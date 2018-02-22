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Банковская карта: инструкция по применению
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С банковской картой сегодня знаком может и не каждый первый, но каждый второй точно. И если со стандартными операциями уже практически ни у кого не возникает проблем, то о некоторых возможностях банковской карты многие даже не догадываются. Как тратить деньги, при этом зарабатывая? Как спасти свои сбережения от мошенников? И как превратить номер мобильного в банковскую карту? При помощи экспертов отрасли была составлена настоящая инструкция по применению.
Немного статистики

Всевозможные выплаты, будь то заработная плата, пенсия, пособие или стипендия, приходят в большинстве случаев на банковскую карту. Но насколько активно ярославцы внедряют в свою жизнь безналичный расчет?


Евгений Ефремов, заместитель управляющего отделением по Ярославской области Главного управления Центрального банка РФ по Центральному федеральному округу:
— Ярославцы, как в принципе и все жители России, начали более активно пользоваться банковскими картами. Приведу сухие цифры статистики: на руках у жителей Ярославля и области на сегодняшний день более 2 300 000 банковских карт. Из них уже более 300 000 карт новой платежной системы «МИР». По сравнению с 2016 годом количество операций увеличилось на 208,5%, а количество карт — на 10%. Средняя покупка составляет 860 рублей. С помощью банковских карт в течение 2017 года было осуществлено более 105 миллионов операций на сумму более 90 миллиардов рублей. Именно поэтому можно сказать, что карты все больше и больше входят в нашу жизнь, набирая особую популярность.
Банковская карта не может функционировать сама по себе, она существует в рамках определенной платежной системы. До недавнего времени самыми распространенными в России были две международные системы: MasterCard и Visa.
Но в 2017 году был внесен ряд поправок в законодательство, благодаря которым активно стала внедряться карта российской системы «МИР». Теперь она обязательна для получателей бюджетных средств.
Евгений Ефремов:

— Пока в отношении карты «МИР» есть еще некое недопонимание среди тех, кому она предназначена. Нет необходимости сейчас сразу идти в банк и перевыпускать карту. По закону установлен трехэтапный переход.

1. С 1 июля 2017 года началась выдача карт «МИР» новым получателям бюджетных средств. Например, новым сотрудникам государственных учреждений.

2. До 1 июля 2018 году на нее должны быть переведены все работники бюджетной сферы.

3. До 1 июля 2020 года на карту «МИР» перейдут все пенсионеры, ранее получавшие денежные средства на карту.

