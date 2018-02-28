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Шанс на победу: определился соперник «Шинника» на полуфинальный матч Кубка России
27 февраля 2018 22:05
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Сегодня в Перми местный «Амкар» в матче 1/4 Кубка России по футболу принимал курский «Авангард». Победителя выявила серия пенальти. В полуфинал прошла команда из Курска — 0:0 (6:7). Им теперь предстоит побороться за выход в финал турнира с ярославским «Шинником».
Фото: Дмитрий Яшин/facebook.com, ФК «Авангард»
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