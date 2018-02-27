«Шинник» пробился в полуфинал Кубка России по футболу

Сегодня в Хабаровске состоялся первый матч 1/4 Кубка России по футболу, в котором ярославский «Шинник» сыграл с местной командой «СКА-Хабаровск». Матч закончился со счётом 0:0, поэтому победитель определился в серии 11-метровых. Здесь сильнее оказались подопечные Александра Побегалова — 4:1.

Подопечные Александра Побегалова в матче Кубка России по футболу одолели «СКА-Хабаровск» в серии пенальти

— Это лучшее, что произошло с «Шинником» за последние десять лет, — отметили болельщики ярославской команды.

В полуфинале Кубка России чёрно-синим предстоит сразиться с победителем матча «Амкар» — «Авангард», который состоится сегодня.

«Шинник» уже доходил в Кубке России до полуфинала. Тогда ярославцы проиграли грозненскому «Тереку» со счётом 1:2. Тогда после этого поражения в Ярославле ходили скандальные слухи, что главный тренер чёрно-синих Александр Побегалов «слил» игру из-за угроз со стороны представителей чеченского клуба.

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