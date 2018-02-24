Ночлежка: четыре истории о тех, кто потерял всё, кроме надежды

— Я животину сильно люблю. У меня на квартире рыбки были, аквариум на шесть ведер. Я их самыми первыми завел. Штук пятьдесят, поди. И золотые, и с красной шапочкой были. Потом клетку купил — две птички там жили. Морская свинка Пеппа интересная была, трехцветная. Красивая, зараза! И огурцы сильно любила. Я ей по два-три кило покупал. Мне говорили: «Ты чего, дурак, делаешь? Сам ничего не ешь». А я: «Пускай девчонка ест!». Она у меня и по комнате бегала, ночью со мной спала, на кровать себе клал. А то что, как дурак, домой придёшь, телевизор включишь? А потом запил. Хорошо Ирка, хозяйка, животных забрала, а то передохло бы всё.
Как закончится срок пребывания в ночлежке, буду работу искать. Квартиру мне, конечно, сейчас не снять. Не знаю даже, куда податься. Я привык здесь, во всех комнатах уже спал.
Молодой был — пил, гулял. А сколько возможностей было! И женился бы, и работал. Вот до сих пор гуляю.