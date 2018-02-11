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Спорт

Ярославский «Шинник» начал борьбу за Кубок ФНЛ с победы

11 февраля 2018 15:34
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футбол, Шинник, спорт, ФНЛ

Ярославский «Шинник» на Кипре в стартовом матче Кубка ФНЛ в группе С сразился с московской «Казанкой». Победу чёрно-синим принесли точные удары по воротам соперника Дениса Магадиева и Алмаза Фатихова в концовке поединка. Итоговый счёт матча — 2:0 в пользу ярославской команды.

— От турнирных задач в Кубке мы не отказываемся, но конкретной цели выиграть турнир мы перед собой не ставим, — объяснил позицию команды главный тренер «Шинника» Александр Побегалов.

Первый официальный матч после зимнего перерыва ярославцы проведут на выезде 27 февраля с командой «СКА-Хабаровск» в рамках четвертьфинала Кубка России.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: ФК Шинник
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