Шанс на победу: определился соперник «Шинника» на полуфинальный матч Кубка России

Сегодня в Перми местный «Амкар» в матче 1/4 Кубка России по футболу принимал курский «Авангард». Победителя выявила серия пенальти. В полуфинал прошла команда из Курска — 0:0 (6:7). Им теперь предстоит побороться за выход в финал турнира с ярославским «Шинником».



— У «Шиннка» есть все шансы пройти в финал, — говорят спортивные аналитики. — Во-первых, в 1/4-й ярославцы обыграли команду Премьер-лиги, во-вторых, «Авангард», судя по турнирной таблице ФНЛ, ниже черно-синих, и, в-третьих, подопечные Александра Побегалова показали достойную подготовку на сборах в Пафосе.



Несколькими часами ранее «Шинник» за выход в полуфинал сражался в Хабаровске с местной командой «СКА-Хабаровск». Ярославцы также выиграли по итогам серии 11-метровых — 0:0 (4:1).



«Шинник» уже доходил в Кубке России до полуфинала в 2004 году. Тогда ярославцы проиграли грозненскому «Тереку» со счётом 1:2. Тогда после этого поражения в Ярославле ходили скандальные слухи, что главный тренер чёрно-синих Александр Побегалов «слил» игру из-за угроз со стороны представителей чеченского клуба.

Ярославские футболисты радуются выходу в полуфинал