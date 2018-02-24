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Спорт

Гол ярославца вывел российскую хоккейную сборную в финал Олимпиады

24 февраля 2018 17:18
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хоккей, спорт, Ярославль, Гавриков, ОИ-2018

Сборная России по хоккею нанесла поражение команде Чехии и пробилась в финал турнира Олимпийских игр в Пхёнчхане. Полуфинальный поединок, прошедший в корейском Канныне, завершился со счётом 3:0 в пользу россиян. Одну из шайб в ворота чехов забросил экс-защитник ярославского «Локомотива» Владислав Гавриков.

— После того, как российская сборная повела в матче 1:0, защитник Владислав Гавриков не побоялся и пошёл в атаку, которая оказалась голевой, — похвалил хоккеиста за хорошую игру ярославский спортивный журналист Иван Костяев. — Он не побоялся провалиться и пошёл вперед! И в целом он выступил в матче очень хорошо.

За российскую сборную, кроме Владислава Гаврикова, выступает ещё один воспитанник ярославской школы — Сергей Мозякин. За сборные своих команд также играют четверо игроков «Локомотива». Полный состав сборной.

Сборная России впервые за 20 лет пробилась в финал Олимпиады, где встретится с командой Германии, которая сенсационно обыграла Канаду на стадии 1/2 со счетом 4:3. Последний раз российская хоккейная сборная пробивалась в финал Олимпийских игр в Нагано в 1998 году. Тогда наша команда взяла серебро, уступив в этом поединке сборной Чехии.

Финальный матч Россия — Германия пройдёт уже завтра, 25 февраля.

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Михаил Контуев
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