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Назвали список дорог, которые отремонтируют в этом году в Рыбинске
3 апреля 2018 17:28
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Стали известны улицы, которым повезло попасть в список ремонтируемых в этом году в Рыбинске. В городе потратят 210 миллионов рублей — 200 из федерального бюджета и 10 из местного.
— Максимального внимания требует Окружная дорога. Это самый затратный объект в списке ремонта, выполнить его за счет собственных средств невозможно, — рассказал мэра Рыбинска Денис Добряков. — В планах ремонт участка от проспекта Батова до улицы Софийской с установкой ограничительных ограждений в районе Южного кладбища, и участок в районе деревни Костино.
Также продолжат ремонт улицы 9 Мая от проспекта Ленина до улицы Фурманова, где сделают разворотное кольцо. Этих же денег хватит на ремонт улиц Веденеева и Инженерной — дорог-дублеров улицы 50 лет Октября, центральной улицы микрорайона Переборы. А в микрорайоне Волжский благоустроят участок дороги от больницы № 3 до улицы Моисеенко в микрорайоне ГЭС. В микрорайоне Слип обновят участок улицы Тракторной от улицы Пятилетки до Волкова.
Федеральные деньги ждут в Рыбинске в середине апреля. Как только их получат, то сразу запустят торги на поиск подрядчика по ремонту дорог.
Ярославль тоже получит деньги из федерального бюджета на ремонт дорог — столице региона выделяют 730 миллионов рублей для ремонта 23 улиц.
Фото: Правительство ЯО
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