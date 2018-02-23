|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
«Не выходите на улицу!»: каких чрезвычайных ситуаций из-за аномальных морозов опасаются в МЧС
22 февраля 2018 22:21
3 759 4
Спасатели предупреждают ярославцев, что из-за аномальных морозов, прогнозируемых синоптиками, в городе могут произойти чрезвычайные ситуации. Основные — увеличение пожаров из-за неисправности печного, газового и электрооборудования, а также серьёзное увеличение нагрузки на электросети и большое количество замёрзших на улице людей.
— При аномально низких температурах воздуха во избежание переохлаждения и обморожения рекомендуем без необходимости не выходить на улицу, и тем более не отправлять на длительные прогулки детей и домашних животных, — советуют в главном управлении МЧС России по Ярославской области.
Получить обморожение в первую очередь рискуют те, кто отправился погулять в алкогольном опьянении, и те, у кого проблемы с сосудами, а также люди, одевшиеся в тесную влажную одежду.
— При обморожении первым делом нужно согреть обмороженный участок тела, — говорят спасатели. — Ещё помогут теплые напитки: чай, молоко, бульон.
В ближайшие дни в Ярославле будет холодно, а в последние дни февраля в город, по данным синоптиков, придут аномально сильные морозы.
Читайте также: в Ярославле детям из-за морозов разрешили не ходить в школы и садики.
Фото: ГУ МЧСРоссии по Ярославской области
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Погода
Бизнес
Фильм недели
позавчера
«Лёд»: песнь конька и знамени
Выдержав суровые тренировки маэстро тренерского цеха и пройдя через все козни юных завистниц, Надежда отправляется покорять столичный мир фигурного...
есть у фильма одно... далее
14 февраля
«50 оттенков свободы»: семейные шалости
Таинственный мужчина в серой кепке крадет данные о миллионере из его офиса, явно замышляя недоброе. Браку главных героев предстоит пройти настоящую...
Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров