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Ярославских любителей футбола пригласили в тур на матч Россия — Бразилия
14 марта 2018 07:43
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На следующей неделе в Москве на стадионе спорткомплекса «Лужники» сборная России по футболу сразится в товарищеском матче со сборной командой Бразилии. Игра начнётся 23 марта в 7 часов вечера. Футбольный клуб «Шинник» организовал специальный автобусный тур на эту игру.
— Мы уже забронировали билеты на матч для тех, кто приедет в «Лужники» на нашем автобусе, — рассказал менеджер по работе с болельщиками футбольного клуба «Шинник» Василий Вещев. — Вся поездка обойдётся в 1800 рублей.
Записаться можно с сегодняшнего дня и до пятницы с 17 до 19 часов в коммерческом отделе «Шинника» — здание на территории стадиона за бассейном. Уточнить какую-либо информацию по поводу поездки можно в это же время по телефону: (4852) 74-41-22.
Ещё одну автобусную поездку футбольный клуб «Шинник» организовал в Курск на полуфинальный матч Кубка России по футболу, где ярославцы встретятся с местным «Авангардом». Туда записаться также могут все желающие.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Далее: 08.03.2018 В Ярославль привезут автобус подмосковных футбольных фанатов
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