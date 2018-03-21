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Спорт

«Схлестнулись с соперником»: драку ярославских и питерских хоккеистов в КХЛ назвали битвой дня

21 марта 2018 19:05
878 0
хоккей, Локомотив, КХЛ, спорт, плей-офф, СКА, Яросалвль

Вчера прошли четвёртые матчи полуфинальных серий плей-офф КХЛ на Западе, третьи — на Востоке. Во всех сильнее оказались гостевые команды. Континентальная хоккейная лига подготовила отчёт о самых ярких моментах. Поединок «Локомотив» — СКА из-за драк хоккеистов на льду эксперты лиги назвали битвой дня.

— Настоящие боевые действия развернулись в концовке матча «Локомотив» — СКА, — рассказали о произошедшем на матче в КХЛ. — Ярославцы, уступавшие после двух периодов со счётом 1:4, схлестнулись с соперником в многочисленных кулачных поединках. Интересно, что за 40 минут игрового времени команды набрали 4 минуты штрафа на двоих. Сначала силовой приём против Николая Прохоркина провёл юниор «Локомотива» Григорий Денисенко, за что был вызван на бой Виктором Тихоновым. Основные же события развернулись за 3 минуты до финальной сирены. Вячеслав Войнов бился с ярославским юниором Николаем Коваленко, Илья Ковальчук — с Денисом Мосалёвым. Лишь только игра возобновилась, как снова вспыхнули драки, амуниция летела во все стороны. Итог — 39 минут штрафа хозяевам, 25 — гостям.

Пятый матч серии «Локомотив» — СКА состоится завтра в Санкт-Петербурге на «Зенит-Арене». Начало игры в 19:30. Явный фаворит поединка — команда из Питера.

— У ярославцев шансов на победу мало из-за большой разницы в мастерстве, — считает спортивный обозреватель Иван Костяев. — Мы видели это в Ярославле: игроки СКА реализовывают моменты, а хоккеисты «Локомотива» — нет.

Хоккейные эксперты уже называют, в чём, собственно, сейчас слабы ярославцы по сравнению с теми же игроками СКА.

Вчерашний матч показал, что по уровню мастерства СКА превосходит нынешний состав «Локомотива», поэтому хоккеистам нужно показывать характер и на нем выгрызать победу — отступать уже некуда. Не знаю всей «кухни» общения наставника «Локомотива» Дмитрия Квартальнова с хоккеистами, но, по моему мнению, подключая молодых хоккеистов, ярославцы потеряли в опыте и классе. Денисенко и Коваленко — таланты, но пока неопытные. А вот тот же Козун или Полунин — технари, которые могли бы усилить игру.

Если в завтрашнем матче победит СКА, то для «Локомотив» борьба за Кубок Гагарина в этом году закончится, а питерцы попадут в полуфинал плей-офф.

Михаил Контуев
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Фото: Александра Савельева
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Далее: 20.03.2018 Наказали фаворита: нападающий СКА дисквалифицирован после третьего матча с ярославским «Локомотивом»

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