет хозяйка (пес не доверяет мужчинам) с частным домом. Собаке будет тяжело в квартире, поскольку передвигается он с трудом и лестницы в подъездах станут настоящим испытанием.