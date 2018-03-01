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«Локомотив» сыграет последний матч в регулярном чемпионате КХЛ
1 марта 2018 17:03
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Сегодня ярославский «Локомотив» на льду «Арены-2000» примет одного из лидеров Западной конференции — московский ЦСКА.
— В этой встрече необходимо догнать «армейцев» по количеству побед в очных встречах в сезоне, — говорят в ярославском хоккейном клубе.
В этом сезоне «Локомотив» и ЦСКА встречались трижды, и лишь однажды удача улыбнулась «железнодорожникам».
Сегодняшним матчем «Локомотив» завершит своё выступление в регулярном чемпионате КХЛ. И хозяева и гости сегодняшнего матча уже решили поставленные перед ними задачи — обе команды уже прошли в плей-офф.
Соперником «Локомотива» в первом раунде плей-офф стало нижегородское «Торпедо». С ним «железнодорожники» сыграют 3 и 4 марта в Ярославле.
Фото: Александра Савельева
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