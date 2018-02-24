Ночлежка: четыре истории о тех, кто потерял всё, кроме надежды

— Мечтаю этим летом съездить на Черноморское побережье. В детстве я даже по два раза в год ездил. Последний раз на юге был в восемьдесят седьмом году по турпутевке от завода. Хочу, конечно, в сторону Сочи, но там дорого. Так что, наверное, в сторону Анапы поеду.



Родился в Ярославле. Учился ни на кого, только среднее общее образование. Пошёл работать на завод дизельной аппаратуры, где моя мать работала. Оттуда перешёл на заводскую базу отдыха. Работал там администратором. Во время кризиса в девяносто восьмом году завод продал базу отдыха, а я попал под сокращение. Потом всё закрутилось и поехало... Мать заболела циррозом печени, дотянула до сорока пяти и умерла. Когда лечилась, врач назначил ей наркотические вещества: морфин и промедол.



Друг уговорил меня попробовать. Так и подсел на иглу. Я где-то месяцев одиннадцать был наркоманом, принимал героин. Боролся с зависимостью самостоятельно. Уехал жить к отцу на Нефтестрой, аж неделю не спал.



С отцом общаюсь, он мне помогает, грех жаловаться. Правда, он с моей матерью развелся, когда мне было четыре года, создал другую семью. У него там дочка и сын. Я там уже лишний человек. Брат у меня в Любиме живет. Отец советует к нему ехать, я вот пока в раздумьях.

