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Мороз в Ярославле: власти и коммунальщики пообещали реагировать на все жалобы
24 февраля 2018 12:06
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В Ярославле городские власти основательно подготовились к морозам. Они говорят, что готовы оперативно реагировать на все ЧП, которые могут произойти, несмотря на то, что все системы ЖКХ заранее проверили.
— На данный момент серьёзных происшествий, связанных с похолоданием, не зафиксировано — ситуация стабильная, — рассказал заместитель мэра Ярославля, директор департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов. — Службы работают в усиленном режиме, увеличено количество бригад на дежурстве.
В мэрии тем временем заверили, что коммунальные службы начеку. Тем мне менее если где-то в городе из-за морозов произойдёт ЧП, то не обязательно ждать, когда коммунальщики это заметят. Можно самим сообщить о проблеме.
— Мы будем реагировать на все заявки, которые жители города сообщат в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону (4852) 40-40-40.
Сегодня ночью в Ярославле было –24 градуса, сейчас уже –17. Синоптики обещают, что в ближайшие дни будет ещё холоднее.
— До 28 февраля на большей части центра России будет аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7–12°, а местами на 15–18° ниже климатической нормы, — сообщают синоптики Гидрометцентра России.
В МЧС предупреждают, что в Ярославле может похолодать до –35 градусов. Детям даже разрешили не ходить в школы и садики.
Читайте также: «Не выходите на улицу!»: каких чрезвычайных ситуаций из-за аномальных морозов опасаются в МЧС.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Далее: 23.02.2018 «Не выходите на улицу!»: каких чрезвычайных ситуаций из-за аномальных морозов опасаются в МЧС
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