Переход на получение бюджетных выплат через карту «МИР» обязателен только для тех получателей, которым ранее указанные средства зачислялись на банковскую карту. Например, до сих пор около 50% пенсионеров получают денежные средства наличными. Их, как и прежде, передают лично в руки почтальоны. Так вот, никто не может заставить их оформить переход на выплату пенсии безналичным путем, это решение может быть строго добровольным. Обязательным является перевод на карту «МИР» только тех пенсионеров, которые уже получают бюджетные средства на карту. При этом и в этом случае они могут вернуться к получению пенсии наличными деньгами, обратившись с соответствующим заявлением в пенсионный фонд.
Елена Тергаева, директор управления прямых продаж ПАО «Сбербанк»:
— Сбербанк в 2017 году выдал более 100 тысяч карт «МИР» получателям бюджетных средств в рамках зарплатного проекта. Пенсионеры при плановом перевыпуске карты международной системы получают уже «МИР». По потребительским свойствам они практически ничем не отличаются. Степени защиты имеют те же самые. Единственное ограничение пока за рубежом эти карты не обслуживаются.
Наталья Хабарова, заместитель директора Ярославского РФ АО «Россельхозбанк»:
— Да, действительно, по карте «МИР» пока не произвести банковские операции практически ни в одной зарубежной стране. Но банки работают над кобрендинговыми проектами, чтобы совместить в одной карте несколько платежных систем. «Россельхозбанк», например, сейчас работает совместно с UnionPay. Благодаря этому сотрудничеству, картой «МИР» можно будет расплачиваться в Юго-Восточной Азии.
Как уже отметили эксперты, платежная система играет не последнюю роль в хождении карты в разных странах. Только ли три системы существуют?
Евгений Свиликов, управляющий директор по развитию розничного бизнеса операционного офиса «Ярославский» ПАО АКБ «Связь-банк»:
— Ни для кого не секрет, что самые популярные и известные сегодня платежные системы — это MasterCard, Visa и «МИР». Хотя существует их гораздо больше: American Express, Diners Club, японская система JCB, в «Связь-банке» она представлена, и китайская — UnionPay. На самом деле по потребительским свойствам большой разницы нет. Она появляется только при совершении операций за рубежом, и то потребитель не почувствует отличий.
Банковская карта — не просто кусок пластика, это ключ доступа к банковскому счету.
Евгений Малетин, директор офиса продаж и обслуживания АО «МегаФон-Ритейл» в г. Ярославль,
Тутаевское шоссе, 1:
«Мегафон» также предлагает банковские карты. Они бывают как контактные, так и бесконтактные. И наши карты не именные, они просто привязаны к номеру телефона. В неименных картах есть свой плюс — родители могут передать их детям. Родители смогут полностью контролировать траты ребенка, просто проверяя баланс мобильного телефона. Ведь по сути баланс карты равен балансу телефона. Более того, обычно на телефоне хранится небольшая сумма денег, и даже если карту у ребенка украдут, то это не будет крупной потерей. Кстати, ребенок сможет расплачиваться только в магазинах, где
установлены специальные аппараты — POS-терминалы. Таким образом, исключается возможность покупки по карте в сомнительных торговых точках.
Когда речь заходит об оплате покупок банковской картой, особенно бесконтактной, встает вопросе о безопасности средств на счету. Какие ловушки сегодня устраивают мошенники?
Евгений Ефремов:
— Защита карты — в самом человеке. Основной способ хищения средств с банковской карты — использование методов социальной инженерии. И самая главная опасность таится в голове человека. Чтобы защитить себя от ловушек, подготовленных мошенниками, нужно лишь внимательно читать все условия и аккуратно обращаться с картой. Что касается бесконтактного способа, при помощи специального считывающего устройства мошенники могут скачать информацию с карты. Им достаточно лишь приложить устройство к тому месту, где она находится. Поэтому необходимо карту хранить как можно дальше. Стоит помнить главный принцип: чем удобнее вам, тем удобнее и мошенникам.
