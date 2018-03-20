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Наказали фаворита: нападающий СКА дисквалифицирован после третьего матча с ярославским «Локомотивом»
20 марта 2018 13:17
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В департаменте судейства Континентальной хоккейной лиги объяснили, почему не был засчитан гол «Локомотива» в ворота СКА на восьмой минуте во вчерашнем матче второго раунда плей-офф.
— Шайба побывала за пределами площадки перед взятием ворот, — говорится в отчёте.
Также КХЛ опубликовала видеообзор момента, где это всё наглядно видно.
Тем временем спортивно-дисциплинарный комитет лиги рассмотрел другой эпизод матча, после которого судьи наказали нападающего СКА Сергея Плотникова.
— Решение судей принято оставить без изменений, — говорят в КХЛ. — Игрок дисквалифицирован на два матча и подвергнут денежному штрафу за атаку в голову или шею.
Вчерашний матч закончился в пользу СКА. Счёт в серии 2:1 в пользу питерской команды. Следующая игра — сегодня в 19 часов. Её будет в прямом эфире транслировать телеканал «Первый ярославский».
Фаворитом в поединке спортивные аналитики называют питерскую команду СКА, ставшую победителем регулярного чемпионата КХЛ.
Фото: Александра Савельева
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Далее: 19.03.2018 «Доведут до овертайма»: эксперты дали прогноз третьему матчу плей-офф «Локомотив» — СКА
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