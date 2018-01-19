Халява по всему миру: семья ярославцев рассказала, как сэкономить, путешествуя по самым крутым городам

Ярославцы Андрей и Мила Морозовы путешествуют по миру. Они отправились в кругосветное путешествие. Ребята планируют посетить 39 городов в 16 странах. Половину они уже проехали, ещё половина — впереди. Но супруги уже увидели многое и рассказали, как собраться в кругосветку и, главное, как хорошо сэкономить.

Как решились на путешествие вокруг земного шара?

— Летом 2016 года мы побывали в Москве на фестивале путешествия Trip Secrets. А ещё прочитали книгу «Рома едет», которая, как бы это пафосно не звучало, изменила нашу жизнь. Мы решили: «Надо ехать». Готовились к путешествию больше года. И вот мы уже объехали полмира.

Где уже побывали?

— Сейчас мы в Таиланде на острове Пхукет. До этого были в Осло, Бостоне, Кембридже, Нью-Йорке, Вашингтоне, Майами, Гаване, Мехико, Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе, Сан-Франциско, Сиэтле, Ванкувере, Шанхае, Ханчжоу, Нингбо, Гонконге, Шеньчжене, Гуанчжоу, Пекине, Куала-Лумпур, Сингапуре, Бали, Сиднее и Мельбурне.

Чем пришлось пожертвовать?

— Всё свободное время и деньги мы тратили на подготовку. Ну и, конечно, потратили кучу накопленных денег. Сначала планировали, что уложимся в 12 тысяч долларов. Но, надо признаться, спланировали всё же бюджет мы некорректно. Теперь уже понятно, что по факту мы потратим 15 тысяч за пять месяцев.

Работа пять месяцев подождёт?

— Мы работаем удалённо прямо во время путешествия. Ведём несколько SMM-проектов, занимаемся digital-маркетингом и разработкой сайтов.

Самые яркие впечатления из тех мест, где вы побывали?

— Удивило радушие американцев, почти в каждом городе США нас приглашали погостить абсолютно незнакомые люди. В основном участники сообщества Couchsurfing.

В Австралии поселились у девушки, изучающей русскую культуру

Поразила нищета, но в то же время невероятная отзывчивость кубинцев. Разочаровал Китай — большинство людей просто довольно дерзкие. Местная кухня стимулирует кушать пореже, а «Великая китайская интернет-стена» блокирует почти весь интернет, которым мы привыкли пользоваться. Но главные впечатления всегда связаны с людьми. На нашем пути встречаются потрясающие ребята, с которыми мы живём и проводим время в незнакомых городах. Благодаря им в путешествии мы живём жизнью местных жителей — это потрясающий опыт, который вам не предложит ни одно турагентство.

На чём сэкономить в путешествии?

Жильё

— Здесь на помощь придёт сервис Airbnb. Это сайт, на котором можно снять квартиру у местных жителей. Сегодня он охватывает почти 200 стран. Это значит, что арендовать жильё с его помощью можно теперь где угодно. Сайт, в отличие от хостелов и отелей, даёт возможность почувствовать себя немного местным в незнакомой стране. Как правило, все хосты на Airbnb хоть как-то владеют английским. Русский отмечать не советуем. Этим вы существенно ограничите количество вариантов в поиске.

Еда

— Если в путешествии снимать квартиру или останавливаться в хостеле, то там наверняка есть кухня, где можно готовить еду самостоятельно. В отелях так не получится. Иногда в стоимость проживания включают завтрак, но в бюджетных гостиницах и он зачастую за дополнительную плату. Поэтому первый вариант более выгоден не только ввиду экономии на жилье, но и из-за возможности сэкономить на питании. Во время заселения в квартиру поинтересуйтесь у хозяев, где поблизости есть недорогие продуктовые магазины. Часто хозяева квартир позволяют пользоваться некоторыми продуктами на своей кухне: солью, сахаром, чаем, кофе, приправами и прочим. Это помогает сэкономить ещё немного. В хостелах же на кухне почти всегда можно найти коробки с бесплатной едой от предыдущих постояльцев, которые не доели свои припасы и оставили их для других. Такие продукты обычно складывают в специально отведенном месте, откуда их могут брать все желающие.

Вы удивитесь, в Китае рис стоит дороже, чем в России

Нью-Йорк

Жильё

— Оно здесь дорогое, особенно на Манхэттене. Поэтому единственный способ сэкономить — найти хоста на Couchsurfing. Кстати, переночевать в Центральном парке, как почему-то многие думают в России, не выйдет — лавки рядом с ним, как правило, заняты бездомными.

Транспорт

— Если вы здесь на неделю и более, покупайте проездной в автоматах подземки, они действуют на все основные виды транспорта, и их нужно прислонять к специальным терминалам на остановках или в транспорте перед поездкой. Можете попробовать прокатиться зайцем, но имейте ввиду, что в часы пик здесь работают контролёры. И ещё, не садитесь ни за что в машины к «бомбилам». Официальные жёлтые такси обойдутся дешевле, а частники частенько разводят туристов на деньги.

Питание

— Если вы остановились там, где есть кухня — готовьте завтраки и ужины, пообедать можно салатом из супермаркета или поискать дешёвые заведения, например, на той же Уолл-стрит можно найти недорогие бизнес-ланчи.

Развлечения

— В большинство музеев вы можете заплатить столько, сколько посчитаете нужным (похоже на пожертвование) — например, за 1$ сходить в Американский музей естественной истории.

