Ярославский «Шинник» начал борьбу за Кубок ФНЛ с победы

Ярославский «Шинник» на Кипре в стартовом матче Кубка ФНЛ в группе С сразился с московской «Казанкой». Победу чёрно-синим принесли точные удары по воротам соперника Дениса Магадиева и Алмаза Фатихова в концовке поединка. Итоговый счёт матча — 2:0 в пользу ярославской команды.

Ярославский «Шинник» на Кипре сыграл с «Казанкой»

— От турнирных задач в Кубке мы не отказываемся, но конкретной цели выиграть турнир мы перед собой не ставим, — объяснил позицию команды главный тренер «Шинника» Александр Побегалов.

Первый официальный матч после зимнего перерыва ярославцы проведут на выезде 27 февраля с командой «СКА-Хабаровск» в рамках четвертьфинала Кубка России.