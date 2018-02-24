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Хоккеист ярославского «Локомотива» стал бронзовым призером Олимпиады
24 февраля 2018 20:51
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Канадский легионер «Локомотива» Брендон Козун стал бронзовым призером Олимпиады в Корее. Игрок выступает на Играх за свою национальную сборную. В матче за третье место канадцы обыграли чехов со счётом 6:4.
— В сегодняшнем матче Брендон Козун сделал две голевые передачи, — уточняют спортивные аналитики.
А вчера сборная России по хоккею нанесла поражение команде Чехии и пробилась в финал турнира Олимпийских игр в Пхёнчхане. Одну из шайб в ворота чехов забросил экс-защитник ярославского «Локомотива» Владислав Гавриков.
Фото: КХЛ
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