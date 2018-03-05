На первом матче года болельщики ярославского «Шинника» сделали футболистам подарок

Ярославский «Шинник» в первом в этом году матче розыгрыша ФНЛ принимал на своём поле томскую «Томь». Футболисты обеих команд устроили голевую феерию — во время игры было забито и засчитано шесть голов. Матч закончился с ничейным счётом 3:3.

Матч закончился со счётом 3:3

А болельщики ярославского футбольного клуба приготовили для игроков своей команды подарок — большой баннер со словами «Только победа» и изображением бурого медведя.

— Мы все дружно скинулись на «тряпку» — она нам обошлась в 15 тысяч рублей, — рассказал менеджер по работе с болельщиками ярославского «Шинника» Василий Вещев. — Рисовали его две недели.

По итогам матча «Шинник» занимает девятую строчку в турнирной таблице, имея в активе 26 сыгранных матчей и 36 очков.

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