Халява

— Здесь есть чем заняться без денег, начиная от залипания на небоскребы, Таймс Сквер и другие места из фильмов до абсолютно бесплатного парома на Статен-Айленд, по пути к которому можно увидеть Статую Свободы.

В Нью-Йорке много дымящих улиц

Гавана

Жильё

— Несмотря на официальный запрет, многие кубинцы радушно и бесплатно принимают путешественников с сайта Couchsurfing, другой бюджетный вариант — Casa Particular — остановиться дома у местных жителей за деньги, средняя стоимость ночи — 30 CUC (30 USD). Проблем с тем, чтобы снять что-то на месте, не будет!

— Общественный транспорт здесь неплохо развит, поэтому если вы не говорите по-испански, обменяйте немного куков (валюта для иностранцев) на песо (валюта для местных) и катайтесь вместе с другими кубинцами на автобусах всего за 1 песо. Для сравнения, туристический автобус для ближайшего пляжа стоит 5 куков в одну сторону, а это в 125 раз дороже!

Съездили на бейсбол в Гаване

Питание: с ним у вас будут проблемы! Привычная еда будет стоить недешево, но можно спросить у местных неплохие кафе. На супермаркеты не рассчитывайте, здесь они только начинают появляться, местные сюда ходят как в музей — поглазеть. Ассортимент ещё скудный.

Развлечения: город надоест вам через пару дней, можно попытаться попасть на танцы, либо проводить время красивых на пляжах. Ехать полчаса на автобусе.

Халява: здесь очень дешевый ром, а потому и реально крепкие коктейли.

Уличное искусство в Гаване

Ханчжоу

Жильё. Неподалеку от живописного озера Сиху есть куча небольших гостиниц и хостелов, где можно недорого снять комнату. Здесь можно снять номер с большой кроватью, телевизором, душем за 18$ в сутки.

Транспорт. Проезд тут нужно оплачивать при входе. Билет стоит пару юаней, но водитель сдачи не дает, поэтому в автобус лучше заходить с мелкими купюрами в кармане.

Здесь растёт знаменитый китайский чай

Питание. От китайской кухни не стоит ждать ничего хорошего. Совсем! Но в Поднебесной распространена японская сеть итальянских ресторанов Saizeriya, где можно за 10$ на двоих съесть по три блюда и выпить бутылочку вина.

Развлечения. В Ханчжоу едут ради духовного отдыха и умиротворения, поэтому развлекаться здесь стоит прогулками вокруг озера, наслаждаясь непередаваемой красотой окружающей природы.

Халява. Ежедневно в 19 часов на озере проходит шоу фонтанов и оно даст фору разрекламированным фонтанам Беллаждио в Лас-Вегасе — вход бесплатный, но хорошие места нужно занимать за час до начала.

Гонконг

Жильё. Самый бюджетный вариант — Chungking Mansions — это комплекс зданий неподалеку от набережной, в котором несколько сотен гестхаусов и хостелов. Потратив пару часов на прогулку между корпусами и этажами, можно найти приемлемый вариант, как бонус — всегда можно и даже нужно торговаться.

Транспорт. Метро — лучший способ перемещаться по городу, а если купить и пополнить карту Octopus, то еще можно неплохо сэкономить. Карту можно будет вернуть и получить часть неиспользованных денег!

Питание. Как можно догадаться, самая распространенная и дешевая кухня — китайская. Питаться на фудкортах в торговых центрах — дорого, поэтому стоит поискать недорогие забегаловки с европейской кухней с помощью приложения FourSquare.

В Шанхае пара нашла вкусное местечко

Развлечения. Здесь обязательно стоит забраться на пик Виктория — высочайшую точку гонконгских островов. Лучше покупать комбинированный билет: вход на Sky Terrace + проезд туда и обратно на канатном трамвае за 90 гонконгских долларов (11.50 американских). Дело в том, что пик Виктория находится на высоте 554 метра над уровнем моря и пеший путь наверх довольно непростой. На горе множество крутых склонов, так что поездка на трамвае сэкономит очень много нервов и сил.

Халява. По Гонконгу приятно просто гулять, здесь небоскребы сменяются парками с экзотическими птицами и растениями. Симфония огней — всемирно известное световое шоу на набережной оказалась всего лишь «подмигиванием» зданий под еле доносившуюся издалека музыку. Здесь же на набережной стоит заглянуть на Аллею Звезд «Голливуда Востока».

Большой Будда в Гонкогне

Сидней

Жильё. Ищите хоста на Couchsurfing. Другой бюджетный вариант — арендовать номер в гостиницах при общежитиях многочисленных ВУЗов.

Транспорт. Пожалуй, самый дорогой в мире… из аэропорта лучше пешком пройти два километра до станции Mascot, а там уже сесть в метро до города, так можно сэкономить 10–12$, но в любом случае понадобится транспортная карта Opal, получить которую можно бесплатно в кассах, а пополнять с помощью терминалов или мобильного приложения.

Питание. Если вы остановились неподалеку от учебного заведения, тогда найти бизнес-ланч за 10–15$ на человека будет не сложно, но если есть возможность готовить самим — это оптимальный вариант: продукты качественные и не такие дорогие.

Развлечения: пляжный отдых очень развит и распространен в Сиднее, на пляжах проходят вечеринки, соревнования по волейболу. Да и просто поплавать на волнах — отличное решение!

Халява: отправляйтесь исследовать многочисленные пляжи, парки и другие пешеходные маршруты — здесь потрясающая природа и это бесплатно.

Интересные факты