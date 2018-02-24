Мороз в Ярославле: власти и коммунальщики пообещали реагировать на все жалобы

В Ярославле городские власти основательно подготовились к морозам. Они говорят, что готовы оперативно реагировать на все ЧП, которые могут произойти, несмотря на то, что все системы ЖКХ заранее проверили.

Одни ярославцы жалуются на мороз, а другим такая погода очень даже по душе

— На данный момент серьёзных происшествий, связанных с похолоданием, не зафиксировано — ситуация стабильная, — рассказал заместитель мэра Ярославля, директор департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов. — Службы работают в усиленном режиме, увеличено количество бригад на дежурстве.

В мэрии тем временем заверили, что коммунальные службы начеку. Тем мне менее если где-то в городе из-за морозов произойдёт ЧП, то не обязательно ждать, когда коммунальщики это заметят. Можно самим сообщить о проблеме.

— Мы будем реагировать на все заявки, которые жители города сообщат в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону (4852) 40-40-40.

Сегодня ночью в Ярославле было –24 градуса, сейчас уже –17. Синоптики обещают, что в ближайшие дни будет ещё холоднее.

— До 28 февраля на большей части центра России будет аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7–12°, а местами на 15–18° ниже климатической нормы, — сообщают синоптики Гидрометцентра России.

В МЧС предупреждают, что в Ярославле может похолодать до –35 градусов. Детям даже разрешили не ходить в школы и садики.

Читайте также: «Не выходите на улицу!»: каких чрезвычайных ситуаций из-за аномальных морозов опасаются в МЧС.