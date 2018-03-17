«Локомотив» вырвал в матче плей-офф победу у победителя регулярного чемпионата КХЛ

Сегодня ярославский «Локомотив» на выезде сыграл второй матч второго раунда плей-офф КХЛ против питерского СКА — победителя регулярного чемпионата. Хозяева проиграли со счётом 1:2. Гол в ворота СКА забили Артур Каюмов и Илья Любушкин.

Ярославский «Локомотив» играл с питерским СКА на выезде

— Счёт в матче открыли игроки СКА, но потом ярославцы смогли отыграться, — говорят спортивные статисты.

Вчера питерский СКА в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ выиграл всухую ярославцев со счётом 4:0. Следующие два матча команды сыграют в Ярославле 19 и 20 марта.