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Зима возвращается: синоптики напугали ярославцев морозами и снегом
8 марта 2018 18:57
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Синоптики сообщают о похолодании, которое скоро придёт в европейскую часть России.
— Весна только на календаре, а за окном — зима, — говорят специалисты Гидрометцентра России. — Снега ещё много, и даже еще прибавится.
9 марта из-за близости атмосферных фронтов с запада, местами пройдет небольшой снег. Ночью в Ярославле -14…-12 °C, днем в Москве -8…-6 °C.
10 марта будет облачно. Прогнозируется небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха сильно не изменится.
11 марта с небольшим снегом и несильным ветром, ночью будет -14...-10 °C, днем -8...-6 °C.
В начале следующей недели ожидается погода без осадков, ночью похолодает до -17...-14 °C, а днём будет как и накануне, -8...-5 °C.
Во второй половине марта синоптики ожидают резкого потепления — в Ярославле температура воздуха ожидается выше климатической нормы.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Далее: 28.02.2018 Весна в Ярославле начнётся с аномальных морозов: когда потеплеет
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