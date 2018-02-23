«Не выходите на улицу!»: каких чрезвычайных ситуаций из-за аномальных морозов опасаются в МЧС

Спасатели предупреждают ярославцев, что из-за аномальных морозов, прогнозируемых синоптиками, в городе могут произойти чрезвычайные ситуации. Основные — увеличение пожаров из-за неисправности печного, газового и электрооборудования, а также серьёзное увеличение нагрузки на электросети и большое количество замёрзших на улице людей.

Синоптики обещают ярославцам резкое похолодание

— При аномально низких температурах воздуха во избежание переохлаждения и обморожения рекомендуем без необходимости не выходить на улицу, и тем более не отправлять на длительные прогулки детей и домашних животных, — советуют в главном управлении МЧС России по Ярославской области.

Получить обморожение в первую очередь рискуют те, кто отправился погулять в алкогольном опьянении, и те, у кого проблемы с сосудами, а также люди, одевшиеся в тесную влажную одежду.

— При обморожении первым делом нужно согреть обмороженный участок тела, — говорят спасатели. — Ещё помогут теплые напитки: чай, молоко, бульон.

В ближайшие дни в Ярославле будет холодно, а в последние дни февраля в город, по данным синоптиков, придут аномально сильные морозы.

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