Насколько же далеко нужно прятать карту, чтобы не оставить злоумышленникам шансов?
Елена Тергаева:
— По нашей информации, случаев мошенничества по считыванию карт в нашем регионе не зафиксировано. Как объясняют эксперты, расстояние между картой и считывающим устройством должно составлять не более 4 см. Дистанция на таком расстоянии между людьми маловероятна, но в любом случае, если карта с бесконтактной оплатой лежит где-то в глубине сумочки, этого вполне достаточно для обеспечения безопасности денежных средств.
Анара Соловьева, начальник отдела продаж и обслуживания клиентов ОО «Ярославский» ПАО АКБ «Связь-банк»:
— Помимо того, что мошенники могут украсть данные или даже саму карту, они еще и расставляют ловушки в Сети, ведь сегодня львиная доля банковских операций, в том числе и всевозможных покупок, происходит в Сети. Для защиты банки разрабатывают разные способы. Так, например, для совершения оплаты с карты сейчас недостаточно просто ввести номер телефона, ПИН-код и CVV, срок действия, дополнительно на телефон приходит SMS-подтверждение.
Кредит или дебет
Детально изучив устройство карты, стоит также подробно разобраться в видах банковских карт. Многие по привычке любой «пластик» называют кредиткой. Но это неверный подход. Банковские карты подразделяются дебетовые и кредитные.
Не все банковские карты бесплатны в обслуживании, а стоимость зависит от ее статуса. Все карты можно поделить на стандартные и золотые или премиальные. Так вот, обслуживание стандартных карт обходится гораздо дешевле их владельцам. С чем же это связано?
Евгений Свиликов:
— Существенная разница в цене обслуживания премиальных карт складывается из стоимостей дополнительных услуг, включенных в пакет, которым они обладают. Например, в пакет обладателя платиновых карт входит консьерж-служба, страхование жизни при поездках за границу, определенные лимиты на снятие наличности, они значительно выше, чем на стандартных картах, повышенные бонусы и скидки (до 5–10%). Обслуживание премиальных карт стоит около 20–25 тысяч рублей в год, в то время как стандартные обходятся владельцам в 500700 рублей в год.
Анара Соловьева:
— В «Связь-банке» дополнительным бонусом к премиальным картам идет карта Priority Pass, которая позволяет проходить в VIP-залы ожидания в аэропортах.
То есть держатели премиальных карт не просто переплачивают за определенный статус, прежде всего они платят за создание дополнительного комфорта. И раз разговор зашел о бонусных программах, то стоит рассказать о них подробнее.
Евгений Свиликов:
— Одним из самых популярных сегодня способов мотивации клиентов является кешбэк. В «Связь-банке» он действует для держателей кредитных карт и составляет 7%. При этом распространяется он не только на кредитные средства, но и на собственные, хранящиеся на этой кредитной карте. Начисляется кешбэк в рублях в конце каждого месяца, распространяется на 5 категорий: авиабилеты, автозаправки и автосервисы, рестораны и кафе, развлечения и досуг, строительство и ремонт. Категорию можно менять раз в месяц. Единственное ограничение — сумма кешбэка в месяц не может превышать 5000 рублей.
Анара Соловьева:
— Для дебетовых карт существует система «Признание», которая позволяет за покупки получать бонусы. Тратить их клиент может, приобретая товары на Оzon.ru.
Елена Тергаева:
— У Сбербанка действует своя бонусная система «Спасибо». Распространяется она на все виды карт: и кредитные, и дебетовые. У клиента существует один бонусный счет, где накапливаются все бонусы, которые он получает за совершение любой операции. Бонусная программа разделяет карты на премиальные и стандартные. Сейчас по золотой дебетовой карте, доступной в рамках наших зарплатных проектов, бонусы в кафе и ресторанах начисляются в размере 5%, в супермаркетах — 1%, по остальным категориям — 0,5%. Существуют карты, на которые бонусы начисляются в милях, например, кобрендинговая карта «Аэрофлот». Пользователь сам выбирает, что ему выгодно.
Евгений Малетин:

