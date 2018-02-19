Рекорд по морозам: в Ярославле резко похолодает ко Дню защитника Отечества

Масленицу отгуляли как следует, но зима не спешит прощаться с ярославцами. В регион на этой неделе придут первые сильные морозы.

Синоптики говорят, что нынешнее 23 февраля может оказаться самым морозным за последние полвека

Нынешнее 23 февраля может оказаться самым морозным за последние полвека, — припугнули жителей центра России в центре «Фобос». — В ночь на пятницу 20-градусные морозы будут отмечаться на всей европейской территории России за исключением низовьев Волги и Дона, Крыма и Кубани.

По данным синоптиков Гидрометцентра России, холоднее будет становиться на этой неделе ежедневно. Во вторник днём будет около –6°C, в среду — –10°C, в четверг — –12, а в пятницу — –14°C. Особенно морозно будет в пятницу и в субботу ночью — до –25°C.

А вот в выходные уже начнёт немного теплеть, и выпадет снег.

Тем временем более 1000 человек приняли участие в опросе портала 76.ru в социальной сети «ВКонтакте», ответив, какая зимой погода им больше нравится. Большинство человек (40%) сказали, что им по душе зима снежная. 26% опрошенных вообще не нравится никакая погода в это время года. Ещё 24% проголосовали за морозную погоду. И лишь для 10% участникам опроса любая зима хороша.