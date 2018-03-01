«Локомотив» сыграет последний матч в регулярном чемпионате КХЛ

Сегодня ярославский «Локомотив» на льду «Арены-2000» примет одного из лидеров Западной конференции — московский ЦСКА.

Ярославский «Локомотив» сегодня сыграет на своём льду против столичного ЦСКА

— В этой встрече необходимо догнать «армейцев» по количеству побед в очных встречах в сезоне, — говорят в ярославском хоккейном клубе.

В этом сезоне «Локомотив» и ЦСКА встречались трижды, и лишь однажды удача улыбнулась «железнодорожникам».

Сегодняшним матчем «Локомотив» завершит своё выступление в регулярном чемпионате КХЛ. И хозяева и гости сегодняшнего матча уже решили поставленные перед ними задачи — обе команды уже прошли в плей-офф.

Соперником «Локомотива» в первом раунде плей-офф стало нижегородское «Торпедо». С ним «железнодорожники» сыграют 3 и 4 марта в Ярославле.