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Спорт

Ярославцев вывезут на полуфинал Кубка России по футболу

6 марта 2018 09:05
2 277 15
футбол, Кубок России, спорт, Ярославль, Курск

Болельщики ярославского «Шинника» организовали централизованную поездку на полуфинальный матч Кубка России по футболу, который должен пройти в Курске, поскольку «Авангард» на предыдущих стадиях чаще, чем «Шинник», играл на выезде.

— Мы организуем выезд на автобусе, — рассказал менеджер по работе с болельщиками футбольного клуба «Шинник» Василий Вещев. — Планируем, что дорога туда и обратно обойдётся по 1900 рублей с человека. Записаться на поездку можно в коммерческом отделе нашего клуба — здание за бассейном.

Ярославский «Шинник» 18 апреля в полуфинальном матче Кубка России по футболу сыграет с курским «Авангардом». Спортивные аналитики говорят, что у чёрно-синих есть все шансы пройти в финал турнира.

Михаил Контуев
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Фото: Александра Савельева
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Далее: 01.03.2018 «Локомотив» сыграет последний матч в регулярном чемпионате КХЛ

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