— Сама система лояльности от «Мегафон» очень схожа с банковскими системами. У нас существует выплата процента на остаток и, конечно же, кешбэк. Пока карта еще совсем молодая, эти системы только развиваются, и партнерства расширяются. В Ярославле на сегодняшний день начисления производятся в интернет-магазине игрушек Toy.ru в размере 5%. И есть скидка в 20% на билеты в кино через портал «Киноход» при оплате банковской картой «Мегафон». Условия выплаты процента на остаток: на счету карты нужно держать от 500 рублей до 200 000 рублей, тогда каждый месяц будет начисляться 8% на остаток. Но карта «Мегафона» обладает еще одним преимуществом. Современную жизнь просто невозможно представить без интернета, «серфингом» занимаются даже представители более взрослого поколения. А для этого нужны заветные мегабайты. И поэтому мы предлагаем дополнительный бонус. При подключении карты и совершении первой оплаты пользователь сразу получает один бонусный гигабайт. Далее за каждые потраченные полные 100 рублей —по 10 мегабайт. Не так давно «Мегафон» предложил своим абонентам воспользоваться услугой #Специи — это услуга кешбэк за покупки в интернете с помощью банковской карты «Мегафон». В сервисе #Специи представлена 391 популярная онлайн-площадка из 19 категорий: электроника, одежда и аксессуары, спорт, путешествия и другие. Для того чтобы получить кешбэк, необходимо авторизоваться по номеру телефона, выбрать рубрику и ознакомиться с выгодными условиями от партнеров «Мегафона». Затем нужно просто перейти на интересующий сайт по ссылке, совершить покупку любым удобным способом. Размер кешбэка может достигать 15% от суммы покупки.
Сервис #Cпеции отличает то, что абоненты смогут потратить вернувшиеся деньги не только на связь, но и любые другие покупки, а также снять наличными с помщью банковской карты «Мегафон».
Подробнее про услугу #Cпеции на special.megafon.ru
Как получить карту в банке знает каждый, а вот оформлять банковскую карту у оператора связи явно приходилось не всем.
Евгений Малетин:
1
Действующему абоненту — с паспортом прийти в офис и попросить специалиста выдать карту. К одному счету можно прикрепить до 10 карт. Каждая будет защищена ПИН-кодом.
2
Тем, кто только решил стать абонентом «Мегафона», можно прийти в офис подключиться, либо перевести номер с сохранением и получить карту. К
большинству тарифов она выдается бесплатно. В отличие от других банков, в «Мегафоне» нет платы за годовое обслуживание карты.
Наталья Хабарова:
— В рамках системы лояльности от «Россельхозбанка» начисляется на карты пользователей 1,5% от любой покупки. Ставка не дифференцируется по партнерам и распространяется на все виды карт. Система подключается бесплатно, никаких лимитов на проведение операций не существует. Использовать баллы можно по определенным программам: кобрендинговым с авиакомпаниями, РЖД, либо потратить для бронирования отелей и на витрине «Озона». Владельцы карт премиального обслуживания могут выбрать и путевую карту.
И все-таки главная проблема каждого из нас — снятие наличных со своей банковской карты. Ведь иногда приходится за это заплатить комиссию. Можно ли избежать дополнительных расходов, даже пользуясь банкоматами других банков?
Наталья Хабарова:
— Банки для создания более комфортных условий своим клиентам стараются объединять сети своих банкоматов. В «Россельхозбанке» с этого года действует новый тарифный план «Статус» для участников зарплатного проекта, который позволяет снимать денежные средства со счета без ограничений по количеству и принадлежности банкомата. Держатели таких карт могут производить операции в любом банкомате без комиссии.
Анара Соловьева:
— В «Связь-банке» льготный период может достигать 55 дней, отсчет идет от первого числа месяца. То есть клиент сделал трату в одном месяце, закрыть кредитный лимит он должен до 25 числа последующего месяца. Даже если трата была произведена, допустим, 29 марта, внести платеж необходимо до 25 апреля.
Елена Тергаева:
— В Сбербанке отсчет льготного периода начинается от даты выпуска карты. Если в целом у клиента период от момента покупки до погашения кредита составляет не более 50 дней, то он не платит проценты за пользование кредитными средствами. Сейчас в нашем банке появился сервис: держателю карты приходит SMS с напоминанием даты внесения платежа. Таким образом, клиенту не нужно самому все просчитывать, ведь он всегда знает, когда у него заканчивается льготный период.
По сути кредитная карта — тот же потребительский кредит, так почему процент по нему выше?
Наталья Хабарова:
— Клиент прежде всего платит за срочность, потому что необходимые денежные средства всегда с собой. И в любое время ими можно воспользоваться.
Ольга Мокрова, начальник отдела маркетинга и коммуникаций Ярославского отделения ПАО «Сбербанк»:
— Кредитка всегда на руках, и в пределах лимита можно тратить любую сумму на любые цели. При погашении долга кредитный лимит восстанавливается, и его можно вновь расходовать.
Елена Тергаева:
— Это возобновляемая линия. Чем больше клиент тратит по кредитной карте, тем больше вероятность того, что ему увеличат лимит. Можно назвать кредитку запасным кошельком, которым можно воспользоваться в любой момент, когда потребуется сумма на какие-то незапланированные покупки.
Наталья Хабарова:
— Несмотря на то, что кредитная карта создана для расчетов безналичным путем, статистика показывает, что наличные с них все-таки снимают. Именно поэтому в «Россельхозбанке» проходит акция: в течение трех месяцев с момента выпуска кредитной карты снятие наличных осуществляется без комиссии, а сумма попадает в льготный период.
Процент по кредитной карте хоть и выше, но все же есть возможность избежать оплаты, закрыв долг в льготный период. А есть ли какие-то специальные условия и бонусы в рамках обычных потребительских кредитов?
Наталья Хабарова:
— Как правило, банки проводят сезонные акции. Сейчас в «Россельхозбанке» действует акция, приуроченная ко Дню защитника Отечества. Также есть определенные категории граждан, которым потребительские кредиты выдаются по льготным ставкам. К льготникам относятся работники бюджетных организаций, лояльные клиенты, военнослужащие. Для последних, помимо праздничной акции, существуют и постоянные льготные предложения.
Елена Тергаева:
— В базовой линейке у нас всегда действуют льготные ставки для участников зарплатных проектов и тех клиентов, которые получают пенсии на карты Сбербанка. Для некоторых компаний вообще действуют всегда специальные ставки, в том числе и для военнослужащих. В течение года бывают акционные предложения.
Наивные вопросы
Какие основные правила безопасности необходимо соблюдать владельцу?
Если забыл PIN - код
Если потерял телефон, к которому привязана карта?
Можно ли передавать карту для оплаты кассиру или официанту?
Как спастись от вирусных атак?
Евгений Ефремов:
— По сообщениям УМВД по Ярославской области, только за 2017 год кибермошенниками было совершено более 1100 преступлений с использованием банковских карт в интернет-пространстве.

