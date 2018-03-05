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Спорт

На первом матче года болельщики ярославского «Шинника» сделали футболистам подарок

5 марта 2018 07:42
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футбол, Шинник, спорт, ФНЛ, Ярославль

Ярославский «Шинник» в первом в этом году матче розыгрыша ФНЛ принимал на своём поле томскую «Томь». Футболисты обеих команд устроили голевую феерию — во время игры было забито и засчитано шесть голов. Матч закончился с ничейным счётом 3:3.

А болельщики ярославского футбольного клуба приготовили для игроков своей команды подарок — большой баннер со словами «Только победа» и изображением бурого медведя.

— Мы все дружно скинулись на «тряпку» — она нам обошлась в 15 тысяч рублей, — рассказал менеджер по работе с болельщиками ярославского «Шинника» Василий Вещев. — Рисовали его две недели.

По итогам матча «Шинник» занимает девятую строчку в турнирной таблице, имея в активе 26 сыгранных матчей и 36 очков.

Читайте также: «Шанс на победу»: определился соперник «Шинника» на полуфинальный матч Кубка России.

Михаил Контуев
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Фото: ФК Томь
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