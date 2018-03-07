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На проспекте Толбухина машина влетела в коварный светофор
7 марта 2018 00:18
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Сегодня вечером на проспекте Толбухина в Ярославле произошла авария — здесь в светофорный столб влетел автомобиль «Рено Логан». С дороги машину занесло после столкновения с «Субару». Очевидцы рассказывают, что обломки с машин разлетелись по всему перекрёстку проспекта с улицей Свердлова.
Водители в группе «Дороги Ярославля» в Фейсбуке рассуждают, что могло стать причиной аварии.
- Там очень крутой светофор, когда едешь по Свердлова через Толбухина к бассейну, — пишет участник группы Елена. — Едешь с уверенностью, что у тебя еще 5 секунд. А оказывается уже 0, и авто по Толбухина уже тронулись. Светофор до перекрестка показывает на несколько секунд больше, чем дублирующий после перекрестка. Свет переключается по второму.
Не только на Свердлова такой, «проклятый», перекрёсток. Сегодня весь день обсуждали аварию на перекрёстке Машиностроителей и Орджоникидзе, где сбили девочку, и где аварии с пострадавшими пешеходами стали регулярными.
Фото: Александр Щербаков/Facebook.com
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