  1. Нельзя никому никогда ничего сообщать ничего, что касается данных банковской карты. Для того, чтобы перевести деньги на банковскую карту, достаточно знать номер карты или номер мобильного телефона. Если спрашивают ПИН, CVV, срок действия — это уже мошеннические действия, стоит быть предельно осторожными.
  2. Нельзя фотографировать карту и отправлять это фото кому бы то ни было. Для интернета лучше иметь вторую карту, с минимальным лимитом денежных средств на ней.
  3. Постоянно актуализировать антивирусную программу.
  4. Так, например, работа мошенников активизировалась в связи с чемпионатом мира по футболу. Стали появляться фишинговые сайты, предлагающие билеты на матчи турнира, от покупателей при этом требуется «всего лишь» предоставить полную информацию о банковской карте. Поэтому не надо ходить на незнакомые сайты, а также звонить по телефонам, указанным в SMS-сообщениях.

Наталья Хабарова:
- Не нужно пытаться подобрать код и вводить в банкомат н-ное количество раз, дожидаясь, когда банкомат просто изымет карту. Необходимо после двух неудачных попыток сразу же обратиться в свой банк, позвонив по номеру телефона, указанном на карте.
Евгений Малетин:
- В первую очередь, нужно позвонить оператору и заблокировать номер телефона. После позвонить в банк и заблокировать карту. А как мера предосторожности - всегда на телефоне устанавливать пароль. Если карта привязана к телефону, то оплатить с телефона можно либо по отпечатку пальца или путем введения пин-кода. Без этого оплата с телефона невозможна. Андроид даже не даст привязать карту,
если не будет пароля/отпечатка пальца. Если номер заблокирован, то оплата
невозможна, так как баланс банковской карты = балансу номера телефона. При
блокировке номера балансом нельзя воспользоваться.
Евгений Свиликов:
- Не рекомендуется. Нужно всегда видеть, что делают с картой.
Елена Тергаева:
Мобильное приложение от Сбербанка устанавливается вместе с антивирусом Касперского. И при каждом входе антивирус проверяет устройство.
Полезный совет
Если необходимо расплатиться за какие-то крупные покупки дороже 10 тысяч рублей, то стоит учесть, что на чеке будет не номер реальной банковской карты, а номер виртуальной карты. Могут возникнуть вопросы по гарантии. Если есть возможность расплатиться картой, то лучше это сделать.
Куда обратиться
ПАО «Сбербанк»
Операционный офис:
г. Ярославль, улица Советская, 34;

операционный офис:
г. Ярославль, улица Кирова, 16;

тел.: 8 800 555-55-50.
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ПАО АКБ «Связь-банк»
Операционный офис:
Ярославль, ул. Свободы, 18;

тел.: 8 800 500-00-80.
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ЯФ АО «Россельхозбанк»
Операционный офис:
Ярославль, ул. Победы, 28а;

тел.: 8 800 200-02-90.
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АО «МегаФон-Ритейл»
Операционный офис:
Ярославль, Тутаевское шоссе, 1;

тел.: 8 800 550-05-00.
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