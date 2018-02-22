Банковская карта: инструкция по применению

Наталья Хабарова:
- Не нужно пытаться подобрать код и вводить в банкомат н-ное количество раз, дожидаясь, когда банкомат просто изымет карту. Необходимо после двух неудачных попыток сразу же обратиться в свой банк, позвонив по номеру телефона, указанном на карте.
Евгений Малетин:
- В первую очередь, нужно позвонить оператору и заблокировать номер телефона. После позвонить в банк и заблокировать карту. А как мера предосторожности - всегда на телефоне устанавливать пароль. Если карта привязана к телефону, то оплатить с телефона можно либо по отпечатку пальца или путем введения пин-кода. Без этого оплата с телефона невозможна. Андроид даже не даст привязать карту,
если не будет пароля/отпечатка пальца. Если номер заблокирован, то оплата
невозможна, так как баланс банковской карты = балансу номера телефона. При
блокировке номера балансом нельзя воспользоваться.
Евгений Свиликов:
- Не рекомендуется. Нужно всегда видеть, что делают с картой.
Елена Тергаева:
Мобильное приложение от Сбербанка устанавливается вместе с антивирусом Касперского. И при каждом входе антивирус проверяет устройство.