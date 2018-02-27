×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Архив
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Обратная связь

Спорт

«Шинник» пробился в полуфинал Кубка России по футболу

27 февраля 2018 14:33
1 898 25
футбол, Кубок России, Шинник, спорт, Ярославль

Сегодня в Хабаровске состоялся первый матч 1/4 Кубка России по футболу, в котором ярославский «Шинник» сыграл с местной командой «СКА-Хабаровск». Матч закончился со счётом 0:0, поэтому победитель определился в серии 11-метровых. Здесь сильнее оказались подопечные Александра Побегалова — 4:1.

— Это лучшее, что произошло с «Шинником» за последние десять лет, — отметили болельщики ярославской команды.

В полуфинале Кубка России чёрно-синим предстоит сразиться с победителем матча «Амкар» — «Авангард», который состоится сегодня.

«Шинник» уже доходил в Кубке России до полуфинала. Тогда ярославцы проиграли грозненскому «Тереку» со счётом 1:2. Тогда после этого поражения в Ярославле ходили скандальные слухи, что главный тренер чёрно-синих Александр Побегалов «слил» игру из-за угроз со стороны представителей чеченского клуба.

Читайте также: «Шинник» вернулся со сборов в Пафосе с четвертым местом.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: ФК Шинник
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Далее: 24.02.2018 Хоккеист ярославского «Локомотива» стал бронзовым призером Олимпиады

Спорт
«Шинник» пробился в полуфинал Кубка России по футболу

«Шинник» пробился в полуфинал Кубка России по футболу
Бизнес
Кредитов стало больше, ставки ниже

Кредитов стало больше, ставки ниже
Спорт
Хоккеист ярославского «Локомотива» стал бронзовым призером Олимпиады

Хоккеист ярославского «Локомотива» стал бронзовым призером Олимпиады
Спорт
Гол ярославца вывел российскую хоккейную сборную в финал Олимпиады

Гол ярославца вывел российскую хоккейную сборную в финал Олимпиады
Погода
Мороз в Ярославле: власти и коммунальщики пообещали реагировать на все жалобы

Мороз в Ярославле: власти и коммунальщики пообещали реагировать на все жалобы

Фильм недели
21 февраля
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
Комментарии (7): Фигня какая-то, да? Тяжко... далее
14 февраля
«50 оттенков свободы»: семейные шалости
Таинственный мужчина в серой кепке крадет данные о миллионере из его офиса, явно замышляя недоброе. Браку главных героев предстоит пройти настоящую...
Комментарии (7): Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 55,90 56,76
EUR 68,40 69,39
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 28.02
USD 55,67 -0,25
EUR 68,66 -0,26
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.