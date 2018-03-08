Зима возвращается: синоптики напугали ярославцев морозами и снегом

Синоптики сообщают о похолодании, которое скоро придёт в европейскую часть России.

Холода в Ярославль вернутся, но ненадолго

— Весна только на календаре, а за окном — зима, — говорят специалисты Гидрометцентра России. — Снега ещё много, и даже еще прибавится.

9 марта из-за близости атмосферных фронтов с запада, местами пройдет небольшой снег. Ночью в Ярославле -14…-12 °C, днем в Москве -8…-6 °C.

10 марта будет облачно. Прогнозируется небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха сильно не изменится.

11 марта с небольшим снегом и несильным ветром, ночью будет -14...-10 °C, днем -8...-6 °C.

В начале следующей недели ожидается погода без осадков, ночью похолодает до -17...-14 °C, а днём будет как и накануне, -8...-5 °C.

Во второй половине марта синоптики ожидают резкого потепления — в Ярославле температура воздуха ожидается выше климатической нормы.