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Спорт

Наказали фаворита: нападающий СКА дисквалифицирован после третьего матча с ярославским «Локомотивом»

20 марта 2018 13:17
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хоккей, Локомотив, КХЛ, спорт, плей-офф, Ярославль, СКА

В департаменте судейства Континентальной хоккейной лиги объяснили, почему не был засчитан гол «Локомотива» в ворота СКА на восьмой минуте во вчерашнем матче второго раунда плей-офф.

— Шайба побывала за пределами площадки перед взятием ворот, — говорится в отчёте.

Также КХЛ опубликовала видеообзор момента, где это всё наглядно видно.

Тем временем спортивно-дисциплинарный комитет лиги рассмотрел другой эпизод матча, после которого судьи наказали нападающего СКА Сергея Плотникова.

— Решение судей принято оставить без изменений, — говорят в КХЛ. — Игрок дисквалифицирован на два матча и подвергнут денежному штрафу за атаку в голову или шею.

Вчерашний матч закончился в пользу СКА. Счёт в серии 2:1 в пользу питерской команды. Следующая игра — сегодня в 19 часов. Её будет в прямом эфире транслировать телеканал «Первый ярославский».

Фаворитом в поединке спортивные аналитики называют питерскую команду СКА, ставшую победителем регулярного чемпионата КХЛ.

Михаил Контуев
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Фото: Александра Савельева
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