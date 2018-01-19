Халява по всему миру: семья ярославцев рассказала, как сэкономить, путешествуя по самым крутым городам
Ярославцы Андрей и Мила Морозовы путешествуют по миру. Они отправились в кругосветное путешествие. Ребята планируют посетить 39 городов в 16 странах. Половину они уже проехали, ещё половина — впереди. Но супруги уже увидели многое и рассказали, как собраться в кругосветку и, главное, как хорошо сэкономить.
Как решились на путешествие вокруг земного шара?
— Летом 2016 года мы побывали в Москве на фестивале путешествия Trip Secrets. А ещё прочитали книгу «Рома едет», которая, как бы это пафосно не звучало, изменила нашу жизнь. Мы решили: «Надо ехать». Готовились к путешествию больше года. И вот мы уже объехали полмира.
Где уже побывали?
— Сейчас мы в Таиланде на острове Пхукет. До этого были в Осло, Бостоне, Кембридже, Нью-Йорке, Вашингтоне, Майами, Гаване, Мехико, Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе, Сан-Франциско, Сиэтле, Ванкувере, Шанхае, Ханчжоу, Нингбо, Гонконге, Шеньчжене, Гуанчжоу, Пекине, Куала-Лумпур, Сингапуре, Бали, Сиднее и Мельбурне.
Чем пришлось пожертвовать?
— Всё свободное время и деньги мы тратили на подготовку. Ну и, конечно, потратили кучу накопленных денег. Сначала планировали, что уложимся в 12 тысяч долларов. Но, надо признаться, спланировали всё же бюджет мы некорректно. Теперь уже понятно, что по факту мы потратим 15 тысяч за пять месяцев.
Работа пять месяцев подождёт?
— Мы работаем удалённо прямо во время путешествия. Ведём несколько SMM-проектов, занимаемся digital-маркетингом и разработкой сайтов.
Самые яркие впечатления из тех мест, где вы побывали?
— Удивило радушие американцев, почти в каждом городе США нас приглашали погостить абсолютно незнакомые люди. В основном участники сообщества Couchsurfing.
Каучсёрфинг — это одна из крупнейших гостевых сетей. Она работает в интернете в виде онлайн-сервиса. На портале зарегистрированы более семи миллионов человек в 246 странах. Члены сообщества предоставляют друг другу помощь и ночлег во время путешествий и организуют совместные путешествия.
- Поразила нищета, но в то же время невероятная отзывчивость кубинцев.
- Разочаровал Китай — большинство людей просто довольно дерзкие. Местная кухня стимулирует кушать пореже, а «Великая китайская интернет-стена» блокирует почти весь интернет, которым мы привыкли пользоваться.
- Но главные впечатления всегда связаны с людьми. На нашем пути встречаются потрясающие ребята, с которыми мы живём и проводим время в незнакомых городах. Благодаря им в путешествии мы живём жизнью местных жителей — это потрясающий опыт, который вам не предложит ни одно турагентство.
Андрей и Мила Морозовы познакомились 8 лет назад, 7,5 из которых женаты. Андрей уже 10 лет занимается маркетингом и рекламой. Долгое время работал в сети кинотеатров на полную ставку, потом с кинотеатрами в качестве рекламного агента. Cейчас он настраивает рекламу в поисковиках и социальных сетях, а также ведет несколько SMM-проектов — продвижение в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook. Мила пишет тексты для сайтов и контекстной рекламы. Ребята работают удалённо. Всё что им требуется — это ноутбук и интернет.
На чём сэкономить в путешествии?
Жильё
— Здесь на помощь придёт сервис Airbnb. Это сайт, на котором можно снять квартиру у местных жителей. Сегодня он охватывает почти 200 стран. Это значит, что арендовать жильё с его помощью можно теперь где угодно. Сайт, в отличие от хостелов и отелей, даёт возможность почувствовать себя немного местным в незнакомой стране. Как правило, все хосты на Airbnb хоть как-то владеют английским. Русский отмечать не советуем. Этим вы существенно ограничите количество вариантов в поиске.
