Хоккеист ярославского «Локомотива» стал бронзовым призером Олимпиады

Канадский легионер «Локомотива» Брендон Козун стал бронзовым призером Олимпиады в Корее. Игрок выступает на Играх за свою национальную сборную. В матче за третье место канадцы обыграли чехов со счётом 6:4.

В мачте против чехов Брендон Козун сделал две голевые передачи

— В сегодняшнем матче Брендон Козун сделал две голевые передачи, — уточняют спортивные аналитики.

А вчера сборная России по хоккею нанесла поражение команде Чехии и пробилась в финал турнира Олимпийских игр в Пхёнчхане. Одну из шайб в ворота чехов забросил экс-защитник ярославского «Локомотива» Владислав Гавриков.