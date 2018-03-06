Ярославцев вывезут на полуфинал Кубка России по футболу

Болельщики ярославского «Шинника» организовали централизованную поездку на полуфинальный матч Кубка России по футболу, который должен пройти в Курске, поскольку «Авангард» на предыдущих стадиях чаще, чем «Шинник», играл на выезде.

Автобус на матч поедет от стадиона «Шинник»

— Мы организуем выезд на автобусе, — рассказал менеджер по работе с болельщиками футбольного клуба «Шинник» Василий Вещев. — Планируем, что дорога туда и обратно обойдётся по 1900 рублей с человека. Записаться на поездку можно в коммерческом отделе нашего клуба — здание за бассейном.

Ярославский «Шинник» 18 апреля в полуфинальном матче Кубка России по футболу сыграет с курским «Авангардом». Спортивные аналитики говорят, что у чёрно-синих есть все шансы пройти в финал турнира.