Еда
— Если в путешествии снимать квартиру или останавливаться в хостеле, то там наверняка есть кухня, где можно готовить еду самостоятельно. В отелях так не получится. Иногда в стоимость проживания включают завтрак, но в бюджетных гостиницах и он зачастую за дополнительную плату. Поэтому первый вариант более выгоден не только ввиду экономии на жилье, но и из-за возможности сэкономить на питании. Во время заселения в квартиру поинтересуйтесь у хозяев, где поблизости есть недорогие продуктовые магазины. Часто хозяева квартир позволяют пользоваться некоторыми продуктами на своей кухне: солью, сахаром, чаем, кофе, приправами и прочим. Это помогает сэкономить ещё немного. В хостелах же на кухне почти всегда можно найти коробки с бесплатной едой от предыдущих постояльцев, которые не доели свои припасы и оставили их для других. Такие продукты обычно складывают в специально отведенном месте, откуда их могут брать все желающие.
Нью-Йорк
Жильё
— Оно здесь дорогое, особенно на Манхэттене. Поэтому единственный способ сэкономить — найти хоста на Couchsurfing. Кстати, переночевать в Центральном парке, как почему-то многие думают в России, не выйдет — лавки рядом с ним, как правило, заняты бездомными.
Транспорт
— Если вы здесь на неделю и более, покупайте проездной в автоматах подземки, они действуют на все основные виды транспорта, и их нужно прислонять к специальным терминалам на остановках или в транспорте перед поездкой. Можете попробовать прокатиться зайцем, но имейте ввиду, что в часы пик здесь работают контролёры. И ещё, не садитесь ни за что в машины к «бомбилам». Официальные жёлтые такси обойдутся дешевле, а частники частенько разводят туристов на деньги.
Питание
— Если вы остановились там, где есть кухня — готовьте завтраки и ужины, пообедать можно салатом из супермаркета или поискать дешёвые заведения, например, на той же Уолл-стрит можно найти недорогие бизнес-ланчи.
Развлечения
— В большинство музеев вы можете заплатить столько, сколько посчитаете нужным (похоже на пожертвование) — например, за 1$ сходить в Американский музей естественной истории.
Халява
— Здесь есть чем заняться без денег, начиная от залипания на небоскребы, Таймс Сквер и другие места из фильмов до абсолютно бесплатного парома на Статен-Айленд, по пути к которому можно увидеть Статую Свободы.
Гавана
Жильё
— Несмотря на официальный запрет, многие кубинцы радушно и бесплатно принимают путешественников с сайта Couchsurfing, другой бюджетный вариант — Casa Particular — остановиться дома у местных жителей за деньги, средняя стоимость ночи — 30 CUC (30 USD). Проблем с тем, чтобы снять что-то на месте, не будет!
— Общественный транспорт здесь неплохо развит, поэтому если вы не говорите по-испански, обменяйте немного куков (валюта для иностранцев) на песо (валюта для местных) и катайтесь вместе с другими кубинцами на автобусах всего за 1 песо. Для сравнения, туристический автобус для ближайшего пляжа стоит 5 куков в одну сторону, а это в 125 раз дороже!
Питание: с ним у вас будут проблемы! Привычная еда будет стоить недешево, но можно спросить у местных неплохие кафе. На супермаркеты не рассчитывайте, здесь они только начинают появляться, местные сюда ходят как в музей — поглазеть. Ассортимент ещё скудный.
Развлечения: город надоест вам через пару дней, можно попытаться попасть на танцы, либо проводить время красивых на пляжах. Ехать полчаса на автобусе.
Халява: здесь очень дешевый ром, а потому и реально крепкие коктейли.
Ханчжоу
Жильё. Неподалеку от живописного озера Сиху есть куча небольших гостиниц и хостелов, где можно недорого снять комнату. Здесь можно снять номер с большой кроватью, телевизором, душем за 18$ в сутки.
Транспорт. Проезд тут нужно оплачивать при входе. Билет стоит пару юаней, но водитель сдачи не дает, поэтому в автобус лучше заходить с мелкими купюрами в кармане.
