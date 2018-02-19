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Рекорд по морозам: в Ярославле резко похолодает ко Дню защитника Отечества
19 февраля 2018 17:45
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Масленицу отгуляли как следует, но зима не спешит прощаться с ярославцами. В регион на этой неделе придут первые сильные морозы.
Нынешнее 23 февраля может оказаться самым морозным за последние полвека, — припугнули жителей центра России в центре «Фобос». — В ночь на пятницу 20-градусные морозы будут отмечаться на всей европейской территории России за исключением низовьев Волги и Дона, Крыма и Кубани.
По данным синоптиков Гидрометцентра России, холоднее будет становиться на этой неделе ежедневно. Во вторник днём будет около –6°C, в среду — –10°C, в четверг — –12, а в пятницу — –14°C. Особенно морозно будет в пятницу и в субботу ночью — до –25°C.
А вот в выходные уже начнёт немного теплеть, и выпадет снег.
Тем временем более 1000 человек приняли участие в опросе портала 76.ru в социальной сети «ВКонтакте», ответив, какая зимой погода им больше нравится. Большинство человек (40%) сказали, что им по душе зима снежная. 26% опрошенных вообще не нравится никакая погода в это время года. Ещё 24% проголосовали за морозную погоду. И лишь для 10% участникам опроса любая зима хороша.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Далее: 08.02.2018 Ярославль накроет тихоходный циклон: когда ждать потепления и снега
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