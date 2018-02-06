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Ярославский «Локомотив» продлил контракт с Максимом Тальбо
6 февраля 2018 09:51
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Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» продлил контракт с канадским нападающим Максимом Тальбо.
— С ним подписан новый однолетний трудовой договор, — уточнили в клубе.
Максим Тальбо выступает за «железнодорожников» с 2016 года. В ярославскую команду хоккеист перешел из «Бостона». В текущем сезоне КХЛ он сыграл 41 матч и набрал 18 (7+11) очков.
Тем временем российские спортсмены готовятся к Олимпиаде, которая пройдёт в этом году в корейском Пхёнчхане. Одним из самых ожидаемых для россиян событий зимних Игр станет мужской турнир по хоккею. Он будет проходить с 14 по 25 февраля. В сборную попали несколько ярославских игроков.
Фото: КХЛ
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