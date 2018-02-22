Банковская карта: инструкция по применению

Переход на получение бюджетных выплат через карту «МИР» обязателен только для тех получателей, которым ранее указанные средства зачислялись на банковскую карту. Например, до сих пор около 50% пенсионеров получают денежные средства наличными. Их, как и прежде, передают лично в руки почтальоны. Так вот, никто не может заставить их оформить переход на выплату пенсии безналичным путем, это решение может быть строго добровольным. Обязательным является перевод на карту «МИР» только тех пенсионеров, которые уже получают бюджетные средства на карту. При этом и в этом случае они могут вернуться к получению пенсии наличными деньгами, обратившись с соответствующим заявлением в пенсионный фонд.