Питание. От китайской кухни не стоит ждать ничего хорошего. Совсем! Но в Поднебесной распространена японская сеть итальянских ресторанов Saizeriya, где можно за 10$ на двоих съесть по три блюда и выпить бутылочку вина.
Развлечения. В Ханчжоу едут ради духовного отдыха и умиротворения, поэтому развлекаться здесь стоит прогулками вокруг озера, наслаждаясь непередаваемой красотой окружающей природы.
Халява. Ежедневно в 19 часов на озере проходит шоу фонтанов и оно даст фору разрекламированным фонтанам Беллаждио в Лас-Вегасе — вход бесплатный, но хорошие места нужно занимать за час до начала.
Гонконг
Жильё. Самый бюджетный вариант — Chungking Mansions — это комплекс зданий неподалеку от набережной, в котором несколько сотен гестхаусов и хостелов. Потратив пару часов на прогулку между корпусами и этажами, можно найти приемлемый вариант, как бонус — всегда можно и даже нужно торговаться.
Транспорт. Метро — лучший способ перемещаться по городу, а если купить и пополнить карту Octopus, то еще можно неплохо сэкономить. Карту можно будет вернуть и получить часть неиспользованных денег!
Питание. Как можно догадаться, самая распространенная и дешевая кухня — китайская. Питаться на фудкортах в торговых центрах — дорого, поэтому стоит поискать недорогие забегаловки с европейской кухней с помощью приложения FourSquare.
Развлечения. Здесь обязательно стоит забраться на пик Виктория — высочайшую точку гонконгских островов. Лучше покупать комбинированный билет: вход на Sky Terrace + проезд туда и обратно на канатном трамвае за 90 гонконгских долларов (11.50 американских). Дело в том, что пик Виктория находится на высоте 554 метра над уровнем моря и пеший путь наверх довольно непростой. На горе множество крутых склонов, так что поездка на трамвае сэкономит очень много нервов и сил.
Халява. По Гонконгу приятно просто гулять, здесь небоскребы сменяются парками с экзотическими птицами и растениями. Симфония огней — всемирно известное световое шоу на набережной оказалась всего лишь «подмигиванием» зданий под еле доносившуюся издалека музыку. Здесь же на набережной стоит заглянуть на Аллею Звезд «Голливуда Востока».
Сидней
Жильё. Ищите хоста на Couchsurfing. Другой бюджетный вариант — арендовать номер в гостиницах при общежитиях многочисленных ВУЗов.
Транспорт. Пожалуй, самый дорогой в мире… из аэропорта лучше пешком пройти два километра до станции Mascot, а там уже сесть в метро до города, так можно сэкономить 10–12$, но в любом случае понадобится транспортная карта Opal, получить которую можно бесплатно в кассах, а пополнять с помощью терминалов или мобильного приложения.
Питание. Если вы остановились неподалеку от учебного заведения, тогда найти бизнес-ланч за 10–15$ на человека будет не сложно, но если есть возможность готовить самим — это оптимальный вариант: продукты качественные и не такие дорогие.
Развлечения: пляжный отдых очень развит и распространен в Сиднее, на пляжах проходят вечеринки, соревнования по волейболу. Да и просто поплавать на волнах — отличное решение!
Халява: отправляйтесь исследовать многочисленные пляжи, парки и другие пешеходные маршруты — здесь потрясающая природа и это бесплатно.
Интересные факты
- В маршруте кругосветки Андрея и Милы Морозовых 39 пунктов назначения: 24 перелета, 7 поездов и 8 автобусов.
- Стоимость всех билетов на одного человека — около 135 000 руб.
- Ради экономии на билетах в Азии часто летали авиакомпаний AirAsia, которая базируется в Куала-Лумпур, и благодаря этому уже 4 раза пересекли экватор.
- Прогуливались в 47 градусную жару по Сиднею.
- Готовили блины или борщ почти в каждом городе по маршруту кругосветки.
- Консультировали ученого и писателя из Сингапура о продовольственном эмбарго России.
- Проиграли в Лас-Вегасе 2$. Главное — вовремя остановиться!
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